"Tener protección en 22 mil kilómetros es irreal": gobernador regional del Biobío desestima que ampliación del Estado de excepción resuelva problemas en el sur

El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, criticó el debate que busca la ampliación del Estado de excepción constitucional en la zona sur del país, cuestionando la idea propuesta por la oposición.

Luego de una reunión con el Presidente de la República, Gabriel Boric, la autoridad entregó una serie de propuestas para frenar la violencia en su región, recordando que "los kilómetros que tiene la región del Biobío y la región de La Araucanía, son del orden de los 22 mil kilómetros de rutas".

"Es físicamente imposible hablar de que va a haber una protección en todos y cada uno de esos 22 mil kilómetros, porque no existen fuerzas en el Estado para poder ejercer una acción de esa magnitud. Las personas que vivimos en las regiones tenemos una opinión porque conocemos los lugares donde vivimos", complementó.

En ese sentido, Díaz enfatizó que "la discusión política de si el Estado de excepción va a generar un nivel de protección en todos los caminos es una discusión irreal. Cuando yo veo la disputa entre parlamentarios o que se trata de generar con autoridades políticas del Gobierno, veo que hay una parte que no se contempla".

"El Estado de excepción es pertinente, el decreto es el mismo que se ha señalado siempre y lo que se debe hacer es una adecuada planificación de los medios para poder proteger aquellos lugares donde hay tránsito de personas. Esto de tener protección en 22 mil kilómetros de rutas es irreal", sostuvo.

"Lo quiero decir con todas sus letras y quien diga otra cosa parece que no conoce el territorio. Este es un problema extremadamente complejo y aquí parte de la discusión nacional es un gallito de fuerza, pero no va a atender los problemas de fondo y por eso es que he venido a entregar una propuesta", añadió.

A su parecer, la situación debería ser abordada "desde el trabajo real y no desde la cuña que pretende buscar una solución a un problema que en parte está formado por la existencia de un problema que tiene nuestro Estado con las comunidades mapuche, pero que también es una zona donde hay crimen organizado".