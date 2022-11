Primer ministro polaco convoca Comité de Seguridad Nacional

Tras la muerte de dos personas en Polonia, por presuntos misiles de origen ruso, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki convocó de manera urgente al Comité de Seguridad Nacional y Defensa del Consejo de Ministros de Polonia.

El impacto se habría dado luego de que dos cohetes rusos cayeran en la localidad de Przewodów, a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania, territorio que está dentro de la OTAN y la Unión Europea.

También te puede interesar:

Desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el portavoz Pat Ryder señaló que por el momento el país norteamericano no tiene información que relacione a Rusia con los misiles, según consignó CNN.

Además, el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció que se encuentran investigando la situación, por lo que están trabajando en conjunto con Polonia para recopilar mayor información y esclarecer los hechos.

Por su parte, Moscú negó que sus misiles hayan cruzado el territorio polaco indicando que es una "provocación deliberada".

"Los cohetes rusos no atacaron objetivos cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia. Los restos publicados por los medios polacos de la escena en el pueblo de Przewodów no tienen nada que ver con las armas rusas", se lee en el comunicado.

La alerta se ha ramificado a otros países como Hungría donde el primer ministro, Viktor Orbán, también convocó al Consejo de Defensa, así lo informó el portavoz del Gobierno húngaro, Zoltan Kovavs, por medio de Twitter.

"En respuesta al cese de la transferencia de petróleo a través del oleoducto Druzhba y el impacto del misil en territorio de Polonia, Viktor Orbán ha convocado el Consejo de Defensa de Hungría alas 20.00 horas (hora local)".

In response to the stop in oil transfer through the Druzhba pipeline and the missile hitting territory of Poland, @PM_ViktorOrban has convened HU's Defense Council for 8 p.m.

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 15, 2022