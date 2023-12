La CMF sorprende a la banca con norma que golpearía a la ya débil oferta de créditos hipotecarios

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Ya estamos a 10 días de la llegada de Papá Noel y, por lo menos en la casa de este periodista, se palpitan las fiestas. Queremos que ya pase lo que ha sido un año complicadísimo. Pero antes tenemos que ir a las urnas. Este domingo, por segunda vez en poco más de un año, tendremos la oportunidad decidir el futuro de una propuesta de nueva Carta Magna.

Todo indica que será un nuevo fracaso y una oportunidad perdida. Es un texto partisano y que no logró grandes consensos. En lo que sí hay acuerdo es en que este voto cierra el proceso constituyente que se abrió durante el estallido social de 2019. Si queremos una Constitución que nos una, tendremos que seguir esperando.

Es un texto partisano y que no logró grandes consensos. En lo que sí hay acuerdo es en que este voto cierra el proceso constituyente que se abrió durante el estallido social de 2019. Si queremos una Constitución que nos una, tendremos que seguir esperando. Una cirugía a corazón abierto y sin anestesia. Así es como pueden describirse las primeras medidas económicas del nuevo Gobierno argentino. Es un sinceramiento doloroso de lo que es la realidad económica de nuestros vecinos. La primera lectura es que la clase media es la que sentirá el golpe más duro. El tiempo dirá si lo anunciado fue lo correcto. Historia en desarrollo.

Acá en Chile el foco del mercado está puesto en cuál será la reacción del Banco Central a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener sin cambios las tasas de interés por tercera vez consecutiva. Además, dio la señal más clara hasta la fecha de que su agresiva campaña de subidas ha terminado.

La postura de la Fed seguro será un factor en lo que hará y dirá el Banco Central la próxima semana, cuando publique el IPoM de diciembre y celebre su última Reunión de Política Monetaria (RPM).Las últimas encuestas de economistas y operadores del mercado apuntan a un recorte de 50 puntos base y estiman una inflación en diciembre de 0,1% mensual.

En esta edición de El Semanal Exprés: la CMF sorprende a la banca y el impacto se podría sentir en el ya golpeado segmento de créditos hipotecarios (en mayo fue el Banco Central que los sorprendió); la Navidad le llega adelantada a Hacienda: Fitch confirma nota crediticia de Chile y destaca la solidez macro e institucional del país. El informe se publica en medio de temores en el mercado de un recorte para 2024.

Además, la incertidumbre política sigue empujando la salida de capitales y cambios de domicilios tributarios de los superricos en Chile;la consultora S&P Global hace una dura advertencia a la falta de inversión en transmisión en el mercado eléctrico chileno; y cuáles son las empresas más empáticas del país.

Antes de seguir, piensa en sumarte a nuestra comunidad y Suscríbanse a El Mostrador Semanal y a la versión Exprés. No te vas a arrepentir.

1

OTRA SORPRESA DE LA CMF A LA BANCA

Una nueva normativa propuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) vuelve a sorprender a los bancos, pues afectaría a la oferta de créditos hipotecarios y podría golpear al ya vapuleado sector inmobiliario y de constructoras.

Qué pasó. El martes el regulador bancario y de la bolsa anunció que ponía en consulta ajustes a la normativa sobre requerimientos de capital para la banca, referidos al componente conocido como Pilar 2 de Basilea III.

Qué carajo es eso, se preguntarán muchos de ustedes. Para explicarlo en simple, cuando la CMF hace test de solvencia bajo situaciones de estrés a los bancos (suficiencia de patrimonio efectivo), busca asegurarse de que, ante diferentes escenarios de crisis, dichos bancos tengan suficiente capital para responder a sus clientes, no desestabilizar el sistema de pagos y no irse de espaldas.

Chile usa como referencia los estándares internacionales más altos, conocidos como Basilea III (que recibe su nombre por la ciudad en Suiza donde está el Banco de Pagos Internacionales, que agrupa a los principales bancos centrales del mundo) y hay dos pilares a la hora de analizar riesgos y requerimientos de capital:

Pilar 1, que contempla los riesgos tradicionales: de crédito, de mercado y riesgos operacionales de los bancos.

de crédito, de mercado y riesgos operacionales de los bancos. Pilar 2, que contempla situaciones en que los bancos pueden estar expuestos a riesgos no tradicionales, como son aquellos de mercado del libro de banca (cartera propia de tesorería); de concentración crediticia en sectores; reputacional; estratégico; de ciberseguridad; geopolítico; climático, entre otros.

