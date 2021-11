Más allá de Dominga: las inversiones de la familia Piñera en 11 proyectos mineros durante su primer gobierno

En octubre, un reportaje de Ciper y La Bot reveló la controversia en torno a la compraventa de la minera Dominga por parte de la familia del Presidente Sebastián Piñera a su amigo, Carlos "Choclo" Délano, en un paraíso fiscal, investigación que se dio en el marco de los Pandora Papers.

El reportaje en cuestión reveló la polémica cláusula que condicionó el pago de la tercera cuota a que la zona donde se pretende construir la minera, no pasara a ser una reserva natural, lo que depende del Gobierno que en ese momento estaba en manos, precisamente, de Piñera.

Las consecuencias ya son conocidas: el Mandatario enfrenta una acusación constitucional que se discute este lunes en la Sala de la Cámara de Diputados, y paralelamente, se encuentra en calidad de imputado por eventuales delitos tributarios y cohecho.

Sin embargo, este no es el único proyecto minero en el que el Presidente Piñera y su familia figuran como inversionistas. Una investigación de Ciper reveló este lunes que existen, al menos otros 10 en los que ha sido accionista. Uno de ellos es Imán, donde el vendedor de las concesiones fue nombrado como representante del Presidente en el directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

Otros proyectos en los que ha participado la familia del Presidente son Indiana, que vende mineralización a Enami, y Filipinas, que extrae hierro, cobre y oro en Atacama. Oro Atacama, Perth, Sierra Fritis, Adelaida, Quasar y Central Andes son otras de las inversiones en las que han participado los Piñera Morel.

Hay otros proyectos de los que no hay muchas pistas, ya que son mineras pequeñas o medianas de las que no hay registro público. De hecho, las minas que extraen menos de 5.000 toneladas mensuales no necesitan pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La familia Piñera Morel ha participado del negocio minero a través de lo que se conocen como Fondos de inversión Privados (FIP), una lista confidencial que ni el Servicio de Impuestos de Internos (SII) ni la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) pueden hacer pública.

Minera Cóndor

El 21 de noviembre de 2011, la minera Cóndor ingresó al SEA una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para permitir la exploración de cobre en el Cajón del Maipo. La accionista de este proyecto era Geoactiva SpA, donde la familia Piñera Morel tenía participación.

La minera iba a estar emplazada en el Fundo Río Colorado, zona considerada como reserva natural de biodiversidad y que seis años de la presentación del proyecto Cóndor, fue declarada Zona de Interés Científico para Efectos Mineros. Sin embargo, este estatus de protección no impedía que Cóndor pudiera realizar sus exploraciones siempre que se cumplieran ciertas condiciones, como una autorización del Presidente de la República o del ministro de Minería.

Luego de una serie de trámites, Geoactiva consiguió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable el 29 de julio de 2013. Y en noviembre de ese año, cuatro meses antes del término del primer gobierno de Sebastián Piñera, Sernageomin y el Ministerio de Minería iniciaron una acelerada tramitación para obtener la autorización para exploración en zona de interés científico.

El último día del Gobierno de Piñera, el 10 de marzo de 2014, Sernageomin evacuó el visto bueno para relocalizar el proyecto, a través del oficio Ordinario N° 310.

Desde La Moneda señalaron a Ciper que tras obtener el permiso, el proyecto no tuvo futuro: "Como es de público conocimiento, el Presidente de la República no participa en la administración de ninguna empresa desde el año 2009. La familia Piñera Morel tuvo una participación minoritaria indirecta en Geoactiva, un fondo de exploración minera con una variedad de proyectos, cuya gestión estaba en manos de Minería Activa SA, empresa en la que, reiteramos, la familia Piñera Morel no tiene ninguna participación en su administración. Y el Presidente Piñera no participó en la autorización de la exploración minera. Geoactiva nunca llegó a ser dueña de la propiedad minera del proyecto por el que se consulta, ni utilizó el permiso. A mayor abundamiento, se nos ha informado que ese proyecto no se concretó, ni se utilizó el permiso".

Los vehículos de inversión de la familia Piñera Morel

La familia Piñera Morel ha invertido en proyectos mineros a través de tres vehículos de inversión: Geoactiva, Minería Activa Uno y Minería Activa Dos. De estos fondos cuelgan distintas inversiones como Cóndor, Indiana, Filipinas, Oro Atacama, Perth, Sierra Fritis, Adelaida, Quasar, Central Andes, Dominga e Imán.

Todos estos proyectos comenzaron durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera. En el caso de Filipinas, se creó el 21 de octubre de 2010 cuando se constituyó la sociedad Minera Activa Tres. En una junta de accionistas del 1 de abril de 2011, se le cambió el nombre a Compañía Minera Filipinas, siendo Minería Activa Uno el único accionista, sociedad en la que los Piñera Morel eran los mayores inversionistas a través del Fondo de Inversión Privado Mediterráneo.

Además, con el objetivo de inyectarle más recursos, se crearon dos fondos de inversión: Filipinas Uno y Filipinas Dos, en ambos participó la familia Piñera Morel. Filipinas Uno tenía participación a través de Minería Activa Uno, que tenía el 100% de las cuotas según consta en escritura pública del 26 de abril de 2017. Filipinas Dos participaba a través de Inversiones Odisea, la que tenía el 41,9% de las cuotas del fondo en abril de 2017, siendo el inversionista más relevante.

Indiana

La minera Indiana es otro de los proyectos en los que participó la familia del Presidente Piñera, siendo participantes mayoritarios. La sociedad Minera Indiana Limitada se constituyó el 28 de diciembre de 2011 con los accionistas Minería Activa Uno y el Fondo de Inversión Privado Indiana.

Los Piñera también eran protagonistas en el FIP Indiana, ya que Minería Activa Uno poseía el 39% de las acciones, seguido por Inversiones Odisea con 22%. Más atrás estaban Inmobiliaria Duero, de la familia Délano, y y Chacabuco S.A., de la familia Larraín, dueños de Larraín Vial.

Hasta el año 2014, el proyecto Indiana ya había invertido cerca de 11 millones de dólares. De acuerdo a una publicación en el Diario Oficial del 28 de octubre de este año, Minería Indiana aumentó su capital a $7.334 millones.

Oro Atacama

Oro Atacama es una mina de oro ubicada entre Copiapó y Tierra Amarilla, y es otro de los proyectos en los que ha invertido la familia de Sebastián Piñera a través del Fondo de Inversión Privado India Coya. En julio de 2012, uno de los ejecutivos de Minería Activa, Andrés Susaeta ingresó una consulta al Sistema de Evaluación Ambiental para conocer si el proyecto necesitaba de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de 2.500 toneladas mensuales. Pero el trámite no fue necesario, ya que la norma establece que los proyectos que superan las 5.000 toneladas por mes están obligados a hacerlo.

La familia Piñera Morel compartió inversiones en Oro Atacama con on empresarios como Isidoro Quiroga y Nicolás Ibánez, ex dueño de los supermercados Líder.

Hay otros proyectos, como Adelaida y Quasar, en donde los Piñera Morel invertían a través de Geoactiva Spa, pero no hay datos públicos de esas inversiones. Además, la familia del Presidente estuvo en la Minera Central Andes a través de Minería Activa Uno.

Sobre estas nuevas revelaciones, el diputado Gonzalo Winter sostuvo que es necesario "aprobar esta acusación constitucional, porque nuevamente los chilenos y chilenas nos enteramos de cómo el Presidente Piñera establece permanentemente negocios que le generan un abierto y explícito conflicto de interés con materias a las cuales él acude en tanto es jefe de Estado".