Los audios de las coimas: la arista LarrainVial

¡Buenas y feliz jueves! Madre mía, qué semana. Los audios de las coimas, una verdadera bomba de racimo que estalla en el corazón del poder. Es el lobby oscuro al desnudo. Muestran al poderoso abogado Luis Hermosilla, el señor de los pasillos, en conversaciones sobre pagos de sobornos a funcionarios del SII y la CMF, para favorecer a dos empresarios que están en el centro de un escándalo que involucra y salpica a algunos de los actores y empresarios más influyentes del mercado financiero.

Y hay pistas que sugieren que el escándalo golpea a algunos poderosos vip de la política. Historia en desarrollo.Este nuevo remezón es un daño más a las confianzas en las instituciones y debilita a la democracia.

En El Semanal Exprés de esta semana: los audios de las coimas y el caso Factop tienen a LarrainVial nuevamente en el centro de un escándalo financiero de proporciones; al menos tres influyentes economistas salen abiertamente a criticar la política comunicacional del Banco Central; Falabella sigue perdiendo plata y anuncia venta de activos por US$ 1.000 millones para evitar perder su nota crediticia; y los rumores de que Codelco y SQM están cerca de un acuerdo por el litio del Salar de Atacama.

1

LARRAINVIAL, NUEVAMENTE EN MEDIO DE UN QUILOMBO DE PROPORCIONES

LarrainVial es la corredora de bolsa más grande e influyente de Chile. Está en el corazón de muchas de las grandes operaciones del mercado y muchas veces se ve en medio de polémicas. La Polar y Cascadas, las dos más grandes y recientes.

En La Polar, una recomendación de “comprar” la acción pocos días antes de que estallara el escándalo la puso en la mira del mercado, incluyendo las AFP. Eso sí, el fraude les terminó costando cifras millonarias a León Vial, socio fundador, y a Manuel Bulnes, el entonces gerente general de la corredora. Vial finalmente tomó control del retailere inyectó fondos, con la idea de tratar de recuperar los millones de dólares perdidos.

Eso sí, el fraude les terminó costando cifras millonarias a León Vial, socio fundador, y a Manuel Bulnes, el entonces gerente general de la corredora. Vial finalmente tomó control del retailere inyectó fondos, con la idea de tratar de recuperar los millones de dólares perdidos. El caso Cascadas fue el escándalo financiero que tuvo a LarrainVial, junto a SQM y al empresario Julio Ponce, como los principales –aunque no los únicos– protagonistas. Se le ha denominado como la mayor causa judicial del mercado bursátil y tuvo las multas más grandes de la historia de Chile. Cabe mencionar, eso sí, que las multas y cargos originales fueron recortados –y en algunos casos anulados– por la Justicia .

Se le ha denominado como la mayor causa judicial del mercado bursátil y tuvo las multas más grandes de la historia de Chile. Cabe mencionar, eso sí, que las multas y cargos originales fueron recortados –y en algunos casos anulados– por la Justicia . Ahora, los audios de las coimas amenazan con dejar a las Cascadas y a La Polar en segundo plano y convertirse en un escándalo que algunos ya comparan con el caso Inverlink. Deja a Larra–como le dicen en Sanhattan a la corredora– nuevamente involucrada en un caso que remece al mundo de la política y las finanzas.

La relación de LarrainVial con los Sauer, el Grupo Patio y los hermanos Jalaff. Los Sauer y los Jalaff son amigos desde hace años y en su momento hicieron negocios juntos. En su querella, Rodrigo Topelberg, su socio, acusa a los Sauer de crear un mecanismo de emisión de facturas ideológicamente falsas para levantar fondos, y de operar como prestamistas informales para favorecer a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, fundadores del Grupo Patio.

Cabe recordar que Antonio Jalaff enfrentó graves problemas financieros y acumuló deudas personales por casi US$ 30 millones en negocios por fuera del Grupo Patio. Parte de las operaciones cuestionadas a Factop habrían sido para darle una mano. Entre los Sauer y los Jalaff también hay un vínculo familiar: la esposa de Daniel, María Isabel Ahubert Jalaff, exmodelo, es prima de los controladores de Patio.

