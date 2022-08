“Regionalistas x el Apruebo” defienden implementación de Estado Regional en nueva Constitución: “Promueve de manera responsable la descentralización del país”

Un grupo de diversas exautoridades, académicos, organizaciones y personeros políticos regionalistas, entregaron su postura de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, en donde hicieron un llamado a aprobar la Carta Fundamental.

Entre ellos, Claudia Serrano, Ex Subsecretaria de Desarrollo Regional; Sergio Galilea, ex Intendente de la Región Metropolitana y de la Región de Los Lagos; Víctor Barrueto, Exdiputado por Talcahuano ex Intendente de la Región Metropolitana; Iván Silva, Economista Ex Cepal, entre otros, quienes defendieron el capítulo de Estado Regional de la propuesta constitucional.

"La propuesta de Nueva Constitución (NC), en su capítulo de Estado Regional, es un avance sustantivo en forma y fondo que promueve de manera responsable la descentralización del país en los ámbitos político, fiscal y administrativo. Parte importante de su implementación queda sometida al debate democrático del Congreso, monitoreado por la Cámara de las Regiones donde por primera vez en pie de igualdad los territorios podrán avanzar en la profundización de la regionalización", apuntaron.

"No es una propuesta 'extrema', muy por el contrario, nos saca del extremo centralismo que hoy padece Chile en materia política y Fiscal, situándonos, por ejemplo, entre los últimos lugares de los países de la OCDE en materia de gasto y recaudación fiscal", complementaron.

En la misma línea, explicaron que "no es una propuesta que fragmentará al país, como mañosamente líderes de opinión con presencia preferente en medios de comunicación nacionales, le han querido hacer creer a la opinión pública. En este proyecto, la autonomía territorial no es sinónimo de soberanía ni separatismo. El ejercicio de la autonomía territorial sea comunal, regional o indígena tiene límites claramente establecidos, y se dará en el marco de un Estado único e indivisible, lo que queda consagrado en el artículo 3 y 187 inciso 4 del proyecto de NC".

"Robustece las principales instituciones de gobierno y cuerpos colegiados de nivel regional y comunal, fortaleciendo a las comunas y municipios desde los artículos 201 al 217 y a las regiones autónomas y gobiernos regionales desde los artículos 219 al 233. En estos artículos, por primera vez en una constitución se reconoce la capacidad de 'gobierno' y no sólo 'administración' a escala regional y comunal", añadieron.

Además, enfatizaron que "promueve la participación ciudadana a nivel regional como derecho garantizado y de manera incidente o vinculante según sea el caso. Por más de 20 años dirigentes sociales y regionalistas hemos demandado que la participación ciudadana sea vinculante. El artículo 191 garantiza el derecho de sus habitantes a participar, individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, la ejecución, la evaluación, la fiscalización y el control democrático de la función pública".

Fomenta "la descentralización fiscal con responsabilidad fiscal. El subcapítulo de Autonomía fiscal, que va desde los artículos 244 al 250, establece las fuentes de ingresos y nuevos fondos que fortalecerán la capacidad de gobierno a nivel regional y deja centralizada la capacidad y responsabilidad de velar por el equilibrio macroeconómico y fiscal. Esto último nos parece adecuado para resguardar la responsabilidad fiscal", declararon.

"Promueve la solidaridad, justicia y equidad territorial en materia fiscal. El proyecto contempla mecanismos y fondos específicos para evitar que los territorios con menos ventajas profundicen sus desigualdades. Por ejemplo, así quedó establecido en el artículo 249, donde se establece que 'las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existan entre ellas'. En otro artículo indica que 'se establecerán fondos de compensación para las entidades territoriales con una menor capacidad fiscal y que las regiones y comunas que cuenten con ingresos por sobre el promedio ponderado de ingresos fiscales transferirán recursos a aquellas equivalentes con ingresos bajo el promedio'", anunciaron.







A raíz de lo enumerado anteriormente, manifestaron que "por estas y muchas otras razones, aprobamos y manifestamos nuestro apoyo al proyecto de Nueva Constitución y decimos con firmeza que no compartimos las mentiras y noticias falsas emitidas por académicos o líderes políticos, que pretenden confundir a la población o hacer parecer que la forma de Estado Regional es algo excéntrico, o poco común, y que su implementación nos llevará a la fragmentación territorial. Muy por el contrario, la propuesta global contenida en el capítulo 6 entre los artículos 187 al 250, se enmarca en modelos de países desarrollados o países OCDE".

"Estamos convencidos que los territorios autónomos, son el camino para superar desigualdades territoriales y hacer de los beneficios del desarrollo una realidad para todos y todas, independientemente de donde te tocó nacer", sentenciaron.

