Scholz pidió a Putin que acuerde un alto el fuego lo antes posible

En el conflicto de Ucrania, Alemania volvió a buscar el contacto directo con Moscú. En una llamada telefónica de más de hora, el canciller Olaf Scholz pidió esta mañana (13.05.2022) al presidente ruso, Vladimir Putin, que alcance un alto el fuego lo antes posible. Según informó el Kremlin, en la conversación se debatió la situación humanitaria en Ucrania en el contexto de la "operación militar rusa" en este país. "Continuó el debate de la situación en Ucrania con el acento en los aspectos humanitarios", informó la Presidencia rusa en su página web.

Según el Kremlin, durante la conversación, celebrada por iniciativa alemana, Putin "expresó detalladamente la lógica y principales objetivos de la operación militar especial para defender a las repúblicas populares del Donbás, explicó las medidas tomadas para garantizar la seguridad de la población civil" y denunció "las continuas violaciones graves de las normas del derecho internacional humanitario cometidas por los combatientes que profesan la ideología nazi, el uso por parte de estos de métodos terroristas inhumanos".

El canciller Olaf Scholz, por su parte, acusó a Putin de falta de realismo. "Está claro que aún no se ha entendido que solo una cosa puede hacer posible la paz... solo un entendimiento, un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, que no sea una paz dictada", dijo el mandatario en un acto electoral del SPD en Colonia, donde el domingo se celebran elecciones regionales. "No aceptaremos una paz dictada; los ucranianos, tampoco", agregó.

En referencia a las sanciones, dijo que Putin debe entender que Rusia no puede tomar un pedazo de Ucrania por la fuerza. Por lo tanto, Occidente continuará con su política de sanciones. "Putin está dañando a Rusia", dijo Scholz, refiriéndose al creciente aislamiento del país como resultado de las sanciones. El presidente ruso y el canciller alemán acordaron al menos, admitió el Kremlin, continuar en contacto sobre estos temas durante sus contactos a través de diversos canales.