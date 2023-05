Inflación, tasas y se vienen las semanas de definición para el Banco Central

Presentado por:

¡Buenas y feliz lunes! Primero, un saludo a todas las madres que ayer celebraron su día.

Ahora a los que nos convoca. El resultado de las elecciones del domingo pasado, nos guste o no, es un factor más que despeja incertidumbres. El riesgo país de Chile ha caído a casi la mitad desde octubre de 2022, el ritmo de la salida de capitales ha bajado con fuerza, el IPSA acumula alzas del 12% y el peso chileno es una de las monedas que más sube frente al dólar este año. Todo esto en gran parte gracias a una mejora en la percepción de los inversionistas sobre nuestra economía.

Y es en ese contexto que yo creo que un acuerdo para una nueva Constitución, que incluya un sistema político que se haga cargo de solucionar los problemas de la gente, no solo es importante, es también urgente.

1

BANCO CENTRAL YA PIENSA EN RELAJARSE

Se inicia la cuenta regresiva para que el Banco Central (BC) comience a recortar las tasas. El viernes el Consejo del ente emisor mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 11,25%, pero empezó a deslizar que ya se prepara para comenzar un ciclo expansivo ante la creciente evidencia de que la inflación está controlada.

El BC arrancó con un agresivo ciclo de aumento de tasas en junio de 2021 para controlar la inflación. El ciclo llegó a su clímax en octubre del año pasado y desde entonces que la TPM se ha mantenido.

Las últimas encuestas apuntan a que el Central comenzará el relajo monetario en la reunión de julio. Eso sí, hay varios economistas que afirman que no sería una sorpresa que los recortes comiencen en la próxima Reunión de Política Monetaria (RPM), a mediados de junio. Apuntan a que las expectativas de inflación a dos años ahora se encuentran ancladas al 3%. El otro extremo es el de bancos como Goldman Sachs, que les dijo a sus clientes que será recién en septiembre el inicio de los recortes de tasas.

El IPC de abril estuvo en línea con lo anticipado por el mercado, subiendo 0,3%, llevando a la variación anual por debajo del 10% por primera vez en más de un año.

Los sólidos argumentos a favor de julio. En un informe publicado el viernes después del anuncio del Banco Central, el equipo de economistas del Santander Chile explica que, en junio, el Consejo contará con solo un dato adicional de inflación y un Imacec más (el de abril). Además, añade que hay que considerar que esa reunión coincidirá con un nuevo IPoM. Ahora, para la reunión de julio, el Central tendrá no solo el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, sino dos datos adicionales de inflación y de actividad económica.

2

LA SOFOFA Y LA TRASTIENDA DEL FRACASO DE LOS ULTRONES

Qué pasó. Este viernes tuvimos los resultados de las elecciones para 30 nuevos consejeros de la Sofofa, el primus inter pares de los gremios empresariales, que agrupa a las principales empresas del país y que históricamente manejan los grupos Matte, Luksic y Angelini.

Los dinosaurios y un plan que fracasó. La semana pasada, en este espacio, te contamos que había una movida entre los llamados “duros” para armar una lista rival y salir a hacerle competencia a Rosario Navarro, la favorita para ser elegida como la próxima presidenta de la Sofofa. Los resultados del viernes dejaron al desnudo que esa apuesta para frenar la llegada de Navarro y poner a uno de los suyos, más duros y menos dialogantes, no tenía apoyo y era un plan muy minoritario.

La trastienda del fracaso. Los días previos a la elección un grupo de los duros pisó el acelerador de su plan, y comenzaron a hacer ruido. Esto, envalentonados por la victoria de Republicanos en la elección de convencionales. Cercanos al grupo contactaron a este periodista asegurando que tenían un apoyo mucho mayor al que se informaba en los medios y que las elecciones de consejeros revelarían que la llegada de Navarro no estaba asegurada.

Los que conocen a la Sofofa por dentro describían esa visión como una ilusión voluntarista. Aseguran que el empresariado cambió y las nuevas generaciones tienen claro que el nuevo ciclo político requiere liderazgos más abiertos y dialogantes. Y más importante aún, Navarro cuenta con el apoyo de los grandes grupos económicos que dominan el gremio: Luksic, Matte, Angelini, Said, etc., etc.

