Casinos en la mira de la FNE por posible colusión: allanan casas de CEOs de los tres más altos ejecutivos y dueños de la industria

¡Buenas y feliz jueves! La historia de la semana, y la razón por la cual la edición de esta semana de El Semanal Exprés salío anoche, es la de los allanamientos a las casas de tres de los ejecutivos más poderosos de la industria de los casinos, incluyendo a Henry Comber, mano derecha de la familia Davis –controladores de EuroAmerica–, y uno de los príncipes de Sanhattan, no podía esperar.

Además, estoy celebrando mi aniversario de casamiento en Jujuy, el norte argentino, y la idea es desconectarse un par de días.

En la agenda esta semana: los datos de inflación de Chile (siguen malos) y los de Estados Unidos. Hoy se supo que en julio los precios no aumentaron, o sea la inflación se mantuvo neutra. En el mercado anticipaban que el dato mensual avanzara un 0,2%. A nivel interanual, la cifra se desaceleró a 8,5%, la caída de los precios de los combustibles fue el factor clave.

Qué significa. Le quita un poco de presión sobre la Reserva Federal a la hora de subir las tasas de interés y lo mismo para el Banco Central de Chile.

1

1- LA FNE PONE A LOS CASINOS EN LA MIRA

Qué pasó. Las casas de tres ejecutivos de casinos fueron allanadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en una investigación reservada por colusión. La PDI llegó hasta la casa de Jaime Wilhelm, CEO de Dreams; a la de Nicolás Imschenetzky, presidente de Marina del Sol; y la de Henry Comber, actual presidente de Enjoy y uno de los aristócratas de Sanhattan, mano derecha de la familia Davis, controladores de EuroAmerica.

Investigación bajo reserva. Comenzó el 3 de febrero. Fuentes que conocen algunos detalles del caso afirman que la Fiscalía Nacional Económica está investigando un posible acuerdo entre los casinos para no competir en las plazas que se adjudicaron actualmente en la Superintendencia de Casinos de Juego y así pagar menos mínimos garantizados. La FNE habría incautado computadoras y documentos.

2

2- LA ESTANFLACIÓN YA LLEGÓ

Qué pasó. La estanflación ya llegó. Lo dijo esta semana el expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, y las cifras lo avalan. En julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 1,4%, por sobre lo que anticipaba el mercado, acumulando un alza a doce meses de 13,1%. Y no se ven señales de que los precios comiencen a enfriarse. En agosto se anticipa una inflación anual por encima del 14%. Y si a eso se suma que la actividad no minera ya está en recesión técnica y el empleo casi no crece, los chilenos iremos a las urnas en medio de un escenario económico muy complejo.

En resumen, camino al plebiscito de salida la economía está estancada y la inflación no muestra señales de frenarse.

Dos expresidentes del Banco Central son más optimistas. Uno es Mario Marcel, actual ministro de Hacienda, que en la semana dijo que la inflación comenzará a aflojar a fin de año. El otro es Vittorio Corbo. El economista estuvo en Icare y señaló que el BC está haciendo su trabajo.

3

3- EL CULEBRÓN DE LUKSIC EN PARAGUAY

Fuente: ABC Color/Twitter

Qué pasó. La decisión de Estados Unidos de designar al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, en la lista de los personajes “significativamente corruptos” y prohibir su ingreso al país tiene al Grupo Luksic en una encrucijada. Cartes es socio del holding en CCU Paraguay, además del negocio de combustibles y estaciones de servicio, Enex.

La urgencia de la situación se vio reflejada en que el fin de semana Andrónico Luksic personalmente, como presidente de CCU, hizo un viaje relámpago. Llegó a Asunción para reunirse con Cartes, acompañado por el gerente general Patricio Jottar. Por Enex fueron el presidente del directorio, Francisco Pérez Mackenna, y el gerente general Nicolás Correa. Los acompañó el fiscal de Quiñenco y exministro del Interior del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter. El objetivo era conocer en persona los antecedentes del caso y revisar las cláusulas de los pactos de accionistas.

