Familia de Yordan Llempi, comunero mapuche fallecido en Cañete, afirma que joven recibió disparo mortal mientras estaba en en el patio de su casa

El exalcalde de Tirúa y convencional por escaño reservado, Adolfo Millabur, indicó hoy que la familia de Yordan Llempi Machacán -comunero mapuche que falleció el pasado miércoles en Cañete, en un presunto enfrentamiento contra efectivos de la Armada, circunstancias que todavía están siendo investigadas- aseguró que el disparo que le quitó la vida lo recibió en el patio de su casa.

El convencional asistió al funeral del joven de 24 años y habló con su padre. "Lo que me transmitió fue que -y lo que yo vi también- él recibió un balazo en el patio de su casa, y la casa queda a 50 o 70 metros de la carretera donde sucedieron los hechos", dijo.

"El papá me transmitió a mí que él escuchó cuando él (Yordan Llempi) dijo: 'Me dieron, me dieron un balazo', y él acudió a su hijo y lo encontró botado en el patio de su casa", añadió

El exedil de Tirúa sostuvo que desde el Gobierno y las Fuerzas Armadas "hablan de emboscada (contra los uniformados), y nadie hace una emboscada desde su casa".

La pareja de Llempi, Danitza Herrera, comentó la semana pasada que “él se encontraba en su domicilio, estaba afuera del patio de su casa cuando los milicos empezaron a disparar como locos y le llegó la bala”, recoge CHV Noticias.