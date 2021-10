Precios por las nubes: académicos estiman que la inflación cerraría el año en 6,0%

Tras el mazazo del IPC de 1,2% de septiembre, y con los precios de productos esenciales como combustibles y el pan en las nubes, las proyecciones que hacen los expertos sobre la inflación siguen altas.

De acuerdo al informe “Panorama Económico”, elaborado por académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás (UST), se espera para el mes de octubre una inflación de 0,7%, una cifra que va en línea con la proyección de la Encuesta de Expectativas Económicas y una décima por debajo del pronóstico de la Encuesta de Operadores Financieros, ambas del Banco Central.

Para los meses de noviembre y diciembre preliminarmente se proyectan inflaciones de 0,4%. Y de confirmarse estas proyecciones, la inflación anual cerraría el año en 6,0%.

Asociado a lo anterior, en cuanto a la tasa de política monetaria en la reunión de diciembre, el informe señala que la decisión del Banco Central es condicional a la inflación en los próximos dos meses.

“Si se mantienen presiones inflacionarias como las de nuestra proyección, el Consejo aumentará la tasa en 100 puntos bases, hasta 3,75%, sobrepasando la tasa neutral estimada en torno a 3,5%”, añade el reporte preparado por los académicos Alejandro Puente y Sebastián Egaña Santibáñez.

Panorama externo

Pero el tema de la inflación no solo es motivo de preocupación en nuestro país. El informe resalta que continúan las presiones de este tipo en distintas latitudes, como en Estados Unidos donde alcanzó a 5,4% en septiembre, su nivel más alto en 13 años. O en la zona del euro, donde pasó de 3% en agosto a 3,4% en septiembre, impulsada por aumentos en los precios de la energía y restricciones de oferta acentuados por los problemas en la cadena logística que se vienen desarrollando a escala global.

“En la región, en Argentina la inflación anual llegó a 52,5% en septiembre, lo que llevó al gobierno a congelar los precios de 1.500 productos por 90 días. Nos parece importante decir que esta no es una mala política, es una pésima política. En situaciones extraordinarias es posible la aplicación de programas heterodoxos de control de la inflación, pero, en este caso, no hay un programa con compromisos públicos y privados para enfrentar las fuentes de la inflación. Con estas medidas parciales, que no enfrentan el fondo del problema, es inevitable un repunte de inflación cuando la política se vuelve insostenible”, señalan los académicos.

Ajuste de expectativas

Esto se suma a un escenario global de rebaja en las estimaciones de crecimiento, como lo señaló el informe WEO (World Economic Outlook) del FMI en el que redujo su proyección de crecimiento mundial para este año a 5,9%. “Además, los datos de China para el tercer trimestre, con un crecimiento anual del PIB de apenas 4,9% parecen confirmar esta desaceleración del crecimiento a escala global”, indican.

En materia de crecimiento interno, para el mes de septiembre, el informe de la UST proyecta un incremento del IMACEC de 11,7%, versus la expectativa del mercado que pronostica un crecimiento de 13,3%, de acuerdo a la mediana de la EEE.

“En septiembre se mantiene la favorable base de comparación, pero no tanto como los tres meses precedentes. Por otro lado, los otros dos factores que han estado incidiendo en el crecimiento, como son el continuo retiro de las restricciones a la movilidad y el efecto de los estímulos fiscales y monetarios, continuarán determinando un crecimiento de dos dígitos ese mes, aunque más cerca del 10% que del 20%”, señala el reporte.

En tanto, preliminarmente, para octubre, noviembre y diciembre proyectan crecimientos anuales de 8,3%, 7,6% y 7,8%, respectivamente, descartando así una vuelta de las tasas de crecimiento de dos dígitos. Para el 2021, en tanto, se proyecta un crecimiento de 10,7%.