"Es gravísimo, ¿dónde están esas personas?": Ministra Siches denunció que en el gobierno de Piñera un avión con extranjeros expulsados del país regresó con todos abordo

La ministra del Interior, Izkia Siches, denunció, este miércoles, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, que uno de los aviones que salieron del país durante el gobierno de Piñera, llevando ciudadanos venezolanos expulsados, habría regresado al país con todos sus pasajeros y que respecto a esto, actualmente no se conoce en dónde están esas personas.

En la sesión de la comisión se estaba discutiendo respecto a la manera en que el Ejecutivo abordará la crisis migratoria en el norte del país, cuando se puso sobre la mesa si el Gobierno de Gabriel Boric, continuará expulsando a los extranjeros que violen la ley en Chile.

Ante esto, la titular del Interior, esclareció que seguirán realizando este tipo de acciones judiciales, pero destacó que esperan no cometer los mismos errores que la administración anterior. “El problema es que identificamos, que uno de los aviones que se hicieron, por ejemplo a Venezuela, retornó con las mismas personas”, afirmó Siches en la instancia.

“Realmente es algo gravísimo. La cantidad de recursos que implica trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero. ¿Dónde están esas personas que tienen indicación judicial de expulsión? Por lo mismo, cuando hagamos nuestras expulsiones que sean necesarias, tenemos que garantizar que no nos pase lo mismo, porque es una chambonada, a nivel nacional, que es realmente impresentable”, sentenció la ministra.

A su vez, afirmó que desconoce cómo lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera para que esta información no saliera a la luz pública. “Eso fue algo de lo que nosotros no teníamos idea (...) Así que mis felicitaciones al gobierno anterior que tuvo la capacidad de tapar esto con tierra, no sé cómo”, cerró Siches.