Ministra Izkia Siches llama a "no poner el grito en el cielo cuando uno habla de Wallmapu" e insiste en buscar "una solución política" en la zona sur

En el marco del "Encuentro Icare: Agenda Política 2022", la ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió a la contingencia del país, en donde uno de los principales temas que se abordó en la discusión, fue la situación actual de la zona sur, especialmente en La Araucanía.

Al respecto, Siches destacó que el Presidente Gabriel Boric les encomendó afrontar todos los problemas que puedan surgir, por más que sean complicados de resolver.

"La línea que nos ha dado el Presidente es que, en vez de intentar sortear, es un gobierno que intenta enfrentar los problemas, aunque sean de largo aliento, profundos, difíciles y haya que poner a mucha gente de acuerdo. Y ese es el trabajo que vamos a iniciar", comentó.

"Eso requiere no poner el grito en el cielo cuando uno habla de Wallmapu. Es parte de la cosmovisión de las personas que habitan un territorio y que sienten que han sido históricamente postergadas, nadie está diciendo que el territorio se va a expropiar de forma completa", agregó.

En cuanto al retiro de las 139 querellas por ley de seguridad del Estado, Sichez indicó que esto se trata de "cómo nosotros hacemos gestos, en materia penal de beneficios carcelarios.¿Por qué pueden haber beneficios carcelarios para toda la población que están regidos y reglamentados, pero en algunos casos no?"

"Si yo pillo a una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada; si yo pillé a esa persona en La Pintana y es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa, agarro a los niños y violento a toda una comunidad", reflexionó.

"En el fondo, realmente necesitamos buscar soluciones políticas para lo que ocurre en el sur, sino esto va a seguir creciendo", concluyó.