Desbordes y su balance a dos años del estallido social: "Las reformas no se han hecho" y "no hay indicio que nos permita pensar que extranjeros provocaron violencia ese día"

El ex candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, realizó un balance a dos años del estallido social, asegurando que hasta ahora no se ha logrado avanzar en las reformas necesarias.

En conversación con radio Cooperativa, Desbordes manifestó que "es evidente que la gente que salió a las calles en octubre de 2019 planteaba una serie de reformas, necesidades urgentes que están ahí pendientes".

"Nos pedían reformas y las reformas no se han hecho. No se ha hecho la reforma previsional, no se ha hecho la reforma a la salud, seguimos con el sistema exactamente igual (...) creo que falta mucho por avanzar y así hay una serie de otras demandas que están pendientes", planteó.

El ex ministro y uno de los que firmó el acuerdo por la paz del 15 de noviembre recordó que "habían varios en el Palacio de La Moneda que nos decían que no había que hacer reformas, que para qué íbamos a hacer reformas, que eran reformas de izquierda, de un sistema mixto de pensiones que se impulsa hoy día".

"No hay indicio" de que extranjeros participaron en la quema del Metro

Desbordes también fue consultado por los responsables de la quema de varias estaciones del Metro de Santiago durante el estallido social. Sobre esto, dijo que "no hay ningún indicio que nos permita pensar que extranjeros provocaron la violencia ese día, que haya un complot internacional que fue orquestado de afuera".

"Esto fue nacional, fue chileno, hecho en Chile (...) no hay ninguna prueba de que haya habido un complot de Maduro para incendiar las estaciones del Metro", afirmó.

"Esto fue hecho en Chile, fueron grupos anarquistas chilenos (...) se sumaron otros grupos, narcos, grupos violentos de algunos sectores políticos", agregó. Sobre los grupos, dijo que estaban "vinculados a equipos de fútbol, están muy bien organizados, están vinculados con los griegos, con los italianos, con los brasileños, tienen un intercambio permanente".