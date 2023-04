Diputado Gaspar Rivas (PDG) es elegido como nuevo presidente de comisión de Educación de la Cámara Baja

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, fue escogido como nuevo presidente de la comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En concreto, el parlamentario consiguió ocho votos a favor, mientras que su contendor, el diputado Eduardo Cornejo (UDI), alcanzó sólo cinco preferencias. Tras su llegada, Rivas agradeció "a los diputados del oficialismo, quienes honraron su palabra en lo que se refiere al acuerdo administrativo firmado el año pasado".

Por otro lado, el legislador comentó que "en lo personal, me permito traer el recuerdo que si bien en su momento yo personalmente no di cumplimiento a un acuerdo administrativo, sí quiero recordar y también es importante destacarlo -o deseo destacarlo- que por defender en su momento a una presidenta del oficialismo yo perdí una comisión. No me arrepiento de haber hecho lo que hice desde el punto de vista moral y ético, y sigo sosteniendo que la maniobra que se hizo era inaceptable y de dudosa calidad ética", adicionó.

En cuanto a lo que se realizará en la comisión que ahora presidirá, Rivas aseguró que "vamos a tener una agenda muy nutrida", y que el foco estará en todas aquellas personas beneficiadas con el sistema de educación".

"Quiero dar las garantías a todos los sectores, al margen de cualquier sesgo ideológico, de que lo que va a primar en esta presidencia va a ser el interés de los chilenos, de los alumnos y de aquellas personas que son beneficiadas con el sistema de educación, tanto público como privada, no las mezquindades y pequeñeces políticas", concluyó el ahora nuevo presidente de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Gaspar Rivas.