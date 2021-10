Provoste versus Sichel: candidata de la centroizquierda insiste en el lobby para el gas y el abanderado de la derecha asegura que “no hay nada que aclarar”

Uno de los momentos álgidos del debate presidencial de la noche del lunes, fue cuando la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste le preguntó al abanderado de Chile Podemos +, Sebastián Sichel si había hecho lobby por las empresas de gas.

Más que conocido es el pasado de Sebastián Sichel como lobista. El exministro de Desarrollo Social trabajó en la empresa Burston-Marsteller, donde manejó cuentas de AFP Cuprum, Equifax y Autopista Central.

Su pasado como lobista salió nuevamente a relucir en el segundo debate presidencial, donde nuevamente Provoste lo encaró y le hizo una pregunta directa: "¿Hiciste lobby por el gas también o no?". El cuestionamiento de la senadora se da en un momento en que las empresas de gas están bajo serios cuestionamientos, pues la semana pasada, un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores, además de proponer cambios regulatorios al negocio para que baje el precio de este vital recurso para los consumidores.

Sichel evadió la pregunta, y en su lugar pasó a la ofensiva cuestionando el paso de Provoste por el sector público: "Yasna ¿Cuántos años has trabajado en el sector público? Te lo contesto yo: 30 años, los únicos años que no trabajaste en el sector público fue porque te destituyeron por hacer mal tu trabajo".

Este martes, en un punto de prensa, Sichel fue nuevamente cuestionado por este punto: "No hay nada que aclarar, lo único que pido es que dejen de mentir. Se ha transformado en un hábito en los políticos que viven del Estado, en todo aquel que trabaje en el sector privado, transformarlo en un pecado (...) en particular, de una senadora que ha trabajado más de 30 años recibiendo sueldos del Estado, más de 2 mil millones de sueldos del Estado acumulados, que no ha trabajado de profesora pero que juzga lo que hace un abogado en su vida profesional", dijo Sichel en clara referencia a Yasna Provoste.

Posteriormente, el candidato presidencial respondió enfáticamente que no ha trabajado como lobista para empresas del gas. "Segundo, he sido orgullosamente abogado, y tercero, el lobby no se busca en Wikipedia. Hay un registro creado por ley donde se registran las reuniones de lobby, de hecho la senadora Provoste tiene 20 audiencias con lobistas este año, y yo no aparezco en ninguna audiencia en mi vida profesional, salvo en la que fui como abogado acompañando a la Fundación Tierra Esperanza (...) y además de un centro de estudios llamado Plural, que creé en su minuto con un exministro que promovía políticas públicas".

"No es quien dice lo que hace el otro el que tiene la razón, sino que hay una ley que regula una actividad legítima, pero en la cual no estoy incorporado ni como lobista ni en audiencias públicas, y podemos ver como muchos senadores sí han recibido a lobistas, y ver los registros que tienen de ello", agregó.

Finalmente, el expresidente de BancoEstado hizo énfasis en su pasado como abogado y su trabajo en el sector privado: "Orgulloso de haber trabajado más de 10 años como un abogado exitoso".

La insistencia de Provoste

Pero esta jornada, tras una actividad en la Pontificia Universidad Católica, Provoste insistió en su punto, y recordó que “en el debate anterior, le pregunté si él había sido lobista, y me dijo no fue lobista y al día siguiente aparecieron hasta sus compañeros de trabajo diciendo que se había dedicado al lobby”.

“En general soy amable con todos, lo que pasa es que no me gusta que mientan no más (…) Me parece que quienes en este camino tenemos que ser muy claros en lo que hemos hecho”, añadió al ser consultada por las respuestas del exministro de Piñera.

Al ser requerida por los argumentos de Sichel para rebatir sus dichos, como el hecho de que ella también se ha reunido con empresa de lobby, la senadora DC recordó que “tenemos una Ley de Lobby, y cada vez que alguien solicita una reunión eso queda registrado, eso forma parte de la tarea de servicio público. Él lo debe saber a pesar de que ha tenido una escasa participación en el ámbito público, pero precisamente porque las empresas de lobby hicieron grandes esfuerzos, el peso de la Ley de Lobby está puesto en los servidores públicos y tenemos que registra cada una de estas actividades”.

Respecto a la dieta parlamentaria que ella sigue percibiendo pese a estar en campaña presidencial, y que ha sido un flanco que Sichel ha puesto acento en criticar, Provoste añadió que “esto muestra la desesperación del candidato Sichel. Él nunca ha sido candidato electo, yo he sido en dos oportunidades electa con amplias votaciones ciudadanas. Yo tengo muy claras cuáles son mis responsabilidades”.

“Lo que me dio mucha risa es que él volvió a decirlo en el punto de prensa rodeado de diputados que van a la reelección. Entonces una dice “consistencia, caballeros”, porque después de eso los diputados y diputadas que lo acompañaron debieron haberle planteado algo”, comentó.