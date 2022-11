Hijo de Héctor Llaitul en prisión preventiva tras ser formalizado como autor de incendio reiterado, robo con retención y porte ilegal de armas

La Fiscalía formalizó y dejó en prisión preventiva a los cinco sujetos que fueron detenidos tras los ataques incendiarios realizados el pasado martes en Lautaro y Cholchol, región de La Araucanía.

En el operativo llevado a cabo por personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ejército, se detuvo a Pelentaro Llaitul Pezoa (19 años), hijo menor del cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quién actualmente también se encuentra en prisión preventiva por los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

Sumado al hijo de Llaitul, Fiscalía formalizó a Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Carlos Mardones Sáez por los delitos de incendio, incendio reiterado, robo calificado con retención, robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego y municiones y por disparos injustificados.

🔴 @FISCALIA_IX solicitó la prisión preventiva para Pelentaro Llaitul y otras 4 personas detenidas por @CarabAraucania tras ataques incendiarios perpetrados el martes en Lautaro y Chol Chol. Fueron formalizados por incendio reiterado, robo con retención y otros delitos pic.twitter.com/xzmxR60gRU — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) November 25, 2022

Cabe destacar que la audiencia fue interrumpida y postergada luego de que los imputados exigieran comparecer de forma presencial. De hecho, en la audiencia de control de detención de este miércoles, el juez del tribunal de Lautaro, Eduardo Pérez, había dado lugar para que se realizará la instancia de forma mixta, con la presencia de los arrestados y sus defensas en la sala y los demás intervinientes de manera telemática, consignó La Tercera.

No obstante, luego de que la CAM hiciera un llamado a que se realizaran manifestaciones por el hijo de Llaitul, el magistrado determinó recular su decisión por motivos de seguridad.







"Si no se acata lo que nosotros solicitamos (estar de forma presencial), vamos a salir. Nos vamos a retirar de la audiencia hasta que no sea presencial", manifestó uno de los acusados de forma desafiante hacia Pérez, quién le subrayó que "el tribunal no va a estar sujeto a presiones".