Cómo funciona. O sea, cuando el regulador analiza a los bancos y su situación patrimonial y estima que presentan riesgos no suficientemente cubiertos con las exigencias previstas en el Pilar 1, les aplica exigencias del Pilar 2.

Es complicado, pero síganme los buenos.Este martes, la CMF sorprendió a toda la banca con su anuncio de que hará ajustes sobre exigencias de capital relativas al Pilar 2. Y la reacción inicial fue de shock. “No teníamos ni una pista de que esto llegaba y pensamos que esto no corresponde”, asegura una alta fuente de la banca.

Nadie de la industria quiso hablar en on, pero en reserva la opinión de los 7 ejecutivos y ejecutivas, directores y exreguladores con los que hablé, es unánime: si se aplica lo que propone la CMF, se traducirá en exigencias de capital adicional para los bancos de entre US$ 6.000 millones y US$ 8.000 millones. Y justo cuando la economía necesitará impulso.

El riesgo de concentración y el de libro de banca son los que complicarían a la banca, depende como se analiza. El de concentración es si un banco tiene un porcentaje por sobre lo normal de sus créditos concentrados en un sector de la economía. Por ejemplo BancoEstado podría superar los límites que propondría la CMF por sus créditos hipotecarios. Lo mismo Santander con el sector inmobilario y también créditos hipotecarios. Aunque el Santander tiene suficiente capital, según un analista del sector.

Libro de banca. Son instrumentos que mantienen hasta el final, o sea, hasta su vencimiento. En la evaluación del regulador, este analiza una situación de estrés en que el banco tendría que vender dichos instrumentos para generar liquidez. En ese caso sería una venta a pérdida y por ello les puede aplicar el Pilar 2. Tienen que ser pérdidas mayores al 15% del capital de la entidad bancaria y se mide en escenario de estrés.

Un experto en regulación bancaria explica que lo anterior la CMF lo calibró usando métricas europeas que tienen créditos hipotecarios a tasas variables y eso, para Chile, que tiene tasas fijas, no aplica y resultaría en puras pérdidas.

y eso, para Chile, que tiene tasas fijas, no aplica y resultaría en puras pérdidas. “En Chile los bancos financian los créditos hipotecarios que ofrecen con instrumentos a 10 años que luego renuevan, pero siempre protegidos por la UF y tasas fijas. Si se usa lo que dice la CMF, esa operación será puras pérdidas”, es como lo explica el experto.

Y agrega que las únicas alternativas de los bancos para protegerse serán las siguientes: reducir plazos de los créditos hipotecarios, subir las tasas o tirarle tasa variable.

O sea, tanto por el factor concentración o por el del libro de banco, el mayor impacto se sentiría en los créditos hipotecarios y, por ende, en el ya golpeado sector de la construcción e inmobiliario. Y esto es porque, en general, los bancos que serán afectados son aquellos que tienen créditos concentrados (riesgo de concentración). BancoEstado es uno que podría ser afectado.

Cabe recordar que en mayo de este año el Banco Central fue el que sorprendió a la industria al aumentar el requerimiento de capital a la banca por riesgo financiero y que luego tuvo que salir a explicar.

Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

PAPÁ NOEL LLEGA TEMPRANO A HACIENDA

La Navidad llegó temprano a Hacienda: la influyente clasificadora de riesgo crediticio Fitch reafirmó la nota crediticia de A- para Chile y con una perspectiva estable. En el informe la agencia destaca la solidez fiscal y estabilidad institucional del país. Y agrega que el voto constitucional del domingo no tendrá impacto alguno en el rating de la deuda soberana chilena.

Eso sí, el informe de Fitch advierte sobre el débil ingreso per cápita, que la agencia proyecta que “se mantendrá bajo en relación con sus pares, la alta dependencia de las materias primas y el débil apalancamiento externo y los indicadores de liquidez”.

la alta dependencia de las materias primas y el débil apalancamiento externo y los indicadores de liquidez”. El espaldarazo de Fitch no puede llegar en mejor momento. Un reportaje de Bloomberg publicado esta semana advierte que los 14 analistas y operadores de renta fija en Chile encuestados prevén que el país sufrirá una baja en su perspectiva crediticia o derechamente en su calificación en algún momento del próximo año. El culpable: la creciente relación deuda pública y PIB.

Un reportaje de Bloomberg publicado esta semana advierte que los 14 analistas y operadores de renta fija en Chile encuestados prevén que el país sufrirá una baja en su perspectiva crediticia o derechamente en su calificación en algún momento del próximo año. El culpable: la creciente relación deuda pública y PIB. La carga de deuda de Chile ha estado en una fuerte tendencia alcista en los últimos años y en el segundo trimestre de 2023 llegó al 37,2% del PIB, más del doble que hace 10 años. Se estima que para 2024 podría bordear el 40% y que el déficit fiscal sea de casi 2%, pero en el mercado hay escepticismo acerca de esas metas.

