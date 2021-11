Presidente Piñera: "Nicaragua ya no es una democracia y no se respetan los DDHH"

"Nicaragua ya no es una democracia y no se respetan los derechos humanos", dijo el Presidente Sebastián Piñera sobre las elecciones del fin de semana pasado en Nicaragua, donde resultó electo Daniel Ortega, y que han sido catalogadas de “fraudulentas” de manera casi unánime por la comunidad internacional.

Consultado al respecto, el Mandatario sostuvo que "las elecciones del domingo pasado no cumplieron con ninguno de los

principios esenciales de una democracia. No fueron libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas. Se hicieron con muchos candidatos o posibles candidatos encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados. No se permitió la participación de observadores extranjeros y, además, no se respetó la libertad de los medios de comunicación para poder informar".

En ese sentido, ,manifestó que las elecciones en Nicaragua "no fueron democráticas y, en consecuencia, el Gobierno de

Chile rechaza y no reconoce esas elecciones".

"Cuando hablamos de principios básicos como la libertad y la democracia y los derechos humanos no puede haber dobles estándares. Y, por eso, yo pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, a la democracia o a los derechos humanos", complementó el Mandatario.

Las declaraciones del Presidente Piñera se dan el mismo día en que el Partido Comunista (PC) emitió una polémica declaración respaldando la legitimidad del gobierno de Daniel Ortega y en defensa de las recientes elecciones, y de la cual el candidato presidencial Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) se desmarcó, invitando al PC a "retractarse del apoyo a la situación de Nicaragua".