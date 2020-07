Senadores piden limitar importación de productos provenientes de asentamientos israelíes en territorio ocupado

En forma unánime y de manera transversal, senadores votaron hoy a favor de la resolución que exige al Presidente Sebastián Piñera ejercer sanciones concretas contra el gobierno de Israel ante “la anexión de Territorio Palestino Ocupado en Cisjordania”, entre las que destaca “prohibir el ingreso a Chile de productos producidos por las colonias israelíes en territorio palestino ocupado”.

La iniciativa liderada por el senador UDI, Iván Moreira, presidente del Comité de Amistad Chileno-Palestino del Senado, fue respaldada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Alfonso de Urresti (PS), Isabel Allende (PS) José Durana (UDI), Alejando Guillier (IND), José Miguel Insulza (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Juan Pablo Letelier (PS).

También manifestaron su apoyo los senadores Carlos Montes (PS), Alejandro Navarro (País-Pro), Rafael Prohens (RN), Rabindranath Quinteros (PS), Jaqueline Van Rysselberghe (UDI), Ricardo Lagos Weber (PPD), Carlos Montes (PS), Víctor Pérez (UDI), Ena Von Baer (UDI) y David Sandoval (UDI).

De esta manera, el proyecto de resolución impulsado desde la Cámara Alta da cuenta del completo rechazo que genera la anexión de Palestina por ir “en total contradicción a lo establecido por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y la Legislación Internacional” y, por ello, exigen al gobierno que respete los tratados suscritos en el pasado, ya que “Chile ha reconocido el Estado de Palestina como un “Estado libre, independiente y soberano”.

Además se indica en el texto que “la medida antedicha, además de afectar a la población palestina, afecta a miles de ciudadanos chilenos que tienen sus tierras en los valles del Cremisan y Al Makhrour, ambos en Beit Jala, lugar de donde proviene el mayor número de chilenos y chilenas de origen palestino”.

Decenas de naciones, organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales han condenado la anexión pretendida por Israel. En este sentido ha sido la Ex Presidenta Michelle Bachelet, hoy Alta Comisionada para los Derechos Humanos, quien ha calificado “la anexión como ilegal y punto”.

En ese contexto, los firmantes de la resolución solicitan al Presidente Piñera “revisar todos los tratados entre Chile e Israel para asegurar de que ellos incluyen referencia específica a las fronteras de Israel, reconocidas como las fronteras anteriores a la guerra de junio de 1967, de acuerdo a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Asimismo, “entregar indicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la firma de cualquier acuerdo entre Chile e Israel deba remitirse sólo a las fronteras de 1967 en virtud de la resolución 67/19 de la Asamblea General de la ONU (29/11/2012) que reconoce al Estado de Palestina sobre la frontera de 1967 con Jerusalén Oriental como su capital”.

Además, junto con prohibir el ingreso a Chile de productos producidos por las colonias israelíes en territorio palestino ocupado, los senadores solicitan que se prohíba que compañías vinculadas con violaciones del Derecho Internacional Humanitario puedan acceder a licitaciones en Chile o a beneficios en virtud de acuerdos firmados entre Chile y otros países, incluyendo quienes provean de insumos a la ocupación.

Reacciones desde el Senado

Una vez votada la resolución, el senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, recalcó que “lo mínimo que puede hacer Chile es tomar medidas ante esta grave y flagrante vulneración al Derecho Internacional y los Derechos Humanos del Pueblo Palestino”.

Aseguró que “en el Senado no olvidamos que hay cientos de familias chilenas que se verán afectadas con la anexión pretendida, es deber del Gobierno protegerlas e impedir por todos los medios necesarios que se cometa este brutal crimen”. Mientras que su par de coalición, el senador RN, Francisco Chahuán (RN), precisó que con el anuncio de la anexión de Cisjordania “hoy día se ha producido un nuevo Nakba del pueblo palestino, un nuevo desastre, y por eso hacemos un llamado para que la Comunidad Internacional proteste”.

El senador por la quinta región añadió que “hemos presentado un proyecto de acuerdo, que se ha debatido en el Senado y también una carta abierta al Presidente Piñera para que no haya un silencio cómplice respecto del accionar ilegal, arbitrario y contrario al Derecho Internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas por parte de Israel. Por lo tanto hacemos el llamado para que Chile sea actor relevante en la protesta ante Naciones Unidas respecto del actuar unilateral, arbitrario e ilegal por parte de Israel”.

En esa misma línea, el senador PS por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza (PS), sostuvo que “es lamentable que el Gobierno de Chile no se haya pronunciado todavía sobre este tema, lo que está haciendo Israel no tiene precedentes y es realmente muy grave. No solamente porque desequilibra toda posibilidad de acuerdo de paz en el Medio Oriente y toda posibilidad también de lograr la política de dos Estados que hemos propugnado siempre. Creo que se están violando los tratados internacionales, los acuerdos internacionales y hay que condenar sin ningún matiz al gobierno de Israel por lo que está haciendo”.

El ex secretario general de la OEA y ex canciller destacó además que“Israel está usurpando territorio palestino y al usurparlo naturalmente viola los derechos de propiedad de varios chilenos palestinos. Hay muchos chilenos palestinos, que tienen sus tierras allá y, por lo tanto, el Estado de Chile tiene que protegerlos, tiene que exigirle al Estado de Israel que ponga fin a su ocupación totalmente ilegal y que además no cause daño a los chilenos que tienen sus tierras en su patria, Palestina”.

Figuras públicas rechazan anexión de territorio palestino de Cisjordania

Por otra parte, un grupo de 24 figuras públicas del país rechazaron la anexión de territorio palestino de Cisjordania. A través de un video, hicieron un llamado a detener lo que califican como “uno de los abusos más grandes de los últimos tiempos”.

Además, señalan que la anexión afectará a una de las tierras más fértiles de la región y perjudicará también a ciudadanos chilenos que tienen sus tierras en las zonas ocupadas, por lo cual “exigen” que se “acaben ahora las violaciones a los Derechos Humanos de los palestinos”, puesto que “70 años de sufrimiento al Pueblo Palestino han sido suficientes”.

La anexión de Cisjordania fue anunciada por el Gobierno Israelí para este 1 de Julio, motivo por el cual diversos actores, escritores, intelectuales y músicos chilenos, entre los que destacan Benjamín Vicuña, Catalina Saavedra, Faride Zerán y Aldo Schiappacasse, se reunieron a favor de esta cruzada solidaria a favor del Pueblo Palestino.

La inminente anexión ha sido criticada por diferentes figuras nacionales e internacionales, siendo recientemente calificada como “ilegal” por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.