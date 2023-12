Crimen y castigo: hasta dónde podría llegar la investigación en el caso del Tribunal Tributario

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para algunos)! Lo he dicho antes en este espacio: es mejor ponerse rojo una vez que amarillo varias veces. Y hoy me toca ponerme rojo.

El viernes publiqué en El Mostrador un reportaje titulado “Coimas en Tribunal Tributario: investigan a poderosos estudios de abogados de Sanhattan“. La investigación existe, es de sumo interés público, reservada, y apunta al corazón de nuestro sistema de administración de justicia, otra de las instituciones cuya legitimidad está siendo cuestionada por una serie de escándalos.

Pero al reportaje le faltó rigurosidad y de eso me tengo que hacer cargo. El fiscal Jaime Retamal, que investiga delitos de prevaricación contra el juez tributario Óscar Meriño, posee un largo listado de estudios de abogados relacionados con dicho juez. Eso también está confirmado, pero yo solo tuve acceso parcial a la lista y la publiqué sin haber contactado a todos los estudios mencionados. Si lo hubiera hecho, el reportaje habría precisado que 4 de los bufetes nunca han tenido casos ante el juez Meriño, que uno solo tuvo un caso menor hace 5 años, y que estos sostienen que nunca contrataron el servicio de peritajes que está siendo investigado.

El fiscal Jaime Retamal, que investiga delitos de prevaricación contra el juez tributario Óscar Meriño, posee un largo listado de estudios de abogados relacionados con dicho juez. Eso también está confirmado, Si lo hubiera hecho, el reportaje habría precisado que 4 de los bufetes nunca han tenido casos ante el juez Meriño, que uno solo tuvo un caso menor hace 5 años, y que estos sostienen que nunca contrataron el servicio de peritajes que está siendo investigado. También puntualizaría que otro de los estudios mencionados, Carey, señala que ha litigado ante ese juez, pero añade que “siempre ha actuado con estricto apego a la ley y a los más altos estándares éticos. No hemos contratado ninguno de los peritajes a los que se refiere el artículo y hasta la fecha no hemos sido citados a declarar” .

. El estudio Fischer y Cía. también me contactó luego de publicada la nota. Dijo que patrocina causas judiciales en todos los Tribunales Tributarios de Santiago y “nuestras gestiones se apegan estrictamente a la ley y a los principios del Código de Ética del Colegio de Abogados”. Agrega que no han sido citados a declarar, que sabían nada de las graves denuncias reportadas en este artículo y que “jamás hemos tenido conocimiento o sospecha de la existencia de las maniobras descritas ni hemos contratado los servicios del Centro de Estudios Fiscales (Cenfi)”.

Dicho esto, acá el reportaje con las correspondientes aclaraciones y rectificaciones.

Crimen y castigo, de Fiódor Dostoyevski, es una de mis novelas favoritas. Los escándalos de corrupción que han estallado este año en Chile nos han obligado a admitir que quizás sí somos un país corrupto. Una de las lecciones que se pueden sacar de la novela de Dostoyevski es la importancia de la humildad y la conciencia, y nos hace pensar en el poder transformador de la culpa y la posibilidad de redención.

En esta edición de El Semanal, te cuento por dónde avanza la investigación de la Fiscalía en el caso del Tribunal Tributario y hasta dónde puede llegar. Además, la trastienda de las negociaciones al interior del Grupo Patio; el análisis sobre las farmacias populares de cuatro de los economistas jóvenes chilenos más destacados afuera; y lo que el mercado anticipa de los datos de inflación de octubre.

También en esta edición: la encuesta que dice que los chilenos queremos aumentar el gasto social, pero solo el 27% quiere que le aumenten los impuestos; Hacienda recorta lo que apuesta a recaudar con pacto fiscal; y a Elon Musk se le sale la cadena en entrevista en evento del NYT.

LA INVESTIGACIÓN QUE TIENE A MUCHOS ABOGADOS DURMIENDO MAL

La investigación del fiscal Jaime Retamal sobre presuntos pagos al juez Óscar Meriño Maturana, del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Santiago, avanza de manera reservada pero a paso veloz. El fiscal posee un listado de poderosos estudios de abogados relacionados con ese tribunal y el tema clave que Retamal quiere resolver, en los próximos días, es si los abogados que aparecen en esa lista que maneja su equipo tenían conciencia del cohecho o no.

