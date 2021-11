Asesores de convencionales venden helados en exCongreso por no pago de salarios y apuntan a la Segpres: "A nadie le han dado una explicación"

Un grupo de asesores de convencionales vendieron hoy helados en el exCongreso Nacional -donde funciona la Convención Constitucional- por el no pago de salarios, que dependen de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Los trabajadores han denunciado que el organismo "no ha dado explicaciones".

"Muchos llevamos desde el inicio de la Convención, en la misma instalación del 4 de julio, y no hemos recibido un solo peso del pago de nuestros sueldos de parte de la Segpres", sostuvo la asesora del convencional Manuel Woldarsky, Ursula Eggers.

"A algunas personas si se les ha pagado, pero no a todos. Mientras haya una persona, un trabajador precarizado, nosotros vamos a seguir en estas movilizaciones y visibilizar lo que pasa", añadió Eggers.

Declaraciones de Ursula Eggers.

Por su parte, el asesor de Eric Chinga (pueblo diaguita), Francisco Salinas, comentó que "he recibido un mes de sueldo. Cumpliendo las fechas del Comité de Asignaciones, cumpliendo a cabalidad con los informes que nos han pedido, y aún así no he tenido respuesta porque en este caso no se nos ha pagado la totalidad de los meses que hemos trabajado".

"A nadie le han dado una explicación clara de por qué no se han pagado. Nosotros también estamos tratando de visualizar que a la mayor parte de los equipos de trabajo, en este caso de los convencionales, no se le han cancelado nada de los viáticos o los gastos operativos que hemos mantenido los equipos de trabajo en las semanas territoriales", añadió.

De acuerdo a Interferencia, más de 30 asesores de convencionales están formando un sindicato, en el marco del no pago de salarios.

Sobre el retraso en el pago de remuneraciones, el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Matías Cox, indicó el 27 de octubre que la CC "aprobó el 12 de agosto su reglamento y ese reglamento implicaba la creación del Comité Externo que administra las asignaciones, contrata a los asesores, carga los documentos y solicita el pago”.

"Nuestro rol es apoyar al comité en la formalización de las contrataciones que nos solicitan y luego hacer los pagos respectivos. La solicitud de pago se inició en el mes de octubre, por tanto, estamos trabajando de manera pronta y eficiente para darle solución”, añadió.