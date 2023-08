La economía tiene un problema político

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! El tercer cambio de gabinete se apoderó de la agenda y los optimistas tenemos la esperanza de que la medida servirá para destrabar, en parte, las conversaciones para avanzar con la reforma de pensiones, el pacto fiscal y llegar, también, a un acuerdo en salud. La mirada pesimista es que las cosas no van a cambiar mucho.

El Presidente Gabriel Boric, con gabinete fresco, convocó –para este jueves– a los partidos de la coalición opositora Chile Vamos a La Moneda, a fin de “retomar un diálogo en materias de pacto fiscal, de reforma previsional”. Vamos a ver si la política comienza a hacer su pega, porque el riesgo es que sigamos dando espacio a los extremos y a los que ofrecen soluciones fáciles.

Eso me trae a la Argentina, un extraordinario país, pero donde la política lleva casi medio siglo sin poder arreglar la economía. Y esa frustración es la principal razón detrás del shock electoral que dio la victoria a un personaje tan extremo como Javier Milei en las primarias del domingo pasado. ¡La gente está harta! No sea cosa que acá nos contagiemos.

1

UNA ECONOMÍA CON PROBLEMAS POLÍTICOS

La victoria de Javier Milei en las primarias argentinas tiene a Republicanos, a una parte de la derecha de Chile Vamos y a ciertos empresarios locales salivando. Lo ven como un anticipo de lo que pasará en dos años en Chile. Pero, ojo, si Milei llega a la Casa Rosada será porque la política en Argentina no ha podido solucionar los problemas económicos de la gente en 40 años. Y es una lección para nuestro país, donde la política tampoco está “dando el ancho”.

Es que el problema principal de la economía en Chile es precisamente la política.Lo dejó clarito el exministro de Hacienda de Piñera II, Ignacio Briones, en su cuenta de X (ex-Twitter).

“Gobierno y oposición se empeñan en volver a acercarnos al abismo, al resistirse a avanzar en la solución de problemas y deficiencias largamente ignoradas”, es el mensaje que está en el corazón de un nuevo informe de la influyente consultora Gemines.

¿Alimento para un nuevo estallido? El documento advierte que la inacción político-institucional está teniendo implicancias negativas directas en la economía, “generando frustración y falta de oportunidades que alimentan o pueden alimentar un nuevo estallido”.

El desafío de crecer. Gemines destaca que, en los últimos 10 años, el crecimiento promedio del PIB ha sido de 2,2% y eso se traduce en un incremento per cápita de apenas 0,8%-0,9% anual, lo que requiere de unos 80 años para duplicarlo y no permite acortar la brecha con los países más ricos.

Gemines destaca que, en los últimos 10 años, el crecimiento promedio del PIB ha sido de 2,2% y eso se traduce en un incremento per cápita de apenas 0,8%-0,9% anual, lo que requiere de unos 80 años para duplicarlo y no permite acortar la brecha con los países más ricos. Nos estamos convirtiendo "en un Estado fallido que no puede proteger a sus ciudadanos, ni sus bienes, ni generar condiciones para que puedan progresar".El informe advierte que, cuando ni la política ni la economía funcionan, "nada bueno puede esperarse si el escenario se mantiene y no estamos haciendo mucho para que esto cambie".

2

EL OTRO PROTAGONISTA DEL ESCÁNDALO FACTOP

Luis Flores es el cuarto personaje del escándalo de US$ 50 millones que estalló en el corazón de Sanhattan y que tiene como principales protagonistas a los hermanos Ariel y Daniel Sauer Adlerstein, junto a Rodrigo Topelberg, todos controladores de la corredora de bolsa STF Capital y del factoring que ahora está en medio de querellas y acusaciones de fraude, Factop.

Flores, exgerente general de STF Capital y socio, es el que recibió la mayor multa de la CMF: UF 10.800 ($ 389.128.644). Además, quedó inhabilitado por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de las entidades sujetas a fiscalización del regulador. Según el Diario Financiero, para el ejecutivo la multa y el escándalo han sido un “balde de agua fría”.

Luis Flores es un personaje conocido y querido por muchos en Sanhattan, con un pasado “colorido”. Una persona que lo conoce bien compartió el siguiente relato de su carrera para describirlo:

La foto podría llamarse “Los chicos de Tanner jugando a ser millennials”. Era el año 2018, cuando Flores estaba a cargo de la corredora de bolsa. Su negocio básicamente era la intermediación de renta fija, pero los egos profesionales dirían “Director Ejecutivo, Socio” y le agregaron “Negocios de distribución de fondos, estructuras y activos alternativos”. Pero en esencia y por definición lo suyo era simplemente la “cañería de la renta fija en Chile”. Él sabia lucrar en ese negocio y se sentía cómodo en la mesas de dinero.

Su llegada a Tanner fue un fenómeno fortuito. Venía de 5 años en EuroAmerica. Su jefe ahí, el “Cuco” Vergara, estaba algo inquieto. Si bien la corredora no era su máxima prioridad, los volúmenes que estaba operando Flores estaban haciendo ruido. Internamente, el “camarín” de Euro estaba desgastado. Flores, sin estar buscando trabajo, intuía que las cosas estaban tensas. Y con esa suerte que lo caracterizaba, en una caminata por el Golf, se encuentra con Jorge Oliva que estaba como Gerente General de Tanner corredores. Tienen una conversa típica que derivó en la idea de replicar lo de Euro con Tanner.