El modus operandi.La denuncia afirma que el juez Meriño pedía o presionaba a los abogados a contratar determinados informes con peritos contables de su exclusiva confianza, varios de ellos asociados al Centro de Estudios Fiscales (Cenfi) SpA, empresa de la cual el juez es socio, junto con el contador auditor Ramón Paillán.

La semana pasada, la Fiscalía habría interrogado a los peritos involucrados en la causa. Este domingo, El Mercurio informó que el foco está puesto en el centro de peritajes. En el sistema web del Poder Judicial la causa aparece caratulada como “Prevaricación judicial y administrativa”.

Hace ya dos semanas que la Fiscalía comenzó a llamar a algunos de los estudios, varios en calidad de testigos, otros para entender su rol en la trama y a algunos simplemente para que compartan su experticia. Ese proceso recién arranca. Una fuente que conoce detalles de la investigación hace hincapié en que en esa arista no se avanzó mucho aún y advierte que “el caso puede explotar. Es de una implicancia enorme”.

LAS TRASTIENDA DE LAS NEGOCIACIONES AL INTERIOR DEL GRUPO PATIO

La trastienda en las negociaciones del Grupo Patio. Fuentes cercanas a los socios de mayor peso aseguran que las conversaciones para comprar el paquete de acciones de los Jalaff están acelerándose y en 10 días podría salir humo blanco.

Adelantan que los Jalaff no van a acudir al aumento de capital aprobado el mes pasado, pero que hay mucho interés de los otros socios de Patio –y de inversionistas institucionales– por quedarse con el paquete que actualmente los Jalaff controlan, que es de 21,9%. Los que lideran las negociaciones son Andrés Solari, presidente del directorio y que representa a la familia Elberg, y hermanas Luksic/Óscar Lería.

Después del aumento de capital de marzo pasado, los Luksic/Lería pasaron a controlar el 22% y el empresario Eduardo Elberg quedó con un porcentaje similar.A ellos se suman la familia Khamis, con cerca de 8%; los Abumohor, con 7%; y una rama de la familia Angelini, con cerca de un 3%.

Hace tres semanas, Grupo Patio, salpicado por el escándalo de los audios, aprobó un nuevo aumento de capital por US$ 63 millones. Como contamos en su momento, el voto se adelantó en una reunión extraordinaria del directorio, en la que se evaluaron los daños generados por el escándalo que golpea a la familia Jalaff, los fundadores del holding inmobiliario y, hasta hace unos meses, controladores.

Los que conocen detalles de las negociaciones aseguran que los Luksic/Lería, junto Elberg, van a quedarse con una parte de lo que venden los Jalaff.Al menos dos conocedores de las negociaciones afirman que el resto de ese paquete lo tendrían colocado a un inversionista externo y que esa operación se cerraría a las pocas semanas de concretarse la salida de los Jalaff.

La discusión fuerte es el precio: los Jalaff apuntan a US$ 100 millones, pero la oferta en la mesa sería de alrededor de US$ 90 millones, que representa el valor de las acciones que se determinó para el mencionado aumento de capital. Un analista, que conoce los números que se discuten, dice que el aumento de capital fue por el 15% de la compañía, “por lo tanto, la empresa vale US$ 420 millones postaumento y el 22% de los Jalaff valdría US$ 92 millones”.

EN DEFENSA DE LAS FARMACIAS POPULARES

Cristóbal Otero, Juan Pablo Atal, Felipe González y José Ignacio Cuesta son cuatro de los economistas jóvenes chilenos más destacados de su generación y esta semana están celebrando. The American Economic Association (AEA) acaba de anunciar que les publicará su estudio sobre el impacto de las farmacias públicas, comunales, en el mercado de los medicamentos en Chile.

Antes de entrar en los detalles del estudio, cabe mencionar que la AEAes una de las organizaciones académicas más prestigiosas del mundo, dedicada a la discusión y publicación de investigaciones económicas.

El estudio apuntó a analizar los efectos de la competencia de las empresas estatales, aprovechando la entrada descentralizada de las farmacias públicas a los mercados locales en Chile. “Las farmacias públicas venden los mismos medicamentos a un tercio de los precios de las farmacias privadas (…) pero son de menor calidad”. Y agrega que las grandes diferencias de precios sugieren que los consumidores deberían, en principio, cambiar a farmacias públicas en los mercados locales en los que abren.