La carta está firmada por las siguientes personas:

Egon Montecinos, Académico Regionalista. Pedro Guell, Sociólogo y Académico Regionalista Claudia Serrano, Ex Subsecretaria de Desarrollo Regional. Sergio Galilea, ex Intendente de la Región Metropolitana y de la Región de Los Lagos. Víctor Barrueto, Exdiputado por Talcahuano ex Intendente de la Región Metropolitana Iván Silva, Economista Ex Cepal Danae Mlynarz, Trabajadora Social y Cientista Político Ismael Toloza, Académico e investigador Universidad de la Frontera. Rodrigo Egaña, Académico facultad de Gobierno Universidad de Chile Luis Hernández, Abogado y Regionalista. Julieta Suarez-Cao, Politóloga. Javiera Arce, Red de Politólogas, UCL, Londres/Valparaíso Jeanne Simón, Académica Regionalista. Diego Portales, vicepresidente de la Fundación Chile Descentralizado Patricio Aroca, Académico, Economista Regional María Ignacia Jiménez Suarez, Trabajadora Social. Felipe Paredes Académico derecho Constitucional Universidad Austral de Chile Ignacia Fernández, especialista en desarrollo territorial. Julián Goñi, Académico y Consultor Internacional Leandro Espíndola, profesor asociado facultad de Gobierno Universidad de Chile José Viacava, Cientista Político, Académico Facultad de Gobierno Universidad de Chile. Gonzalo Vial, Fundación Huella Local. Teresa Valdés, Observatorio de Género y Equidad. Nicolas Gálvez, Trabajador Social, Regionalista, Región de Magallanes. Richard Andrade, vicepresidente Regional FERVS, Región de O´Higgins. Beatriz Vega Elizondo, red de Politólogas. Luis Mariano Rendón, Abogado Universidad de Chile Manuel Tobar Leiva, Presidente Centro de Estudios región de Valparaíso. Jaime Matamala, Coordinador Movimiento Regionalista de Los Ríos Guillermo Díaz, Académico Regionalista, Región de Los Lagos Alejandro Kohler, concejal comuna de Panguipulli Miguel Ramírez, Economista, Regionalista de Los Ríos Lilian Pino, Profesional del Turismo, Regionalista de Los Ríos Cristian Quiroz, Administrador Público, Región de la Araucanía. Juan Carlos Venegas, Presidente de CHILECOSOC Osvaldo Henríquez, Académico Regionalista. Matías Fernández Hartwig, Consejero Regional, Región de Los Ríos. Víctor Guzmán Rojas, Consejero Regional Provincia de Antofagasta. Eduardo León Lazcano Consejero Regional, Región de Valparaíso. Sofía Valenzuela, Consejera Regional, Región Metropolitana. Noemí Martínez, Consejera Regional, Región Metropolitana. Rodolfo Cárdenas Alvarado, Consejero Regional, Región de Magallanes. Ximena Montaña Velásquez, Consejera Regional, Región de Magallanes. Severina De Gracia, Consejera Regional Provincia de Petorca. Marisol Martínez, Consejera Regional Región de Aysén. Paola Chávez Madrid, Consejera Regional, Provincia Cordillera RM. Leonardo Jofré Ríos, Consejero Regional, Región Metropolitana. Paula Acuña Consejera Regional Coyhaique. Karina Ramos Zapata, Consejera Regional, Región Metropolitana. Patricia Rada Salazar, Consejera Regional, Región de Los Lagos. Sarita Jaramillo, Consejera Regional, Región de los Ríos. Nataly Campusano Díaz, Consejera Regional, Región de Valparaíso. Camila Navarro Vargas, Consejera Regional, Región Metropolitana. Helder Binimelis, Académico Germán Catalán Ovalle, académico regionalista Rodolfo Cárdenas, Consejero Regional Tierra del Fuego Juan Arcaya, Arquitecto, Ex Consejero Regional Walter Brokering Alacid, Médico Siquiatra y Académico Regionalista Luis Vivero Arriagada, Trabajador Social Académico Regionalista UCT. Daniel Sandoval, Ex Consejero Regional Araucanía Rocío Alvarado Concejala Puerto Varas (Movimiento Ciudadano transforma Puerto Varas) Rodrigo Piaggio Marchant, Director de Cine y TV Regionalista, Valparaíso. Verónica Fuentes Guarda, Académica y Regionalista Iván Valdés De La Fuente, Académico e Investigador Gabriel Montecinos, Concejal de la comuna de Paillaco Juan Carlos Hernández, Gestor Público y Académico Regionalista Cristóbal Ramírez, Municipio de Estación Central. Susana Riquelme, Académica Universidad de Concepción Mario Ramos, académico Universidad del Bio Bio Isabel Charlín, Periodista y Magíster en Política y Gobierno Mariano Álvarez, Cientista Político y Académico Regionalista Cristian Ovando, Académico Universidad de Tarapacá Cristian Leyton, Académico Universidad de Chile. Carlos Umaña Mardones, Académico Universidad de Concepción. Iván Borcoski, académico regionalista, ex Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades. Jaime Garrido, Sociólogo, académico Dpto. Ciencias Sociales Universidad de La Frontera José Hernández, Cientista Social y Académico regionalista. Francisca Gutiérrez, Sociología y Académica. Patricio Contreras, exdirigente estudiantil, docente y funcionario municipal Carlos Calderón, ciudadano comprometido con el desarrollo territorial. Sebastián Farfán, Consejero Regional de la Región de Valparaíso Ignacio Canales Molina, Ingeniero Civil, ex Consejero Regional por la región Metropolitana. Jorge Molina Cárcamo, Académico, Abogado Regionalista, Antofagasta. Paola Fernández Gálvez, Cientista Política, Región de Magallanes. Adriana Sanhueza, Académica en Desarrollo Regional, doctorante en Trabajo Social Claudio González Parra, Universidad de Concepción José A. Ábalos K. Geógrafo, Grupo Los Federales. Francisco Urrutia Gaona, Abogado, Provincia de Chiloé.