Tanner, que sabe navegar sin rumbo en el mundo del corretaje y que son expertos en reciclar gente, le dio el proyecto y Flores aterriza con todo su plantel en las oficinas del Golf 50. Ahí comienza la mutación de Flores, más empoderado, con la chapa de ganador, parte con lo suyo: a intermediación y operar en la mesa. En aquel entonces, Tanner estaba gobernado por los milllenials, era como ver al Gobierno de hoy: jóvenes sin experiencia pero con acceso a la billetera.

En ese mundo Flores pudo navegar bien, pero, como dice la canción, “todo se derrumbó”. El estallido social y la crisis de deuda de Enjoy golpean fuerte a la corredora, y Tanner se ve forzada a hacer un aumento de capital para tapar el forado que dejaron los efectos de comercio que había comprado el Sr. Flores. No duró más la relación con Massú, que se puso nervioso, y así llegó el fin de la historia para Flores en Tanner.

Capítulo 2: Su llegada en STF

En la calle y en la reinvención, se cruzan en el camino de Flores los socios de STF.

3

LA MESA: LA REVOLUCIÓN DIGITAL QUE IMPULSA LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Manuel Suárez: “La revolución fintech está empujando la inclusión financiera”.

El fundador de Synaptic –una de las empresas que está liderando la irrupción digital en la industria financiera– señala que la pandemia aceleró la revolución digital en la banca.

señala que la pandemia aceleró la revolución digital en la banca. Suárez, el invitado de esta semana a La Mesa de El Mostrador, destaca que la fintech está pisando fuerte en la industria con Boufin, una API que tiene entre sus clientes a Itaú, BCI, Tenpo, Caja Los Andes, y que ahora está apostando a Perú.

está pisando fuerte en la industria con Boufin, una API que tiene entre sus clientes a Itaú, BCI, Tenpo, Caja Los Andes, y que ahora está apostando a Perú. El ingeniero por la Universidad de Chile agrega que el desafío en nuestro país es hacer más accesible una mayor variedad de productos financieros para la gente. Cabe mencionar que el Banco Mundial afirma que la inclusión financiera es una herramienta clave para combatir la pobreza.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Lo que se habla en las mesas de dinero: se le complica a Tanner el camino para ser un banco. En mayo pasado, el mayor actor financiero no bancario de Chile inició el proceso de solicitud de licencia para la creación de un banco. El plazo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para decidir se cumple en estos días –aunque el regulador puede pedir más información y aumentar el plazo en 180 días adicionales–, pero en el mercado especulan que, el estar salpicada por el escándalo de Factop y los malos resultados de este año, podrían estar complicándole el camino.

Tanner es una de las entidades que está demandando al factoringligado a STF Capital para recuperar más de $ 6 mil millones. El caso tiene en vilo al mercado financiero, hay acusaciones de fraude y la Fiscalía investiga. Al mismo tiempo que intenta navegar esa crisis, sus resultados están sufriendo. El año pasado, la empresa controlada por Ricardo Massú tuvo ingresos operacionales de casi US$ 200 millones y utilidades por US$ 36 millones. Sin embargo, el desplome de las ventas de autos golpeó el resultado y, a abril de este año, las ganancias se derrumbaron, cayendo un 90%, de $ 11.374 millones a $1.383 millones.

– Boric descabeza el Ministerio de Minería. La ministra Marcela Hernando y el subsecretario Willy Kracht dejaron la cartera de Minería, y asumió a la cabeza Aurora Williams, que ya fue su titular durante el primer Gobierno de Bachelet. En reemplazo de Kracht llegó Suina Chahuán. En el ministerio había pugnas internas respecto a qué hacer con la polémica fundición Nueva Paipote, que –según Ex-Ante– habían escalado al Comité Político de La Moneda. El otro gran desafío que enfrentará la ministra Williams será la puesta en marcha de la Estrategia Nacional del Litio.

La paradoja de un Ministerio de Minería que pesa tan poco en un país minero. En todos los gobiernos el verdadero ministro de Minería es, en la práctica, el presidente de Codelco, y quien ocupa la titularidad de la cartera tiende a pasar inadvertido o inadvertida.

– Lo que se habla en las mesas de dinero II: ya no le cabe duda a casi nadie que Clínica Las Condes está en venta. En cuatro meses las acciones se han más que duplicado sin razón alguna y a pesar de la crisis que está navegando. En dos ocasiones la Bolsa de Comercio de Santiago suspendió la acción y le pidió explicaciones a la empresa. Su respuesta ha sido la misma: desconoce “cualquier circunstancia especial o hecho relevante que pueda explicar la variación en el precio de cotización de sus acciones”.

En las últimas semanas, sonó fuerte que hay unos tres interesados, y fuentes del mercado aseguran que al menos uno de ellos sería un inversionista extranjero de la región.

Antes de cerrar, un anécdota personal que muestra que no siempre todo se hace mal acá. La semana pasada, por error mío, le puso bencina al motor diésel del auto de mi hermana. Me di cuenta a los 20 metros de salir de la estación de servicio Copec. Me quería morir, pensé que el motor estaba arruinado. Error mío.

Copec se hace cargo.Hablé con la encargada de la estación y me dijo “señor, no se preocupe, es responsabilidad nuestra”. Dejé el auto con ellos y, colorín colorado,en 48 horas me llaman para avisarme que el auto sobrevivió, estaba listo y que lo pasara a buscar. A veces las historias sí tienen final feliz.

Hasta aquí llegamos esta semana. Recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.