Aseguran que el empresariado cambió y las nuevas generaciones tienen claro que el nuevo ciclo político requiere liderazgos más abiertos y dialogantes. Y más importante aún, Navarro cuenta con el apoyo de los grandes grupos económicos que dominan el gremio: Luksic, Matte, Angelini, Said, etc., etc. Resultados con un mensaje contundente (y no tan inesperado). Los dinosaurios sacaron pocos votos. Dos de los duros, Francisco Gazmuri (grupo Perez Cruz/Gasco) y Alberto Salas (extitular de la CPC), ni siquiera obtuvieron suficientes votos para ser consejeros. Y Fernando Barros (abogado defensor del dictador Augusto Pinochet y exasesor tributario del Presidente Sebastián Piñera) y Felipe Irarrázaval (grupo Urenda) quedaron a mitad de tabla. Otro emblemático del gremio que quedó fuera es Matías Claro.

La gran sorpresa es que la primera mayoría fue para una mujer, la candidata de Cial Alimentos, Soraya Kassis. Otra sorpresa fue que el Gonzalo Guerrero, de SQM, sacó la segunda mayoría. Dicen que es mérito de sus esfuerzos por mover al gigante del litio a ser un actor más participativo y transparente, así como dejar atrás los escándalos de las platas políticas y las Cascadas.

3

SE VIENE UNA SEGUNDA MITAD DE AÑO COMPLICADA PARA LOS BANCOS

Qué pasó. Un informe de la agencia calificadora de riesgo S&P advierte que un deterioro en la calidad de activos de los bancos chilenos y de la región “ensombrece cada vez más el panorama”.

El argumento del informe es que un crecimiento económico más lento y las altas tasas de interés están erosionando el ingreso disponible de los hogares en la región, y las compañías están lidiando con costos crecientes, además de una capacidad cada vez menor para trasladar los precios. Todo eso golpea al negocio bancario.

A lo anterior hay que sumar el impacto indirecto de los problemas de la banca en Estados Unidos. En particular los costos de fondeo. Y ahí la banca chilena, que tiene rating crediticio alto y se fondea en dólares a tasas mucho más bajas que sus pares en la región, podría ver afectado su desempeño operativo.

“En nuestra opinión, las condiciones económicas desafiantes en América Latina representan un riesgo importante para los bancos locales. S&P Global Ratings considera que las tasas de interés se mantendrán altas durante un período más largo de lo que esperaban los mercados. El acceso a los mercados internacionales de capital se ha reducido, mientras que los bancos locales están endureciendo sus prácticas de originación”.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: DEPRIMENTE

Estamos entre los países de mayor consumo de antidepresivos. Top 10 de la OCDE y número uno en América Latina, para ser exactos. Y eso que, a primera vista, parecemos un pueblo contento y weno pa’ la fiesta, pero no. Somos grises y parece que vivimos estresados.

Este gráfico, que publica Yachay Data, revela que respecto a la dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes, se encuentra en primer lugar Islandia con 153,4 dosis consumidas por cada 1.000 habitantes. En segundo lugar, con 131 dosis diarias definidas, se encuentra Portugal .

con 153,4 dosis consumidas por cada 1.000 habitantes. En segundo lugar, con 131 dosis diarias definidas, se encuentra Portugal . Nosotros estamos en el décimo lugar de los países OCDE con mayor consumo de antidepresivos, con 67 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes para el año 2020.

5

LA SEMANA EN REDES: ¿CHINA EN DECLIVE?

Este posteo en Instagram de la portada de esta semana de @theeconomist está generando todo tipo de conversaciones. Es una tesis jugada que se pregunta si a China ya se le pasó el cuarto de hora. O en otras palabras, su poder como superpotencia ya tocó su clímax.

Zanny Minton Beddoes, la editora jefe de la influyente revista británica, señala que hace tiempo que quería publicar una evaluación definitiva del debate entre los observadores de China sobre si su poder y su economía ya pasaron por su mejor momento.

señala que hace tiempo que quería publicar una evaluación definitiva del debate entre los observadores de China sobre si su poder y su economía ya pasaron por su mejor momento. El argumento es que su economía ya no volverá a crecer a tasas de 6% o más y que, a eso, hay que sumar una población que se reduce y envejece . Todos esos desafíos significan que el poder relativo del gigante asiático está llegando a su punto máximo. La interesante, según The Economist, es que, paradójicamente, una China en declive se volvería más peligrosa. El reportaje recuerda que desde que el país comenzó a abrirse y reformar su economía en 1978, su PIB ha crecido a un vertiginoso 9% anual, en promedio. ⁠Hoy, solo el tamaño de su mercado y base de fabricación han remodelado la economía global (y la chilena).