Se estima que para 2024 podría bordear el 40% y que el déficit fiscal sea de casi 2%, pero en el mercado hay escepticismo acerca de esas metas. Sin embargo, este año nuestro país sorprendió con una actividad económica mejor a lo anticipado y evitando una recesión. A eso se suma que la inflación está bajo control. El mercado premió ese desempeño y este año el spreadde tasas de los bonos soberanos chilenos en dólares se estrechó en 38 puntos básicos. Y Bloomberg destaca que esa contracción de los spreads fue la mayor de cualquier país con calificación A.

A eso se suma que la inflación está bajo control. El mercado premió ese desempeño y este año el spreadde tasas de los bonos soberanos chilenos en dólares se estrechó en 38 puntos básicos. Y Bloomberg destaca que esa contracción de los spreads fue la mayor de cualquier país con calificación A. Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

LA MESA: EMPRESAS, CRISIS Y EL DESAFÍO DE CAMBIAR

Alejandro Goldstein: “En cuatro años las empresas chilenas han enfrentado un tsunami de crisis y ahora tienen el desafío de cambiar”.

Goldstein es el socio director de la consultora estratégica Olivia y hace 8 años que lidera la operación en Chile. Compiten con las consultoras más tradicionales, como Boston Consulting Group, McKinsey y Virtus, entre otras, con un modelo de consultoría disruptivo. Esta semana fue el invitado a La Mesa de El Mostrador .

Compiten con las consultoras más tradicionales, como Boston Consulting Group, McKinsey y Virtus, entre otras, con un modelo de consultoría disruptivo. Esta semana fue el invitado a La Mesa de . Dice que a los empresarios chilenos se les juntó el estallido social, la pandemia, la escalada inflacionaria y la incertidumbre constitucional. Y a eso hay que sumar el desafío de ser ágil y encarar los cambios y demandas de sustentabilidad, inclusión y diversidad, así como la revolución digital.

Y a eso hay que sumar el desafío de ser ágil y encarar los cambios y demandas de sustentabilidad, inclusión y diversidad, así como la revolución digital. Señala que a Chile le juega en contra ser una sociedad tan vertical,junto con advertir que hay que acostumbrarse a cambios más seguidos y más profundos. Y, para eso –puntualiza–, los cambios arrancan con los líderes.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen.

Un mensaje de SQM

SQM apoya la energía de la mujer en el deporte y el trabajo.

SQM apoya el deporte, la diversidad, la inclusión y tras los Juegos Panamericanos convocó a destacadas figuras del deporte femeninoa las que apoya para conocer sus experiencias de vida y descifrar junto con ellas, ¿cuál es la energía que mueve al deporte?

La destacada tiradora de skeet, medallista panamericana y clasificada a los JJ.OO de Paris 2024, Francisca Crovetto;la entrenadora de la Selección de Natación Artística de Chile, Marcia Leite y la subgerente de Atracción de Talentos y Diversidad de SQM, Bárbara Blumel animaron un conversatorio organizado por SQM que analizó aspectos en común en el desarrollo de la mujer el deporte como en industrias que tradicionalmente han sido ocupadas por hombres.

Bárbara Blumel, destacó que “SQM quiere capacitar una mayor cantidad de mujeres para trabajar en minería. Ellas muchas veces tienen que postergarse profesionalmente para dedicarse a ser mamás y queremos que puedan integrarse al mundo laboral”.

En este sentido, al cierre de 2022 las mujeres representaron el 20% de la plantilla de SQM como resultado de esta y otras estrategias. Pero la meta es llegar a 25% en 2025, es decir, 10% por sobre la media de la industria minera, que apenas llega a 15%.

Durante el 2022 diversas deportistas fueron apoyadas por SQM,como: Antonia Mella (Natación artística), Isidora Letelier (Nadadora Olímpica), Camila Gallegos (Squash), April Cisternas (Fisicoculturista), Paula Nazal (Trail running), Francisca Crovetto (Tiro skeet) y Analía Fernández (Esgrima)

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Al final ganó el sentido común: la cumbre del clima de Dubái cierra un acuerdo histórico que abre la senda para dejar atrás los combustibles fósiles. Casi 200 países que participaron en la COP28 sellaron un acuerdo que, por primera vez, llama a todas las naciones a abandonar los combustibles fósiles para evitar los peores efectos del cambio climático.

