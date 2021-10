Gobernador regional del Biobío y alcaldes llegan a La Moneda para entablar diálogo con el Gobierno para solucionar crisis de violencia en el sur

El Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, llegó este jueves a La Moneda para entregarle una carta al Presidente Sebastián Piñera, en donde manifiesta, con el apoyo de los alcaldes de las provincias del Biobío y de Arauco, la disconformidad por no haber sido considerados en la decisión de decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en estos territorios.

“Vemos que la medida de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, que es legítima dentro de las facultades presidenciales, sólo aborda la materia de orden público, por un tiempo acotado de apenas 15 días, renovable por 15 días más”, señaló.

En la carta, según explica Díaz, le tiende "una mano al Presidente Piñera" y le dice que abordarán "con integridad todos los problemas en las provincias de Arauco y de Biobío, porque la gente quiere resolverlos de una vez. Queremos sentarnos, conversar, dialogar y construir las bases de un acuerdo compartido que permita que este problema, que hemos arrastrado durante los últimos 20 años, sea resuelto, pues no lo haremos sólo con una mirada parcial”.

“El problema de violencia que estamos viviendo es sólo una parte, porque en el territorio, además de violencia, tenemos el problema de carácter social, porque son las dos provincias más pobres de la Región; tenemos un problema político derivado de las reivindicaciones que el pueblo mapuche ha levantado; y también un problema económico, porque este fenómeno ha afectado actividades que son parte de las vigas maestras de la economía de la Región”, añadió.

En el documento se critica respecto del anuncio del decreto de Estado de Emergencia, ya que “ni si quiera fuimos informadas las autoridades democráticamente electas en el territorio”, indicó Díaz. Y enfatizó: “Cuando se le consulta a la gente del territorio tomamos mejores decisiones”.

Además, Díaz aclaró que “tampoco he recibido comunicación oficial de visitas del Ministro del Interior a la Región. Extraoficialmente, sí sé que está en la Región. Y cuando me enteré le pedí al Delegado Presidencial Regional que me recibiera para manifestarle cómo colaboramos desde la Región a construir bien común, pero no he tenido respuesta”.