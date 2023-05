El Banco Central sorprende, confunde y la banca llora

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! El mercado aún no se repone de la sorpresa del Banco Central, que anunció que los bancos tienen que inyectar US$ 1.500 millones a su capital ante posibles shocks externos. Ni la banca ni los empresarios lo vieron venir y esa es la gran pregunta: ¿qué sabe el Consejo que el resto de la banca, analistas y economistas no ven? ¿Y por qué no adelantó nada?

La otra mala noticia que preocupa al mercado es la negociación del techo de la deuda en Estados Unidos entre la Casa Blanca y el Congreso. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que, sin acuerdo en la primera semana de junio, EE.UU. –por primera vez en su historia– podría caer en default. El impacto no es posible cuantificarlo.

1

LA SORPRESA DEL BANCO CENTRAL

¡Qué quilombo armó el Consejo del Banco Central! El martes por la tarde shockeó al mercado luego de activar el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) para la banca en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo, aduciendo una mayor incertidumbre externa. Eso significa que los bancos tienen que inyectar cerca de US$ 1.500 millones de capital y tienen un año para cumplir con la normativa.

El impacto equivale a sacar del mercado financiero un retiro de AFP. Lo advierten un alto ejecutivo y un exregulador de la industria. Un de ellos explica que esos US$ 1.500 millones de capital adicional que los bancos tienen que inyectar se traducen en US$ 15.000 millones menos en el mercado crediticio. “O aumentas capital en US$ 1.500 millones o disminuyes activos ponderados por riesgo en US$ 15 mil millones”, señala.

¿Qué sabe el Banco Central que el mercado no sabe? Es la pregunta que se hacen economistas privados, empresarios y analistas.

El argumento que dan es el siguiente: las condiciones externas eran peores hace un año que ahora, el timing del anuncio no es el mejor, justo en medio de una baja en la actividad y con las tasas aún altas –la Tasa de Política Monetaria (TPM) del BC está en 11,25% desde octubre del año pasado–. También cuestionan que el Consejo no haya adelantado o deslizado de alguna forma que la medida estaba siendo evaluada. Y, por último, critican que en el mismo comunicado confunden al decir que la banca está bien capitalizada y que la probabilidad del shock externo es baja.

El gerente general de uno de los bancos apunta al propio Informe de Estabilidad Financiera (IEF) que se publicó el miércoles. El gráfico muestra que la holgura de capital de la industria es la más alta de toda la serie, desde diciembre de 2011.

La Asociación de Bancos pidió oficialmente una reunión al Banco Central para que explique la decisión. José Manuel Mena, presidente del gremio, dijo que es urgente conocer los antecedentes que llevaron a tomar esta decisión y sus posibles implicancias. “Dada la relevancia de esta norma, queremos entender y analizar cuáles son los modelos económicos y financieros que están detrás de la medida adoptada, situación que esperamos abordar en las instancias correspondientes”, señaló Mena.

Vuelven a surgir críticas a la comunicación y al liderazgo del BC. Dos expresidentes de la entidad coinciden en que el banco debería haber advertido de alguna forma al mercado.

La defensa del BC. En su comunicado del martes, el Consejo justificó la medida “ante la mayor incertidumbre externa” y consideró necesario que “todos los actores de la economía sigan recomponiendo sus capacidades para enfrentar posibles eventos adversos”. En el mercado especulan que se refiere a la posibilidad de que la Casa Blanca y el Congreso estadounidense no lleguen a un acuerdo sobre el techo de la deuda y que Estados Unidos, por primera vez en su historia, caiga en default.

En el Senado Rosanna Costa salió a dar explicaciones. En su presentación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del primer semestre ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, la presidenta del ente emisor justificó la decisión y respondió a las críticas. Aseguró que tendrá “efectos acotados” en créditos y que la industria “cuenta con holguras, el monto activado es razonable y su plazo de concreción lo suficientemente largo”.

Un agudo observador del banco señaló que una señal de que Costa sabe que metieron la pata es que al Senado fue acompañada por el vicepresidente del Consejo, cuando históricamente solo era acompañada por el gerente de división.

El resto del IEF. El informe semestral del BC pasó a segundo plano por lo de los bancos, pero contiene información importante. El banco afirma que somos más pobres y la banca es más vulnerable. Agrega que los niveles de endeudamiento están en alza y hay estrechez en los hogares, especialmente en los de menores ingresos.

2

EL LITIO NECESITA MÁS TRANSPARENCIA

Las cuentas del litio tienen que ser más transparentes. Es una de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Esta semana publicó su informe trimestral sobre Balance Estructural, en el que entrega su análisis de los datos y proyecciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

¿Cuál es la polémica? No se sabe exactamente cuánto está recaudando el fisco por concepto del litio. El año pasado fue más de US$ 5.000 millones, pero no son cifras oficiales. El problema es que los únicos números que se conocen a ciencia cierta son los que da Corfo y que vienen de los arriendos que SQM y Albemarle paga por explotar el salar de Atacama. Esa recaudación representa el 66,5% de los ingresos fiscales por litio en 2022. El resto proviene de los impuestos a las ganancias que pagan las dos mineras, pero se calculan de sus estados financieros, ya que el SII no entrega esos datos, aduciendo restricciones a la entrega de información tributaria.

Codelco asume total control de la política del litio. Este miércoles, Corfo dio a la minera estatal la autoridad para liderar el proceso de negociaciones de futuros contratos de litio en el salar de Atacama.

Acuerdo sellado este año. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, se aventuró a afirmar que las negociaciones con SQM llegarán a buen puerto, y que será este año.

