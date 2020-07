Diputados ponen presión al Gobierno: Comisión de Constitución votará el lunes reforma que permite retirar parte de ahorros de las AFP

El Congreso sigue poniendo presión, avanzando en el trámite de los proyectos que buscan dar un alivio económico a la clase media afectada por la pandemia del Covid-19. Esta jornada, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados informó que votará el lunes en general y en particular el proyecto de reforma constitucional que permitirá a trabajadores retirar parte de los ahorros de las AFP por única vez y de manera extraordinaria, para enfrentar los problemas económicos que ha provocado la pandemia del Covid-19.

“Hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, esa tremenda clase media que hoy no tiene acceso al ingreso familiar de emergencia, a los otros beneficios, y que necesita recurrir a parte de sus fondos previsionales. Para ellos tenemos que dar una respuesta desde el Congreso, y por eso citamos el día lunes a votar este proyecto hasta total despacho en la Comisión de Constitución", confirmó el presidente de la Comisión, el diputado DC Matías Walker.

Para el próximo lunes se tiene previsto sesionar en doble jornada, con la mañana dedicada a escuchar intervenciones por parte del Ejecutivo y de profesores de Derecho Constitucional, y en la tarde proceder a las votaciones.

Consultado por el rol del Ejecutivo en este debate, dado que considera el proyecto como inconstitucional y que afectaría el ahorro de las personas, el diputado Matías Walker dijo que "esperamos que el Gobierno se haga parte de esta discusión, ojalá presentando una propuesta para establecer un bono de reconocimiento para que no exista daño provisional para los trabajadores el día de mañana".

Regionalistas piden máxima urgencia

En tanto, junto con agradecer la disponibilidad del presidente de la instancia, los diputados de la Federación Regionalista Verde Social autores del proyecto relevaron la urgencia de aprobar cuanto antes el proyecto de reforma constitucional “para darle liquidez a las familias que hoy no están accediendo a los beneficios del Gobierno”.

Al respecto, la jefa de la Bancada FRVS – IND, Alejandra Sepúlveda, instó a sus colegas a continuar la urgencia también en sala. “Estamos solicitando que este proyecto se vea y se vote lo antes posible, por lo que valoramos la decisión del presidente de votarlo el próximo lunes, a fin de llevarlo a sala lo antes posible y que siga el trámite legislativo para que las familias puedan retirar estos fondos de las AFP”, indicó.

“La razón, el peso, la moral que tiene este proyecto es extraordinaria. Usted no puede tener una bolsa con dinero que es suya, mirándola y no la puede tocar y tiene el riesgo o ya está contagiado o está con su familia pasando estrecheces económicas o derechamente hambre. Eso obviamente es un absurdo, por eso que el peso moral que tiene este proyecto ante un Gobierno que no llega con la ayuda a vastos sectores de la ciudadanía es inmensa, por eso creo que vamos por el camino correcto”, concluyó por su parte, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet.

Hirsch: “El Gobierno no puede impedirlo”

En la sesión, el diputado Tomás Hirsch fue enfático en que “el Gobierno no puede impedirles disponer a los trabajadores de sus ahorros”. “Las familias requieren utilizar estos ahorros hoy. No pueden estar esperando que el gobierno postergue tanto las ayudas necesarias y urgentes”, dijo el exmilitante del Partido Humanista.

“Es muy curioso lo que pasa, porque estos recursos son propiedad privada, y estamos frente a un Gobierno que defiende como algo sacrosanto la propiedad privada, pero en este caso en particular, los dueños no pueden tocar ni utilizar su propiedad privada. La idea fundamental es que cada uno disponer del modo que le parezca”, arremetió Tomás Hirsch.

“Somos muchos los que creemos que hay que terminar con el sistema de las AFP, pero el punto urgente hoy es el drama social que ya se ha descrito y que requiere respuestas urgentes: las familias no pueden comer en cuotas o recibir la ayuda del Gobierno parcelada cuando ya no les alcance para poder vivir”, puntualizó el diputado.

En líneas generales, el proyecto de reforma constitucional que votará la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados faculta a los trabajadores para retirar por única vez parte de sus ahorros, los que van desde 5 sueldos mínimos hasta 150 UF. Al mismo tiempo establece un bono de reconocimiento, de manera tal que los trabajadores no tengan un daño previsional, ya que los fondos serían devueltos por el Estado al momento de jubilar.