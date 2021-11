Hospital San Juan de Dios desmiente dichos de Javier Macaya (UDI) sobre beca de Izkia Siches

El Hospital San Juan de Dios desmintió unas declaraciones del senador electo Javier Macaya (UDI), quien aseguró que la expresidenta del Colegio Médico (Colmed) y actual jefa de campaña del candidato presidencial Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Izkia Siches, debe una beca y que no la ha retribuido con trabajo en el sector público de salud.

“Se plantea una crítica (contra Daza), va el diputado Leonardo Soto (PS) a la Contraloría, y a mí me llama la atención que Izkia Siches (…) tiene pendiente de pago una beca en el Hospital San José”, expresó Macaya en el programa "Tolerancia Cero" de CNN Chile.

“Cuando tú recibes una beca del Estado de Chile para cursar tu especialidad, tienes que devolverla con trabajo en el sector público. Ella, en los últimos años ha trabajado en el Colmed y la necesidad de devolverla es en la atención de público en salud”, agregó el presidente de la UDI.

El beneficio al que se refiere Macaya es la Beca Periodo Asistencial Obligatorio (PAO). De acuerdo al Ministerio de Salud, "implica el compromiso u obligación por parte del becario de efectuar una fase asistencial a continuación del período formativo (…) en calidad de funcionario en algún establecimiento del Servicio de Salud".

La misma Siches comentó en su cuenta de Twitter que "jamás he incumplido mi período asistencial obligatorio. Trabajo 22 horas en Infectología del Hospital San Juan de Dios (no en el Hospital San José como señaló Macaya) y ahora me encuentro con vacaciones después de mi postnatal".

Una vez más el miedo y la mentira ahora por el Sr. Macaya. Jamás he incumplido mi período asistencial obligatorio. Trabajo 22 horas en Infectologia del Hospital San Juan de Dios y ahora me encuentro con vacaciones después de mi postnatal. Que la esperanza le gane al miedo 💪🏾. — Izkia Siches Pastén 🌱🌵🌲🌴🌳 (@izkia) November 29, 2021

El recinto hospitalario confirmó en un comunicado que la expresidenta del Colmed se encuentra contratada por 22 horas semanales.

“La profesional realizó su formación de especialista en Medicina Interna a través del programa Formación de Especialistas en la Atención Primaria de Salud (FOREAPS), concluyéndolo el año 2017", añadió el Hospital San Juan de Dios.

"El 1° de enero de 2018 dio inicio a su periodo asistencial obligatorio (PAO), correspondiente a 3 años de devolución en jornada de 44 hrs. semanales, según lo establece el convenio firmado para ello”, complementaron.

Además, señalaron que en agosto del 2018, Siches realizó una solicitud de reducción de la jornada laboral a 22 horas, con extensión del período asistencial obligatorio por el tiempo proporcional restante. La petición fue aceptada por el Director del Servicio de Salud Metropolitana Occidente.

"La especialista ha dado cumplimiento a la jornada laboral establecida en su convenio en las dependencias del Hospital San Juan de Dios", agregaron.