3

LA MESA: UNA CHARLA SOBRE CHINA, CHILE Y EL LITIO

Acceso a litio, cobre y salmones chilenos es parte de la estrategia de China. Quien lo dice es el analista geopolítico español Juan Pablo Cardenal, invitado de esta semana a La Mesa de El Mostrador.

Hace hincapié en que China no tiene agua ni terreno cultivable y América Latina tiene ambos.

Explica que el gigante asiático usa el poder económico de su capitalismo de Estado para generar relaciones de dependencia y se aprovecha de la debilidad institucional y económica de las democracias de la región.

Para ver la entrevista completa haz clic en este enlace o en la imagen.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Lo que se habla en las mesas de dinero: qué hay detrás de la decisión de la familia Paulmann de trasladar el control de Cencosud a una sociedad en el Reino Unido y sacarlo de Chile. Expertos tributarios descartan que sea para pagar menos impuestos, ya que –raya para la suma– no sería una ventaja, explican.

La decisión pasaría por el tema de protegerse de las incertidumbres políticas en Chile y globalizar la sociedad luego que se expandiera a Estados Unidos (ya opera en seis mercados de América Latina). El Diario Financiero explicó que, al estar radicada en Inglaterra, la inversión de los Paulmann en Chile y la región está protegida por tratados de inversión. Cabe mencionar que no son los únicos empresarios chilenos tomando este tipo de decisiones en los últimos años. En el mercado especulan que más temprano que tarde los Matte trasladarían la matriz a Estados Unidos o Brasil, dejando las operaciones en Chile como filial.

– El fútbol chileno en busca de plata de fondos de inversión privados. Bloomberg informa que la ANFP está buscando un inversionista de alto perfil para vender el 20% de su participación en los derechos comerciales.

– El fútbol chileno en busca de plata de fondos de inversión privados. Bloomberg informa que la ANFP está buscando un inversionista de alto perfil para vender el 20% de su participación en los derechos comerciales.

Copia del modelo europeo. La ANFP quiere generar nuevos ingresos de sus plataformas digitales y avanzar en innovación tecnológica. CVC Partners, un gigante norteamericano, tiene participación en la liga francesa, española y negocia con la alemana.

– La llegada de Fernando Larraín al Santander Chile es un cambio más de los que viene haciendo Román Blanco, el gerente general español que asumió el año pasado y está realizando grandes cambios a la plana ejecutiva. El objetivo es volver a pelearle el liderazgo al Banco Chile y destronar al BCI del segundo lugar en el ranking de los bancos más rentables de la plaza.

Larraín es exgerente general de la Asociación de AFP y hasta ahora estaba trabajando como consultor en el Banco Mundial en Washington. Se le da crédito por haber democratizado al gremio y hacerlo más cercano a la gente. Tiene fuertes vínculos concertacionistas y habilidades blandas. Una fuente que ha trabajado con él en diferentes situaciones apuesta a que, en un par de años, será Larraín el que lidere el banco en Chile. Su nuevo rol es de vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones, Marketing y Estudios, reportando directo a Blanco.

– Crisis bancaria o no, las grandes empresas en Estados Unidos siguen ganando plata. Con las cifras del primer trimestre disponibles para 475 de las 500 compañías en el índice de referencia S&P 500, en Wall Street celebran que hayan sido mucho mejores de lo que habían pronosticado los analistas.

Bloomberg señala que, al entrar en la temporada de resultados en abril, los analistas esperaban una baja de casi el 7%, la que habría sido la peor caída de ganancias desde 2020. Pero la baja ha sido de apenas 1,5%. Cabe mencionar que el S&P 500 registró las ganancias por acción más altas de todos los tiempos en 2022, por lo que estar apenas por debajo de ese ritmo no es nada despreciable. Y no solo las utilidades se mantienen altas, las ventas también están creciendo a un ritmo anual dinámico del 5%.

5

UNA ADVERTENCIA: FAKE NEWS, WALL STREET E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Si había alguna duda respecto a que la irrupción de ChatGPT y la Inteligencia Artificial (IA) eventualmente serían una amenaza para Wall Street y las bolsas mundiales, esta semana se despejó.

Esta imagen falsa de una explosión en el Pentágono y humo negro que salía de lo que parecía ser un edificio del gobierno se viralizó en Facebook y Twitter el lunes y desató los temores entre los inversores , lo que hizo que las acciones cayeran por varios minutos, hasta que los expertos rápidamente descartaron la imagen al tratarse de una noticia falsa, creada con inteligencia artificial.

, lo que hizo que las acciones cayeran por varios minutos, hasta que los expertos rápidamente descartaron la imagen al tratarse de una noticia falsa, creada con inteligencia artificial. Los mercados repuntaron rápidamente, pero el evento ilustró uno de los grandes temores detrás del celo del gobierno por regular la IA: que la tecnología podría usarse para avivar el pánico y sembrar desinformación, con consecuencias potencialmente desastrosas.

que la tecnología podría usarse para avivar el pánico y sembrar desinformación, con consecuencias potencialmente desastrosas. Bloomberg y The New York Times afirman que puede haber sido la primera vez en que una imagen generada por IA movió los mercados. Según el NYT, el incidente subraya cómo incluso las falsificaciones poco sofisticadas pueden difundir información errónea rápidamente, en especial a través de las redes sociales. Los reguladores ya han advertido exactamente sobre este tipo de problemas, pero no hay una solución rápida. En Wall Street también advierten que operadores inescrupulosos podrían usar IA para explotar la “fragilidad” de los sistemas financieros.