Por qué la urgencia. Un experto en temas de compliance y asuntos corporativos explica que tener a tu socio declarado como corrupto en Washington y con sus activos congelados, gatilla todo tipo de problemas de compliance para empresas con negocios en Estados Unidos y Wall Street. Existen normativas que hay que cumplir, fondos de inversión que tendrían que vender sus acciones, bancos que no podrían o querrían otorgar créditos, por nombrar solo algunos de los problemas. Luksic ya tiene a abogados de Wall Street trabajando en el caso.

Qué opciones se evalúan. Esta semana habrá directorios del Grupo Luksic. Al cierre de este boletín se organizaban el de CCU y el de Enex. También se evalúa que la mesa de Quiñenco se reúna. Ninguna opción es fácil y existe consenso en que hay que resolverlo rápido. En Quiñenco no dicen mucho, pero la más obvia opción es romper la sociedad. Y eso se puede hacer comprando su parte a Cartes en los dos negocios en que son socios, o vender y salir.

4

4- SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Se acaba la letra chica de los créditos y comisiones bancarias. Esta semana la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una norma que fija los requisitos para el cobro de comisiones al otorgar un crédito. Establece criterios para que algo pueda llamarse comisión y no sea considerado interés. Aquellos cobros que no se ajusten a los requisitos normativos, deberán ser considerados para efectos del cumplimiento de la Tasa Máxima Convencional (TMC) aplicable y eso se traducirá en menores costos para los consumidores.

Por qué es relevante. Porque al no sumar como interés un determinado cobro al otorgar un crédito, no estabas afecto al límite de interés que es la TMC, y algunas instituciones financieras, bancos y del retail financiero se aprovechaban del vacío legal y el costo total del crédito superaba lo que establece el Banco Central.

–Estados Unidos está cada vez más preocupado por el avance chino en el mercado del litio y Chile es parte de la trama. Un reportaje del columnista argentino Carlos Pagni asegura que Laura J. Richardson, generala jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, advirtió en una reunión en Miami que “hay una jugada geopolítica detrás del litio. Hay un avance de China sobre el litio en América Latina en el triángulo del litio –Argentina, Bolivia y Chile– para socavar la democracia”.

– El CEO de Enel Américas explica por qué en el Gran Buenos Aires la duración de cortes de luz es seis veces la de Chile y el doble que en las otras ciudades de América Latina. Maurizio Bezzeccheri, que la semana pasada participó en Diálogos de El Mostrador, dijo –en una entrevista en La Nación de Argentina– que en 22 años empeoró: la duración de los cortes era de 6 horas y ahora son más de 12 horas. En Italia son 70 minutos y en Santiago, 2,5 horas.

Acá la explicación de Bezzeccheri:

5

5- LA MESA: LA META PARA TENER UN PAÍS CONECTADO

Para ver la entrevista completa, haz click en la imagen.

Pelayo Covarrubias, presidente de Fundación País Digital. “Para 2025 queremos tener a todo Chile, todos los territorios, conectados”.

Es el objetivo de uno de los proyectos emblemáticos que está trabajando Fundación País Digital para la digitalización de Chile: “Conectando Territorios”. En una extensa entrevista en La Mesa de El Mostrador, Covarrubias señala que el fenómeno de lo digital está revolucionando a las pymes.

Explica que el programa busca entregar Internet a distintas comunidades aisladas de nuestro país, empoderando a los habitantes con capacitaciones en alfabetización digital para adultos, competencias digitales para estudiantes y digitalización de negocios para los emprendedores, y fortaleciendo la economía local. Ya se ha podido conectar a más de 45 mil personas de comunidades remotas, muchas en la Región de La Araucanía y Ñuble.

En la entrevista, Covarrubias también destaca que Chile es líder regional en conectividad, así como en la velocidad de conexión. Además, subraya que hay una relación directa entre mayor conectividad y mayor PIB per cápita.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este link o en la imagen.