Pero no fue fácil.Fueron dos semanas de negociaciones a veces conflictivas. El borrador inicial de Sultan Al Jaber, presidente de la COP28, presentado durante el fin de semana, fue calificado como inaceptable por muchos países, y la Unión Europea presionó para que se cambiara el texto. El borrador proponía solo reducir y no eliminar los combustibles fósiles y fue la gran traba en la negociación del documento final.

– Y a propósito del cambio climático, la consultora S&P Global hace una dura advertencia a la falta de inversión en transmisión en el mercado eléctrico chileno y eso implica que la caída de los precios para los consumidores finales se atrase. El informe señala que es uno de los principales factores que hace que dependemos aún de los precios de las materias primas y su disponibilidad, así como de la producción hidroeléctrica.

“Debido a su geografía y concentración en algunas regiones de fuentes de generación y demanda, el país depende fuertemente de su sistema de transmisión, que se encuentra relativamente limitado desde hace años por la falta de inversiones en refuerzos clave. Por lo tanto, el desacoplamiento de los precios de producción se está produciendo en diferentes regiones y existe una diferencia significativa entre los precios de captura y los precios de carga base”.

Para leer la historia completa,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

​– Incertidumbre política: salida de capitales se mantiene alta y sigue creciendo el número de contribuyentes de altos patrimonios que piden cambio de domicilio tributario. Según cifras del Banco Central, hasta fines del tercer trimestre han salido del país US$ 3.927 millones y, desde el estallido social, han salido más de US$ 30.836 millones. La cifra es un poco menor a la de 2022, pero muy superior a los registros previos al estallido.

Sobre el cambio de residencia tributaria –otra señal de que hay gente con plata que quiere sacarla o no pagar los impuestos acá–, La Tercerainformó esta semana que las solicitudes de cambio de domicilio tributario de contribuyentes de altos patrimonios fuera de Chile se triplicaron a septiembre de este año. Cita al SII para sacar la cuenta y explica que, desde noviembre de 2021 a septiembre de 2023, un total de 700 contribuyentes han iniciado este proceso, aunque no todos están en la categoría de alto patrimonio.

– Se pica la controversia por el estudio de David Bravo y las tasas de reemplazo en las jubilaciones. Esta semana, la Super de Pensiones instruyó a las AFP para que entreguen toda la información que dieron al economista para su polémico estudio, el que afirma que ahora, con la PGU y lo que los jubilados reciben de su AFP, las tasas de reemplazo en Chile están por sobre el promedio de la OCDE.

La controversia se originó porque, para medir la tasa, Bravo usó todos los años cotizados por los trabajadores y las trabajadoras, mientras que hay una extensa literatura –incluyendo de la propia OCDE y la Cepal, por nombrar algunas– que afirma que lo adecuado es medir los últimos 10 o 15 años de la vida laboral de la persona, que fue lo que le criticaron fuertemente economistas como José De Gregorio, Eduardo Engel y Andrea Repetto, todos vinculados a la ex Concertación.

mientras que hay una extensa literatura –incluyendo de la propia OCDE y la Cepal, por nombrar algunas– que afirma que lo adecuado es medir los últimos 10 o 15 años de la vida laboral de la persona, que fue lo que le criticaron fuertemente economistas como José De Gregorio, Eduardo Engel y Andrea Repetto, todos vinculados a la ex Concertación. Para leer la historia completa,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– El ranking de las empresas empáticas en Chile. El estudio, el primero en el país, apunta a medir cómo las marcas equilibran tecnología y humanidad para generar conexiones con sus clientes. Hay consenso en que las empresas son más rentables y productivas cuando actúan éticamente, tratan bien a su personal, y logran comunicarse mejor con sus clientes.

En el primer lugar del ranking están dos fintech: MACH (el banco digital del BCI) tuvo el primer puesto, seguida por Tenpo (la plataforma de servicios financieros fundada por un ex BCI). El tercer lugar es una sorpresa, dada la crisis de las isapres y del sector salud: Red de Salud UC Christus.

MACH (el banco digital del BCI) tuvo el primer puesto, seguida por Tenpo (la plataforma de servicios financieros fundada por un ex BCI). El tercer lugar es una sorpresa, dada la crisis de las isapres y del sector salud: Red de Salud UC Christus. El estudio lo hicieron las consultoras DobleA y Better Brands y apostaron por investigar el dilema –o desafío– que representa para las marcas seguir avanzando en la adopción de la Inteligencia Artificial y, a la vez, mantener la cercanía con los clientes. Los principales atributos considerados en la medición fueron: humanidad, transparencia y uso de tecnología. En total se midieron 116 marcas.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.