. Todos esos desafíos significan que el poder relativo del gigante asiático está llegando a su punto máximo. La interesante, según The Economist, es que, paradójicamente, una China en declive se volvería más peligrosa. El reportaje recuerda que desde que el país comenzó a abrirse y reformar su economía en 1978, su PIB ha crecido a un vertiginoso 9% anual, en promedio. ⁠Hoy, solo el tamaño de su mercado y base de fabricación han remodelado la economía global (y la chilena). Por qué nos importa. China es nuestro principal socio comercial y uno de los mayores inversionistas, por lo que si el gigante asiático estornuda, nuestra economía se resfría.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Lo que se habla en las mesas de dinero: la mala racha que están pasado LarrainVial y León Vial. A veces ser la principal corredora del mercado y uno de los mayores bancos de inversión, te juega en contra. LarrainVial viene de dos muy buenos años y nadie dice que este año no sea rentable, pero de lo que sí se habla es de la exposición que tiene a varios negocios que están muy complicados. Lo mismo León Vial, uno de los dos socios controladores.

León salió del día a día de la firma que lleva su apellido luego de ser multado por su rol protagónico en el escándalo de las Cascadas. Entre los negocios que lo tienen complicado: La Polar y el factoring Global Soluciones Financieras. Son millones de dólares que podría perder si los negocios no repuntan y logran salir de la crisis. “León… se come cada pringa… yo no sé cómo es billonario”, comenta una persona que trabajó con él por varios años.

Entre los negocios que lo tienen complicado: La Polar y el factoring Global Soluciones Financieras. Son millones de dólares que podría perder si los negocios no repuntan y logran salir de la crisis. “León… se come cada pringa… yo no sé cómo es billonario”, comenta una persona que trabajó con él por varios años. Las potenciales chiflotas de LarrainVial. No todas implican costos financieros, pero sí llama la atención en el mercado que están en el corazón de varios de los negocios más polémicos: tiene un rol clave en la reorganización judicial de Papa John´s y lidera los esfuerzos (a través de Felipe Porzio, uno de los pesos pesados de LV) para encontrar un comprador y, así, una salida a la crisis que tiene a la empresa en dicha reorganización judicial; es uno de los socios en el factoring Global Soluciones Financieras, que está en riesgo de quiebra; está en el corazón de la pelea entre los socios de inmobiliaria Simonetti, entre los cuales están Juan Cuneo, Alberto Muchnick y Aurelio Montes, donde los querellantes cuestionan el resultado de un informe que hizo LarrainVial para el directorio.

– Ibáñez vs. Luksic. Una arista copuchenta de la pelea de Nicolás Ibáñez con los bancos en el caso de Papa John´s es la mala onda que hay entre el empresario y Banco Chile, la entidad que controla el grupo Luksic en sociedad con Citigroup. Como informé en este espacio hace unos meses, fue el Banco Chile –que es parte de los acreedores a los que Papa John´s les debe más de US$ 60 millones– el que se opuso tajantemente a darle facilidades especiales a la compañía que controla indirectamente Ibáñez, uno de los hombres más ricos de Chile.

Este fin de semana, Ibáñez contó en La Tercera que en un viaje a Londres se encontró con Pablo Granifo, presidente de Banco de Chile y que este, dijo, “me trató como si yo fuera una especie de delincuente”. Cercanos a Granifo aseguran que Ibáñez se está “mandando las partes”, ya que Pablo Granifo simplemente se negó a saludarlo.

– La Moneda les pide a los ministerios y servicios públicos apretarse el cinturón. El Diario Financiero informó que el Presidente Gabriel Boric envió una circular pidiendo nuevas medidas de austeridad para aumentar la eficiencia del gasto público. El documento también lleva la firma del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Boric pone topes a los sueldos de asesores, pide que se devuelvan los excedentes de las cuentas corrientes y pone restricciones a viajes al exterior y, por motivos medioambientales, restringe el uso de agua y luz. También pone límites al gasto en publicidad y celebraciones.

– Baja el riesgo país y se enfría la salida de capitales. El Banco Central informó que en el primer trimestre de este año salieron del país recursos por US$2.104 millones, un tercio menos que el año pasado. Y en marzo se quebró la tendencia que arrancó con el estallido social de octubre de 2019 y hubo un ingreso neto de capitales de US$395 millones. Se estima que entre 2020 y 2022 salieron alrededor de US$50.000 millones.

En los últimos 8 meses el riesgo país de Chile ha caído a casi la mitad. Junto a Uruguay somos la economía menos riesgosa en la región y por bastante margen. No hay que olvidar que, previo al Rechazo, el riesgo país de Perú estuvo por algunas semanas por debajo del nuestro. Los analistas coinciden en que tanto el freno de la salida de dólares como la baja en riesgo se deben a que se han ido despejando las incertidumbres políticas y económicas. La inversión en general sigue débil, pero la extranjera está entrando y en los primeros tres meses estuvo cerca de niveles históricos.

