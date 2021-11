Boric valoró apoyo de partidos de oposición y destacó propuestas de Parisi

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric valoró el apoyo que le han dado varios partidos de oposición en los últimos días de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial, en la que se enfrentará al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En entrevista con Radio Cooperativa, Boric sostuvo que "valoro mucho lo que ha señalado la DC y en general todos los partidos de oposición: el Partido Socialista, el Partido Radical, el PRO y el Partido Ecologista Verde. Todos han tenido una generosidad y una madurez para poder apoyarnos sin entrar en una negociación de cargos, porque es mucho lo que está en juego".

Vale recordar que la Democracia Cristiana (DC) declaró su apoyo a la candidatura de Boric "sin condiciones", pero aclaró que "no se propone ingresar al futuro gobierno ni condiciona su apoyo".

Con relación a que la DC forme parte de su eventual gobierno, el diputado dijo que "yo le he escuchado a la mayoría de la dirigencia de la Democracia Cristiana que ellos no esperan ser parte de un futuro gobierno y que van a ser eventualmente -sí es que nos va bien- una oposición constructiva y una colaboración en los temas que tenemos en común".

"A mí me parece que uno no por motivos electorales tienen que esconder las diferencias debajo de la alfombra. Hemos tenido diferencias, pero son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan, en particular de cara al desafío que significa esta segunda vuelta", agregó el aspirante a La Moneda.

Por último, señaló que "nuestra campaña se ha ido ampliando y ha ido creciendo, sumando voluntades tanto de partido como de independientes... Tenemos que ser capaces de convocar a todos".

Propuestas de Parisi: "Hay ideas que nos parecen pertinentes"

Por otra parte, el candidato de Apruebo Dignidad destacó algunas propuestas del excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, y aseguró que "hay varias ideas que a nosotros nos parecen totalmente pertinentes, como por ejemplo todo lo que es el combate contra los abusos, rebaja de sueldos de las altas autoridades del Estado, el terminar con la exención de impuestos al combustible para las grandes empresas y buscar mecanismos de devolución directos para quienes más lo necesitan".

"Creo que estamos teniendo sintonía con las buenas ideas, porque las buenas ideas hay que sumarlas, no importa de donde vengan", señaló Boric.

Asimismo, consideró que para llamar la atención de estos votantes, es necesario "identificarse con la agenda anti abusos que levantó Franco Parisi y con la cual yo creo que tenemos muchas coincidencias. Nosotros somos los que planteamos la rebaja del sueldo de las altas autoridades del Estado desde un primer momento".

"Creo que hay ideas que son tremendamente positivas (del programa de Parisi), por ejemplo, el terminar con las exenciones a las grandes empresas en materia de impuesto a los combustibles, pero a la vez poder devolverle directamente a las personas que más lo necesitan ese impuesto específico", indicó.