Pero vamos por parte: los Jalaff son los fundadores y eran, hasta hace poco, los controladores del holding inmobiliario conocido como Grupo Patio. Este administra 158 activos inmobiliarios en 5 países y gestiona inmuebles por US$ 3.200 millones. LarrainVial es socia de Patio en varios fondos inmobiliarios públicos y en negocios en México. Patio tiene fondos similares con Credicorp, BTG Pactual y Santander, pero la relación con LarrainVial es la más grande y la más importante.

Se complican los vínculos. Este año, saltaron a la primera plana las millonarias deudas de los hermanos Jalaff, en particular las de Antonio, exdirector del grupo. Los problemas financieros de la familia no involucran a Patio, que siguen diciendo en el mercado que es un gran activo, pero la crisis amenazaba con afectar la reputación de la empresa y así, en septiembre, Álvaro Jalaff renunció a la gerencia general.

En medio estalló el escándalo de la corredora STF y el factoringFactop, ambas firmas controladas por los hermanos Sauer, muy cercanos a los Jalaff. En agosto, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la cancelación en los registros de la corredora y la multó en UF 13.500 ($486.410.805). A los hermanos Sauer se les multó con UF 18.000, además de la inhabilidad temporal por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de cualquier empresa que fiscalice la CMF.

En agosto, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la cancelación en los registros de la corredora y la multó en UF 13.500 ($486.410.805). A los hermanos Sauer se les multó con UF 18.000, además de la inhabilidad temporal por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de cualquier empresa que fiscalice la CMF. Factop está en medio de querellas cruzadas y acusaciones de fraude. Fuentes que conocen bien los peritajes realizados hasta ahora, aseguran que las pérdidas para los inversores y aportantes –en su gran mayoría de la comunidad judía– podrían llegar a sumar US$ 50 millones. Tanto el SII como la CMF y el Ministerio Público tienen investigaciones abiertas.

En el corazón de ese caso –y lo confirman los audios de Hermosilla con uno de los hermanos Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, sobre pagos a funcionarios del SII y la CMF para obtener favores e información privilegiada– está el hecho de que con LarrainVial tenían una relación de amor que este año se transformó en odio. Es que los problemas de Factop golpearon a varios de los fondos de factura de LarrainVial y a partir de ahí la relación se comenzó a pudrir. Larra presionó en su momento por la quiebra y, luego, pidió garantías contra los Sauer y Topelberg, que en algunos casos ejecutó.

El triángulo Sauer, Jalaff, LarrainVial. En una de las querellas contra Factop y los hermanos Sauer, los acusan de haber armado un esquema de facturas truchas para favorecer y financiar a los Jalaff y ayudarlos en sus problemas financieros, en particular las deudas de Antonio. Algunas de aquellas terminaron en el fondo de facturas de LarrainVial y, una vez que explotó el escándalo, la firma comenzó a presionar para que les pagaran. En los audios hay varias menciones a lo deteriorada que estaba la relación entre Sauer y LarrainVial, y la mala onda que se había instalado.

Casi al final de la conversación en los audios, Sauer se pregunta: “¿Puede estar LarrainVial detrás de esto, que es la huevá que yo he visto?”, ante lo que “Leo” recuerda que alguien de dicha compañía dijo, ante la CMF y el SII, que existía una posible “bicicleta de facturas falsas”, luego de lo cual emiten una serie de epítetos en contra de LarrainVial, incluyendo a uno de sus gerentes, que según “Leo” es “quien les tiene mala, no sé si a los Sauer, no sé si a los Jalaff”.

El famoso “fondo corneta”.Es como llaman en la CMF y en el mercado al fondo de $ 14.000 millones que armó LarrainVial para reestructurar las deudas de Antonio Jalaff, que se pagaría con los dividendos de su participación en Patio. Hay serios cuestionamientos al rol de Factop y STF en este y el fondo factura. Algunos acreedores de los Sauer acusan a LarrainVial de haber sido facilitador del esquema para ayudar a sus socios de Patio, los Jalaff. Yapuntan específicamente al rol de uno de los ejecutivos históricos de la firma. En el audio hacen un fuerte pelambre a la relación y dan a entender que ven a Larra como un enemigo.

