Presidente Boric agenda visita a región de Tarapacá en medio de despliegue militar

En vísperas al primer aniversario desde su llegada a La Moneda, el Presidente Gabriel Boric programó una nueva gira regional por el país. Ahora será el turno de la región de Tarapacá, donde se ha llevado a cabo un importante despliegue militar en los últimos días producto de la migración irregular.

El jefe de Estado permanecerá por tres días en la zona y, con al anuncio, cumplirá la promesa que realizó al comienzo de su mandato de visitar todas las regiones del país antes de cumplir un año en el poder. Se realizará para estar en terreno y así dar una señal de descentralización.

En aquella instancia, que tuvo lugar en julio del pasado año, el Presidente manifestó que "no soy una persona que se queda encerrada en palacios, que no converse. Les aseguro que vamos a recorrer todo Chile, para poder no solamente escuchar, sino dar soluciones". "Yo voy a visitar durante mi mandato todas las regiones más de una vez".

El periplo del Mandatario comenzó en abril de 2022, cuando llegó a Coquimbo. Luego, en mayo, viajó a Punta Arenas para dar a conocer la creación de una política permanente para zonas extremas. A fines de junio arribó a la región de Arica y Parinacota para liderar un Consejo Nacional donde se abordó la situación de seguridad de la zona.

En julio viajó a Valparaíso para presentar un programa de apoyo al turismo y brindar su primera cuenta pública. En agosto se movilizó hacia Los Lagos, donde lideró un fondo por la descentralización. Luego inició una gira en tren por O'Higgins, Maule y Ñuble, y visitó la región de Atacama.

En octubre llegó a Antofagasta en miras a la seguridad y energías limpias. En enero pasado viajó hacia la región de Los Ríos y a finales del presente mes arribó a Aysén. Esto, justo después de asistir a la cumbre de la Celac en Argentina.

A inicios de febrero y tras suspender sus vacaciones a raíz de la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país, el Mandatario acudió hacia la región del Biobío, una de las más afectadas por los siniestros, para enfrentar la emergencia.