Los economistas afirman que la entrada en todo el país de farmacias públicas comunales reduciría el gasto anual de los consumidores en medicamentos en un 1,6 por ciento.

Otra de sus conclusiones es que las farmacias públicas indujeron la segmentación del mercado y llevaron a aumentos de precios en el sector privado, lo que benefició a quienes cambiaron a la opción pública, pero perjudicó a quienes se quedaron.

​Otra de las barreras:el consumidor promedio tiene 20 farmacias privadas ubicadas más cerca que la farmacia pública en su comuna.

Quiénes son los economistas. Otero, Atal y González tienen doctorados en Economía de la Universidad de California, Berkeley y trabajan como académicos en Columbia, la Universidad de Pennsilvania y Queen Mary University de Londres. Cuesta tiene un doctorado en Chicago y ahora es profesor en Stanford.

GRÁFICO DE LA SEMANA: CHILE Y LOS IMPUESTOS

El círculo no cuadra. 73% de los encuestados cree necesario aumentar gasto social, pero solo el 27% quiere que le aumenten los impuestos. Es el resultado de la última encuesta Cosa Nostra del sociólogo Alberto Mayol.

Tamaño del Estado: casi un empate entre los que creen que es adecuado y tiene que crecer (48%) y los que creen que es muy grande (46%).

casi un empate entre los que creen que es adecuado y tiene que crecer (48%) y los que creen que es muy grande (46%). La paradoja es que casi el 80% de personas no paga impuesto a la renta.El FMI y la OCDE han sido majaderos en decir que Chile tiene que ampliar la base tributaria. Si queremos más gasto social, los impuestos tendrán que aumentar.

SEMANA EN REDES: MUSK A LAS P ****ADAS

A Elon Musk le saltó la térmica. Fue en una entrevista con Andrew Ross Sorkin @andrewsorkin, periodista del New York Times y autor de la newsletter más leída en Wall Street, DealBook.

El multimillonario fundador de Tesla, SpaceX y desde hace un año dueño de X (antes Twitter), arremetió contra los anunciantes que abandonan la plataforma debido a sus declaraciones polémicas que respaldaban una publicación antisemita, y los insultó diciéndoles que “se vayan a la mier**”.

debido a sus declaraciones polémicas que respaldaban una publicación antisemita, y los insultó diciéndoles que “se vayan a la mier**”. Ross Sorkin –que también es uno de los creadores de la serie Billions – dijo: “Me quedé sin palabras cuando hizo sus comentarios”. Pero agregó que recomienda verla toda, “porque, en muchos sentidos, creo que tienes que ver a Elon Musk completo”.

Pero agregó que recomienda verla toda, “porque, en muchos sentidos, creo que tienes que ver a Elon Musk completo”. Otro comentario polémico: la Inteligencia Artificial generará un “dios digital”. Se refiere a lo que ahora se llama “inteligencia artificial general” o IAG, el siguiente paso de la Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT).

SIN TACOS NI CORBATAS

– Caso audios de las coimas: cae la primera cabeza al interior de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Se trata de Marcela Gómez, la asesora de Asuntos Corporativos, quien fue despedida por “pérdida de confianza”, luego de la investigación del fiscal interno sobre el caso de los audios (donde se decía que le debían 10 o 12 millones de pesos a un funcionario de la CMF y, además, se aseguraba que el fiscal del organismo regulador, Andrés Montes, había filtrado información).

Gómez, que es una respetada periodista, fue jefa de comunicaciones del Rodrigo Valdés cuando el economista fue ministro de Hacienda. El viernes ella hizo circular entre sus cercanos una declaración pública, en la cual señala “que en mis funciones como asesora de Asuntos Corporativos no tuve relación ni responsabilidad en los procesos de supervisión, fiscalización ni sanción que realiza ese servicio”.