En LarrainVial hay malestar por estar salpicados por el escándalo y algunos socios critican abiertamente haberse posicionado tan cercanamente a los Jalaff, más allá del buen negocio que ha sido la relación con Patio.

2

EL MERCADO PONE EN EL BANQUILLO AL BANCO CENTRAL

La minuta de la última Reunión de Política Monetaria (RPM) confirma lo que muchos en el mercado vienen diciendo hace meses: hay incertidumbre al interior del Consejo acerca del impacto del complejo escenario financiero global en la economía doméstica, lo que lo llevó a una mayor cautela en su último recorte de la Tasa de Política Monetaria (TPM).

La minuta destacó el impacto que los fenómenos externos estaban teniendo en el mercado financiero nacional, sobre todo “el aumento en el costo de financiamiento de mediano y largo plazo para todo tipo de agentes, la caída de la bolsa y la depreciación del peso”.

El comunicado del Consejo sugiere que hay algo doméstico que castiga al peso más que a otras economías comparables, “sin que existiera una hipótesis única sobre las razones de esta mayor reacción del peso chileno”. Pero se menciona que podría haber factores de riesgo, asociados a las trayectorias previstas para la política monetaria en Chile y Estados Unidos y, más alarmante aún, la caída de liquidez, dada la menor presencia de inversionistas institucionales en el mercado cambiario local.

“Todo esto se reflejaba en un incremento del premio cambiario y de la sensibilidad del tipo de cambio. En ese contexto, un grado adicional de prudencia podía ayudar a reducir la posibilidad de enfrentar tensiones financieras de corto plazo”,es como justificó su precaución a la hora de recortar las tasas.

Un actor importante del mercado dijo que la decisión del BC de reducir el ritmo de los recortes quedó “offside” con los datos de inflación de octubre y sugiere, “equivocadamente a mi modo de ver” –agregó–, una preocupación por el tipo de cambio por sobre la realidad inflacionaria y la actividad económica.

En su minuta, el Consejo tuvo que salir a aclarar algunas de las críticas del mercado y enfatizar que el objetivo de la política monetaria era la inflación y no el tipo de cambio, y su instrumento, la Tasa de Política Monetaria.

Entre las críticas más duras están las de la influyente consultora Gemines. En su informe mensual de noviembre, que firmó el economista Tomás Izquierdo, la consultora señala que el Banco Central tiene una responsabilidad significativa en la devaluación del peso, “toda vez que siguió comprando dólares y reduciendo su posición de NDF como si nada ocurriera. Esto significó que diera el mensaje de que comprar dólares a $920 o $945 era perfectamente razonable, es decir, que estos precios se justificaban”. O sea, que incentivó a los especuladores.

Los mercados son pragmáticos y saben que, si la autoridad monetaria es predecible, el riesgo de hacer especulación cambiaria disminuye.Esto se agrava si, comunicacionalmente, se muestra falta de claridad y, eventualmente, opiniones contradictorias dentro de la entidad.

Y agrega la consultora que el “retraso con que el Banco Central ha enfrentado los movimientos especulativos sobre nuestra moneda, afectan más allá de lo necesario la trayectoria inflacionaria, forzando la mantención por más tiempo de una política monetaria contractiva con importantes efectos sobre la actividad y el empleo”.

Izquierdo advierte que el costo de mantener la tasa de interés en terreno contractivo por más tiempo del adecuado es real y muy significativo. De por medio no solo hay menor crecimiento (o mayor contracción), hay también más quiebras de empresas y deterioro adicional en el mercado laboral. “Recordemos que hoy el mercado tiene internalizado que la TPM se mantendrá en terreno contractivo hasta fines de 2024. Así, dados los rezagos conocidos con que actúa la política monetaria, solo a partir de 2025 la actividad económica interna podría recibir algún efecto expansivo, lo que nos parece claramente tardío”, señala.

