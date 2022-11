Joaquín Lavín tras polémica de Liceos Bicentenario: "Se quiere discontinuar el proceso más por razones ideológicas que por reales impactos"

Tras la polémica de la reducción de presupuesto de Liceos Bicentenario (LB), el ex ministro de Educación del primer gobierno de Sebastían Piñera, Joaquín Lavín, aseguró que "se quiere discontinuar el proceso de los LB más por razones ideológicas que por reales impactos".

Los 320 Liceos Bicentenario sufrieron una disminución del 32,9% en el Presupuesto 2023, ante eso el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, expresó en octubre que seguirán existiendo pero "no como se le conocen".

"El sueño era replicar el éxito de los liceos emblemáticos. Queríamos que los alumnos del resto de Chile tuvieran la oportunidad de tener sus propios Institutos Nacionales, porque en ese momento aún era el primer faro de luz de la nación", sostuvo Lavín a La Tercera.

También te puede interesar:

"El sueño era replicar el éxito de los liceos emblemáticos. Queríamos que los alumnos del resto de Chile tuvieran la oportunidad de tener sus propios Institutos Nacionales, porque en ese momento aún era el primer faro de luz de la nación. La instrucción del Presidente Piñera fue 'traten de replicar el éxito en el resto de Chile'. Diría que la última verdadera innovación en la educación pública son los LB, ¿por qué? Todos los gobiernos de las últimas dos décadas se han dedicado a cosas administrativas y los LB tienen que ver con calidad de la educación", destacó Lavín.

"Lo que había detrás de decir ‘tengamos más Institutos Nacionales’ era el reconocimiento a que la élite que gobernó Chile se conformó de esta mezcla de dos grandes fuentes: los colegios particulares pagados y el resto, una élite más republicana, laica y de clase media que surgió y que provenía de liceos emblemáticos. Eso tiene un gran valor. Cuando en esos tiempos veíamos los rankings de las pruebas, los 100 mejores eran colegios particulares, y de repente aparecía el Instituto Nacional. Eso lo queríamos cambiar", agregó el ex alcalde de Las Condes.

Sobre la selectividad que aplican los colegios, el ex ministro de Educación señaló que "la experiencia empírica desmiente eso. Al inicio algunos seleccionaban, pero después empezamos a ver muchos otros que no, que en su proyecto estaba no seleccionar. O que en sus inicios no llenaban vacantes y ahora sí".