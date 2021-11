Gaspar Rivas, diputado electo por el PDG, dice que independiente de quien sea electo presidente, "vamos a tener los mismos días agitados que hemos tenido en 2020 y 2021"

El diputado electo del Partido de la Gente (PDG) por el distrito 6, Gaspar Rivas señaló que no está por apoyar ni a José Antonio Kast (Partido Republicano) ni a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), los dos candidatos presidenciales que se medirán en la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre.

En entrevista con El Mostrador en La Clave, Rivas sostuvo que Kast "no va a dar gobernabilidad. José Antonio Kast no va a dar paz social ni gobernabilidad, porque el solo hecho de que esté en La Moneda va a significar que los sectores políticos de izquierda radical que salieron a la calle (...) no van a estar de acuerdo con su Gobierno, y van a utilizar la misma fórmula que utilizaron durante el año 2020 y 2021, van a salir a la calle a generar protestas, muchas de las cuales van a generar vandalismo".

Y en cuanto a Boric, señaló que si ganara, "esas mismas fuerzas radicales, van a salir a la calle a apoyar". En esa línea, consideró que "el gobierno que venga vamos a tener los mismos días agitados que hemos tenido en los años 2020 y 2021".

"La gente ha sido alimentada por la misma información binaria de que en política solamente existen dos opciones, o la derecha o la izquierda, y que no hay nada más a parte de eso en el universo político", dijo.

Consultado sobre en qué posición del espectro político está ubicado el Partido de la Gente, dijo que "yo lo tomo como un partido que está fuera del espectro tradicional izquierda-centro-derecha. Es algo distinto, nuevo, renovador y que rompe con ese eje binario tan nefasto que ha dividido de manera forzosa o artificial a los chilenos en dos bandos irreconciliables".

"Lo nuevo y distinto es no enfocarse ni estar metido en este pensamiento binario", agregó, y en ese sentido, indicó que "el Partido de la Gente tiene la elasticidad necesaria como para que se introduzcan todas las ideas y sea lo más heterogéneo".

Consulta ciudadana

En otro orden de ideas, Gaspar Rivas se refirió a la consulta ciudadana que anunció el partido para definir si apoyarán a Boric o a Kast en la segunda. "Es una decisión que tomó la directiva del partido encabezada por Luis Moreno, y que cuenta con el apoyo del excandidato presidencial Franco Parisi".

"El sentido que tiene esta consulta es buscar un mecanismo que sea lo más transparente y democrático para indagar cuál es la voluntad de la base. El objetivo es que no sea exactamente igual que todos los partidos políticos, donde las decisiones las toman las cúpulas", agregó, indicando se realizaría en una fecha cercana a la segunda vuelta.