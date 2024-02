El Economista Flaite vs. el Arzobispo de Santiago

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Los interrumpo cortito para que puedan aprovechar lo que queda de las vacaciones, ya que se viene un marzo INTENSO. Es una edición abreviada de lo que les entrego los jueves, pero no menos relevante.

Un par de perlitas que captaron la atención del mercado: Nvidia, la acción más popular del mundo, presentó resultados muy por encima de las estimaciones y entregó una previsión de ingresos del primer trimestre muy optimista. Nvidia domina el mercado de chips de inteligencia artificial y lleva dos año rompiéndola.

El otro evento que dominó la agenda fue la publicación de las actas de la Reserva Federal, que sugieren que el banco central de Estados Unidos podría retrasar el inicio del recorte de tasas.El peso sintió el impacto acá en Chile.

En esta edición veraniega de El Semanal Exprés: el Economista Flaite le da una clase magistral de economía al representante del Papa en Chile. El intercambio en redes con el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, hizo estallar el círculo rojo de la economía.

Además, la institucionalidad económica sigue mirando `pal lado´sobre la concentración económica del poder de los conglomerados en Chile.El Banco Central, Hacienda y la CMF no se la juegan. También en esta edición: el ranking de los CEOs chilenos en LinkedIn; y la Papelera, cada vez más sustentable.

1

EL FLAITE VS EL ARZOBISPO

El misterioso e influyente @Economistflaite se enfrascó en un debate sobre economía y la globalización con el representante del Papa en Chile, el Arzobispo de Santiago @FernandoChomali.

Fue en redes y fue en respuesta a un posteo del arzobispo acerca del cierre del laminador de barras de la siderúrgica Huachipato en Talcahuano. “Es un viaje sin retorno que empobrecerá a Chile”.

"Es un viaje sin retorno que empobrecerá a Chile". Acusaciones de competencia desleal china.

2

CONGLOMERADOS FINANCIEROS, INSTITUCIONALIDAD MIRA “PAL LADO”

Qué pasó. En septiembre del año pasado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió a tramitación una presentación de Conadecus que le solicita proponer al Gobierno la presentación de un proyecto de “Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada”. Es un fallo que para muchos apunta al corazón del modelo y abre las puertas para dividir a los grandes grupos económicos.

Conadecus sostiene que los mercados locales son altamente concentrados, lo que se traduce en poca competencia en mercados altamente relevantes para los consumidores, lo “que podría favorecer un aumento de precios, poca innovación y desincentivo al emprendimiento. Y que, finalmente, todos estos factores impulsan, energéticamente, una falta de bienestar social, consecuencia nociva para nuestro país”.

La respuesta de la institucionalidad económica. En su fallo, el TDLC pidió informes sobre grupos económicos y la libre competencia al Ministerio de Hacienda y al de Economía así como a la CMF, organismo dependientes del Presidencia de la República. También ordenó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y al Banco Central de Chile, que aporten antecedentes dentro de ciertos plazo. En las últimas dos semanas la CMF y el Banco Central presentaron sus comentarios y evitaron meterse en el fondo del tema y concentrarse en cuestiones técnicas.

La escueta respuesta de la CMF. Dice que solo se puede referir a los conglomerados o grupos empresariales “de carácter financiero de mayor relevancia, según se especifica en la documentación referida más adelante” y dice que no considera pertinente “referirse a la materia consultada, respecto de áreas de la economía que se encuentran fuera del ámbito de sus competencias”.

Dice que solo se puede referir a los conglomerados o grupos empresariales “de carácter financiero de mayor relevancia, según se especifica en la documentación referida más adelante” y dice que no considera pertinente “referirse a la materia consultada, respecto de áreas de la economía que se encuentran fuera del ámbito de sus competencias”. Aludió a un documento publicado el año pasado en la que “se analiza la pertinencia de incluir a algunos de los denominados ´conglomerados financieros´ , como parte de las instituciones bajo fiscalización prudencial de la CMF, se describe la relevancia de los conglomerados financieros en Chile, y se presentan antecedentes para ser considerados en una propuesta para un marco legal de supervisión”. O sea le dice al TDLC que lea el documento del año pasado.

