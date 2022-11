Monsalve dice que Chile "no puede pagar conflictos de liderazgo" entre camioneros y apunta que "ya no existe razón para estar movilizados"

La Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Federación de Camioneros Centro Sur continúan en paro pese a que otros gremios, como la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), ya alcanzaron un acuerdo con el Gobierno. Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo este lunes que Chile "no puede pagar conflictos de liderazgo" entre los gremios de transportistas.

“Tenemos un acuerdo muy amplio, y ese acuerdo amplio lo tenemos porque el Gobierno se ha hecho cargo y ocupado de los problemas que se han planteando (...). ¿Por qué se mantienen 36 puntos entonces? El país y el Gobierno no pueden pagar los conflictos de liderazgo que hay al interior de los gremios de los camioneros”, señaló Monsalve en conversación con Radio Duna.

También te puede interesar:

“¿Qué justificación tiene que los camioneros sigan en paro en 36 puntos? Solamente una disputa de liderazgo al interior, porque los que están son organizaciones nuevas que están disputando liderazgo con las organizaciones más tradicionales, pero nosotros ni el Gobierno ni el país se puede hacer cargo de esa disputa”, comentó.

Recordemos que el Ejecutivo logró ayer llegar a un acuerdo con la CNTC y la Fedequinta, que contempla un congelamiento del precio del combustible por 120 días -cuatro meses- y un alza tope de $15 pesos por litro cada 21 días, por un año.

El acuerdo también considera una inyección de US$1.500 millones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en la Ley de Presupuestos 2023. También contempla una mesa de trabajo entre el Gobierno, gremios de camioneros y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

En ese sentido, la autoridad de Interior rechazó la demanda de Fuerza del Norte y Centro Sur, sobre rebajar un 35% en todos los combustibles.

"No va a haber una rebaja específica de los combustibles, eso no va a ocurrir, no es posible y en eso no vamos a llegar a acuerdo", indicó Monsalve en conversación con Radio Cooperativa.







"Ya no existe razón para estar movilizados. El Gobierno quiere decir de manera muy clara que va a ocupar todas las herramientas que tiene, no solo la Ley de Seguridad del Estado, sino que no vamos a permitir que se obstruyan las rutas y que se altere el normal funcionamiento del país", agregó.