Sanhattan celebra la inflación de la mano de Consorcio y JP Morgan

Como funciona. Fondos como Providence Equity Patrner LLC, han logrado sumarle valor al modelo de la siguiente forma: compran edificios con cierto grado de antigüedad, los remodelan y mejoran el precio de arriendo y la calidad de vida de sus habitantes, al ofrecer un mejor y renovado departamento (Value Add).

El modelo Multifamily Value Add, es una buena apuesta para los inversionistas, porque no se parte de cero, el edificio ya existe y hay personas viviendo en él. Es un modelo que “busca solucionar el déficit habitacional de la clase media, ofreciendo más y mejores departamentos. Además, el Fondo renta en dólares, por lo que suma a sus atributos la diversificación del tipo de cambio, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre”, explica Isaiah Horowitz, Portfolio Manager de Vantrust Capital, que cuenta con el Fondo de Inversión Vantrust Multifamily Value Add.