– Un Pacto Fiscal cada vez más acotado. La semana pasada, el Ministerio de Hacienda redujo a la mitad monto que aspira a recaudar con aumento de impuestos, a unos US$2.000 millones. Lo hizo usando como base los informes elaborados por la “Comisión Marfán” y la OCDE, para Hacienda, y que buscaban analizar los dividendos de crecimiento y eficiencia del gasto público.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que si se incorporaran las medidas calculadas por los expertos, incluido el proyecto de cumplimiento tributario que rendiría 1,5% del PIB, todavía quedaría una brecha del orden del 0,6% del PIB. “Y esa es la brecha que debería ser llenada por las medidas de reforma del impuesto a la Renta”, dijo.

incluido el proyecto de cumplimiento tributario que rendiría 1,5% del PIB, todavía quedaría una brecha del orden del 0,6% del PIB. “Y esa es la brecha que debería ser llenada por las medidas de reforma del impuesto a la Renta”, dijo. Marcel añadió que la necesidad de gasto que busca recaudar el Gobierno es de 2,7% del PIB. De ese total, 2,1% vendría por el aporte de las medidas pro crecimiento, mejor gasto público y cumplimiento tributario. La diferencia sería ese 0,6% del PIB y se recaudaría por aumentos al impuesto a la renta, proyecto que se ingresaría en marzo.

– Javier Peralta al rescate. Fue el hombre clave en la visita del Papa a Chile y socio de “Nexos”, una de la agencias preferida de la elite empresarial. En las últimas semanas fue llamado a tratar de apagar la crisis que estalló en el directorio de Cencosud por el caso de uso de información privilegiada de Matías Videla y, también, a asesorar a Óscar Lería y Paola Luksic, salpicados en el escándalo de los audios y Factop, por ser socios del Grupo Patio.

Quienes conocen el negocio de las comunicaciones corporativas aseguran que Peralta es el socio clave de Nexos, ligada a las periodistas Isabel Izquierdo, casada con Bernardo Matte Larraín; Soledad Altamirano y Mónica Guerrero. La empresa es la preferida de la elite empresarial, en particular del ala más conservadora. Entre sus clientes están (o han estado) los Matte (CMPC); Luksic (Banco Chile, CCU); el grupo Consorcio, de las familias Hurtado Vicuña, Fernández León y Garcés Silva; el grupo Security y la Bolsa de Santiago, entre otros.

AGENDA DE LA SEMANA: INFLACIÓN

– El foco del mercado esta semana estará puesto en el IPC de noviembre que publica el INE el jueves. El consenso de los economistas es que la inflación siguió moderándose y que la del mes pasado fue de 0,2%, lo que llevaría el índice anual al 4,1%. El Banco Central es menos optimista y apuesta a un 4,3%. La meta de una inflación anual del 3% debería lograrse a mitad del próximo año.

De confirmarse las proyecciones, el Consejo del Banco tendría los argumentos para volver a apretar el acelerador con el ritmo de recorte de tasas a partir de la Reunión de Política Monetaria de diciembre.

para volver a apretar el acelerador con el ritmo de recorte de tasas a partir de la Reunión de Política Monetaria de diciembre. También esta semana, y muy relacionado con la inflación, será el Índice de Remuneraciones (IR) y del Costo de la Mano de Obra (ICMO),período octubre. Los salarios reales llevan varios meses ganándole la mano a la inflación.

– Igualmente esta semana, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, ofrece una presentación en el seminario “Visión Económica 2023-2024: ¿Cómo retomamos el crecimiento económico?”, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Universidad del Desarrollo (UDD).

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

“La historia interna de la alianza de Microsoft con OpenAI”, es el título de un gran reportaje de The New Yorker y que es una crónica no solo de la relación sino también de la historia de la irrupción de la Inteligencia Artificial en nuestras vidas (ustedes ya saben que estoy medio obsesionado con el tema).

El reportaje explica que las empresas habían perfeccionado un protocolo para lanzar Inteligencia Artificial de forma ambiciosa pero segura, “pero la junta directiva de OpenAI destruyó todos sus planes cuidadosamente trazados”.

“Alrededor de las 11:30 a. m. del viernes previo al Día de Acción de Gracias, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, estaba celebrando su reunión semanal con altos dirigentes cuando un colega, presa del pánico, le dijo que contestara el teléfono. Un ejecutivo de OpenAI, la startup de inteligencia artificial en la que Microsoft había invertido trece mil millones de dólares, llamaba para explicar que dentro de los próximos veinte minutos la junta directiva de la compañía anunciaría que había despedido a Sam Altman, CEO de OpenAI y cofundador”.

Fue el comienzo de una crisis de cinco días, cuyas consecuencias recién están emergiendo. Tómense su tiempo y lean el reportaje completo.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.