– Falabella prepara medidas radicales para dar vuelta la página y despejar las preocupaciones que tiene el mercado acerca de sus niveles de deuda. Lo deslizó el gerente general de la empresa, Gaston Bottazzini, en una conversación con analistas la semana pasada.

Uno de los presentes reveló que el CEO dijo que están considerando tomar medidas “más estructurales de desapalancar la compañía que no estamos listos para revelar”. En los últimos meses la empresa ha venido reduciendo la planilla y, según La Tercera, ya son 4.000 los empleos recortados. A eso se suma el cierre de tiendas y planes para hacer la operación más eficiente.

– Cuando la realidad se enfrenta con el relato: Argentina, uno de los principales productores de alimentos del mundo, se verá obligado a liberar la importación de estos. El objetivo es contener la inflación, que en abril tocó el 8,4%, el nivel más alto en 30 años, y la anual ya supera el 100%.

Ante el temor a que se desborde todo y para evitar una devaluación, el gobierno de Alberto Fernández asignó al Mercado Central (un organismo tipo La Vega) que se convierta en importador directo de alimentos . Lo hará con arancel 0. En otras palabras, como lo dijo el diario La Nación de Argentina, “es toda una novedad en un gobierno kirchnerista”.

. Lo hará con arancel 0. En otras palabras, como lo dijo el diario La Nación de Argentina, “es toda una novedad en un gobierno kirchnerista”. Otra medida: este lunes el Banco Central argentino subirá su tasa de interés 600 puntos, como otra medida para tratar de evitar que llegue la temida “hiperinflación”.

7

AGENDA DE LA SEMANA: PIB DEL 1T

– Es una semana con pocas cifras y muchas presentaciones. Lo más esperado en términos de números es el PIB del primer trimestre que se publica el jueves. El consenso es que la economía se contrajo 0,9% en los primeros tres meses del año, una mejora en comparación con el último trimestre de 2022, cuando el PIB se achicó 2,3%. Cabe recordar que, en la semana, Hacienda revisó al alza sus proyecciones de crecimiento para 2023 y ahora estima que la economía terminará creciendo 0,3% este año, evitando la contracción. En el informe también tendremos las cifras de inversión y de la balanza de pagos.

Gita Gopinath, la número dos del FMI y la primera mujer en ser economista jefe del organismo, está de visita en Chile y este lunes participará en el Conversatorio “Desafíos Económicos Globales”, organizado por el Banco Central. El evento será transmitido a través del canal de YouTube del BCCh.

y este lunes participará en el Conversatorio “Desafíos Económicos Globales”, organizado por el Banco Central. El evento será transmitido a través del canal de YouTube del BCCh. Fintech Forum 2023 (miércoles). El invitado de honor es el consejero del Banco Central Alberto Naudon, que ofrecerá una presentación sobre “Pagos digitales desde la óptica del Banco Central” .

El invitado de honor es el consejero del Banco Central Alberto Naudon, que ofrecerá una presentación sobre . Radiografía del consumo. El viernes el Banco Central publica el Índice Mensual de Ventas Diarias del Comercio Minorista.

8

PARA REFLEXIONAR: INFLACIÓN Y LA CODICIA EMPRESARIAL

¿Por qué la inflación en el mundo está siendo tan difícil de controlar? En las últimas semanas, reportajes en The Wall Street Journal, The Guardian, The Financial Times y Business Insider, todos, comienzan a apuntar a la codicia empresarial.

La inflación ha demostrado ser más obstinada de lo que esperaban los bancos centrales cuando los precios comenzaron a subir hace dos años por la pandemia y la guerra en Ucrania. El argumento es que hay una creciente evidencia de que muchas empresas podrían haber estado aumentando los precios más rápido de lo que han aumentado sus costos. The WSJ revela que algunos economistas dicen que las empresas están aprovechando una rara oportunidad para aumentar sus márgenes de rentabilidad.

El exsecretario del Trabajo (ministro) de Clinton en Estados Unidos, Robert Reich, escribe en The Guardian que no es una economía sobrecalentada la que está haciendo difícil bajar la inflación sino que “ganancias sobrecalentadas”.

Riech argumenta que hay empresas con suficiente poder de monopolio para subir sus precios y engordar sus ganancias, a las que apenas afectan las subidas de tasas de los bancos centrales. Y destaca que los márgenes de beneficio corporativo rondaron el 10 % en 2019. El año pasado, superaron el 15 %, su nivel más alto desde 1950.

Hasta aquí llegamos esta semana.