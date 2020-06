DC exige cobertura total para pacientes con Covid-19: “Muchas familias sufrirán por las deudas en salud que llegarán después”

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, la senadora Carolina Goic, y el Frente de Profesionales DC, exigieron al superintendente de Salud, Patricio Fernández, y al director de Fonasa, Marcelo Mosso, que garanticen una cobertura universal para los pacientes con Covid-19.

La exigencia se alinea en la idea de que “tras vivir los efectos sanitarios de esta pandemia, las familias sufrirán por cuentas altísimas en clínicas u hospitales por derivaciones que no son de su responsabilidad en medio de una pandemia”.

En ese sentido, el timonel de la DC sostuvo que “hemos pedido al Superintendente de Salud y al Director de Fonasa que garanticen desde ya una cobertura universal en los seguros que administran o fiscalizan –esto es, cobertura máxima para las cuentas de clínicas y hospitales- pues hoy sabemos que muchas familias sufrirán por las deudas en salud que llegarán tras esta pandemia”.

“Hoy en día los pacientes no son responsables en la elección del lugar donde tratarán la enfermedad; las que son asignadas por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, surge la problemática que una persona deba pagar una cuenta millonaria en una clínica sin que haya elegido voluntariamente tratarse ahí”, indicó el presidente de la Falange.

En esta misma línea, Chahín indicó que “por ejemplo, los beneficiarios C y D del Fondo tendrán un copago por su atención de un 10% y 20% respectivamente, lo cual resulta absolutamente insuficiente para no provocar una catástrofe familiar. En el caso de las Isapres pedimos que la activación de la Cobertura Catastrófica –y que permite que las cuentas no se disparen- sea automática y no requiera que una persona lo haga ante el seguro privado”, por lo que se pregunta “¿Cómo lo harán si muchas veces toda una familia está hospitalizada? ¿Vamos a castigarlos por su imposibilidad de hacerlo?”, manifiesta.

Por su parte, la senadora Goic advirtió que “los tratamientos por efecto de la pandemia, no pueden significar el endeudamiento de las familias. Por eso pedimos garantizar la cobertura independiente del establecimiento en que se trate una persona que está en Fonasa y la activación automática del seguro catastrófico en las Isapres. Salvar vidas es una prioridad y es urgente garantizar que no existe una barrera económica para ellos”, expresó la ex presidenciable.

A su vez, el Frente de Profesionales DC señaló que “nosotros estamos haciendo el trabajo de representar la voz de nuestros profesionales y técnicos que creen en la justicia; que han tenido experiencia en el Estado y siempre están atentos a proponer mejoras a la gestión pública porque saben que es importante trabajar por el bien común. Seguiremos trabajando junto a la DC y a los parlamentarios para hacer de Chile un mejor país”.

Finalmente, la Democracia Cristiana también pidió a Salud fiscalizar el funcionamiento de la Ley de Urgencia, que prohíbe el condicionamiento de la prestación a la entrega de un cheque, dinero, pagarés u otros similares, en caso de riesgo vital o secuela funcional grave.