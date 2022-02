Senador Pizarro presenta denuncia ante Fiscalía por difusión de foto íntima y apunta a miembros de la familia Hites

El senador Jorge Pizarro (DC) acaparó la tarde del jueves pasado los comentarios en Twitter. Su apellido llegó a ser Trending Topic por una foto en que se veía al parlamentario sentado en una reposera, a un lado de una piscina, ubicada en el departamento en que vive su cónyuge, en Vitacura. Un registro íntimo por le que Pizarro presentó una denuncia ante el Ministerio Público, apuntando a un empresario por su difusión.

En la denuncia del vicepresidente de la Cámara Alta, patrocinada por el abogado penalista Cristóbal Bonacic, el legislador pide al Ministerio Público individualizar a los responsables y formalizarlos por el artículo 161-A, consigna La Tercera PM.

El artículo castiga con pena de cárcel y multa a quienes graben o registren fotografías de recintos particulares que no tengan acceso público y también a quienes difundan.

Pizarro apunta a empresario

En la denuncia, Pizarro explica que la terraza del departamento -de su propiedad, pero en que vive su cónyuge- no se pude ver desde el exterior. Agregó que el jueves llegó a eso de las 16:20 al inmueble y procedió a bañarse en la piscina, que "puede ser vista sólo desde el interior del edificio", explicó.

“Procedí a sacarme el traje de baño cubriéndome con una toalla, para luego descansar sobre una reposera contigua. Mientras estaba descansando, diviso en la parte superior del muro que separa mi departamento con los espacios comunes del mismo edificio a un individuo de tez blanca y pelo claro (rubio o con canas)", añadió.

El senador explicó que el hombre vestía una "polera o camisa oscura y un gorro azul". Además, el sujeto estaba "mirando hacia el lugar donde me encontraba, cuestión que me llamó la atención, ya que no correspondía a una actitud común”, comentó Pizarro.

Posteriormente, en la tarde de ese día, el hijo del legislador le mostró alarmado el registro. Después, pasadas las 21:00 horas, el militante DC habló con el conserje del edificio, quien afirmó que “el señor Nicolás Hites Neef y su padre, don Andrés Hites Moscovich, concurrieron hasta el edificio para visitar un departamento que actualmente se encuentra a la venta o arriendo”.

Ambos son herederos de Isaac Hites Averbuck, uno de los fundadores de la multitienda. Falleció en julio del 2020.

El senador también llamó a la dueña del departamento visitado por "los Hites". La mujer indicó que “los señores Hites concurrieron a visitar por segunda vez su departamento”.

Gonzalo de la Carrera

El senador DC también apuntó al diputado electo Gonzalo de la Carrera (exRepublicano), uno de los primeros en aludir a la fotografía en Twitter.

“Tomé noticia que en la red social Twitter, el señor Gonzalo de la Carrera Correa, a través de su cuenta @carreragonzalo, publicó una serie de mensajes que dan a entender claramente haber recibido la imagen ilícitamente obtenida, y que es objeto de esta denuncia”, indicó Pizarro en la denuncia.

De la Carrera respondió que “en efecto, me llegó por Whatsapp, pero el involucrarme en esto es un aprovechamiento político, yo no la postié ni nada, sólo comenté después de verla, no distribuí nada", consigna el citado medio.

El futuro parlamentario también comentó que no sabe quienes son Nicolás y Andrés Hites.