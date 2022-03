Oscar 2022: el polémico cambio en la próxima ceremonia de entrega de los galardones de la Academia de Hollywood

En 2019, la Academia de Hollywood causó indignación cuando anunció que se presentarían varios premios durante las pausas comerciales, lo que le obligó a cancelar sus planes.

Pero, según la revista Variety, la noticia no ha sentado bien en los gremios de los galardones que no se entregarán en directo durante la ceremonia, algo que señalan era " predecible" dada la rección que hubo a los planes de 2019.

Miembros de otras disciplinas también mostraron su decepción a medios espacializados, aunque no quisieron revelar su identidad para no enfrentarse a la Academia antes de la entrega de los premios.

"Debo decir que si algún año era el año para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres en vivo en los Oscar. Este es el año para decirlos y decirlos fuerte", añadió. "No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero no este año… Y debemos decir que este… 2021 fue un gran año para las películas".