De por medio no solo hay menor crecimiento (o mayor contracción), hay también más quiebras de empresas y deterioro adicional en el mercado laboral. "Recordemos que hoy el mercado tiene internalizado que la TPM se mantendrá en terreno contractivo hasta fines de 2024. Así, dados los rezagos conocidos con que actúa la política monetaria, solo a partir de 2025 la actividad económica interna podría recibir algún efecto expansivo, lo que nos parece claramente tardío", señala.

3

LA MESA: ROBOTS, EMPLEO Y JUSTICIA SOCIAL

La OIT y el impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo: “Va a generar una nueva dimensión de desigualdad”.

Lo advierte Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur, en La Mesa de El Mostrador de esta semana. El economista dice que estamos atravesando una transición compleja, pero que bien manejada generará más y mejores empleos, y que tiene implicancias para la justicia social.

Esta semana se celebra en Chile el trigésimo aniversario del influyente informe anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el panorama laboral de América Latina, en el que se incluye un capítulo sobre nuestro país. Bertranou dice que el foco estará en los desafíos que enfrenta el mercado del trabajo en términos demográficos, económicos, tecnológicos y sociales.

“La revolución tecnológica y la irrupción de la Inteligencia Artificial va a generar una nueva dimensión de desigualdad, con implicancias para la justicia social”, señala. Y agrega que durante la transición habrá mayores desigualdades internas, así como entre América Latina y las economías desarrolladas, pero que bien manejadas generarán más y mejores empleos. Eso sí, puntualiza que tiene que ser generando grandes acuerdos entre los trabajadores, las empresas y el Estado.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Falabella sigue perdiendo plata, pero menos. Ayer el retailer informó que las pérdidas en el tercer trimestre se recortaron en un 73% a US$ 5.1 millones, en comparación con el mismo periodo el año pasado. El factor principal fue la caída en las ventas en todos sus mercados. Los ingresos volvieron a bajar y cayeron en un 10%.

La banca repunta. El negocio financiero mostró buenas cifras y los costos a través de todas las unidades de negocios cayeron.

El negocio financiero mostró buenas cifras y los costos a través de todas las unidades de negocios cayeron. Cómo bajar el apalancamiento. La empresa reconoce que tiene que fortalecer sus finanzas y recortar la deuda para evitar perder el grado de inversión. Para eso anunció ventas de activos no esenciales por hasta US$ 1.000 millones.

– Aparece otra amenaza para el negocio del litio chileno, esta vez en Estados Unidos, y nosotros seguimos con nuestra burocracia. Exxon Mobil anunció el lunes que está comenzando a perforar en busca de litio en Arkansas y aspira a convertirse en un importante proveedor estadounidense de fabricantes de baterías para vehículos eléctricos al 2030.

Según The Wall Street Journal, la entrada del gigante petrolero de Texas al negocio del litio es un esfuerzo por reposicionarse, a largo plazo , para la llegada de los vehículos eléctricos y la electrificación en el sector del transporte, que dominó durante décadas. El mercado estima que el proyecto en Arkansas podría tener el equivalente a 4 millones de toneladas de carbonato de litio, suficientes para alimentar 50 millones de vehículos eléctricos.

, para la llegada de los vehículos eléctricos y la electrificación en el sector del transporte, que dominó durante décadas. Cabe mencionar que el precio del litio ha caído 60% este año, ante la entrada de mayor oferta de Argentina y China. Exxon asegura que el proyecto en Estados Unidos tendrá menor impacto ambiental que los de Chile, China y Australia.

– Y a propósito del litio, cuando el río suena es porque piedras trae. Nos referimos al salto que dio esta semana SQM en bolsa, luego de fuertes rumores de que había llegado a un acuerdo preliminar con Codelco para la explotación de litio en el Salar de Atacama. El lunes las acciones de la serie B de SQM cerraron con un aumento de 9,36%, muy por encima de los resultados del resto del mercado.

SQM se está preparando para depender menos de Chile en caso de que fracasen las negociaciones con inversiones en Australia. Pero en el mercado, más allá del desmentido, dan por hecho de que a ambas partes les conviene sellar un pacto.

Hasta aquí llegamos esta semana. Prepárense para la edición del domingo, en la que ya tendremos nuevo presidente en Argentina y otro capítulo del escándalo de los audios de las coimas.