, como parte de las instituciones bajo fiscalización prudencial de la CMF, se describe la relevancia de los conglomerados financieros en Chile, y se presentan antecedentes para ser considerados en una propuesta para un marco legal de supervisión”. O sea le dice al TDLC que lea el documento del año pasado. “Quiso pasar piola”, es como la describe un abogado experto en temas de libre competencia.“Se corrieron diciendo no tengo competencia porque me dedico al mercado financiero y se les olvidó que también fusionaron a la SVS y le incumben los grupos económicos (empresariales) definidos en la propia ley 18.034 y 18.035 sociedades anónimas y valores”.

El Banco Central dice que solo puede comentar en el contexto de su rol de velar por la estabilidad financiera, pero concuerda con el diagnóstico “acerca de la necesidad de continuar fortaleciendo el marco regulatorio en línea con estándares y mejores prácticas internacionales que permitan

continuar fortaleciendo la supervisión consolidada de los conglomerados financieros,

logrando un adecuado balance para permitir el desarrollo del mercado y una adecuada

mitigación de los riesgos para la estabilidad del sistema financiero”.

Y hace referencia a informes de 10 diferentes organismos internacionales, incluyendo el FMI y el Banco Mundial, que han formulado recomendaciones en orden a avanzar en la materia y “la necesidad de implementar un marco legal que permita una supervisión consolidada efectiva a nivel de conglomerados, ya que actualmente la supervisión prudencial tiene un alcance consolidado a nivel de bancos y sus filiales, pero dejaría fuera del perímetro del supervisor prudencial a otras entidades financieras, como matriz u otras afiliadas, que pueden formar parte del conglomerado”.

Hacienda y Economía aún no responden al tribunal, pero una señal de que el tema no tiene prioridad en La Moneda es que el ministerio que lidera Mario Marcel no tiene planes de enviar un proyecto de ley que regule a los conglomerados financieros, según el Diario Financiero.

Mi sorpresa es el poco debate que ha generado el fallo del TDLC en el establishment económico y académico.

3

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Codelco no está solo. Esta semana Antofagasta Minerals, la minera de los Luksic, informó que tendrá que invertir más plata a lo anticipado por el mercado para aumentar su capacidad de procesamiento en Los Pelambres, para compensar mineral de menor calidad como parte de una tendencia de la industria. También planea ampliar una planta desalinizadora y reemplazar un ducto de concentrado, entre otras inversiones.

”Hay mucho cobre en el suelo. Desarrollar estos depósitos se está volviendo mucho más difícil”. Bloomberg dice que es un ejemplo de lo difícil que es mantener los niveles de producción y sobre todo porque Antofagasta Minerals es considerado uno de los productores de cobre más disciplinados y conservadores de la industria.

– Empresarios chilenos se atreven cada vez más a las redes. Un informe de la consultora Vinculación muestra que los CEOs y Presidentes de empresas en el IPSA apuestan cada vez más a LinkedIn.

De las 29 empresas IPSA, a enero de 2024, 26 tienen cuentas activas en LinkedIn, con un promedio de 314.505 seguidores. Eso es un incremento de 241% en los últimos 4 años. En cuanto a seguidores totales, las empresas IPSA tenían, a enero de 2024, un total de 8.177.14 seguidores. Esta cifra marca un récord histórico en los últimos cuatro años e implica un aumento de 155%. Latam, Falabella y Cencosud son las que más presencia tienen.

Eso es un incremento de 241% en los últimos 4 años. En cuanto a seguidores totales, las empresas IPSA tenían, a enero de 2024, un total de 8.177.14 seguidores. Esta cifra marca un récord histórico en los últimos cuatro años e implica un aumento de 155%. Latam, Falabella y Cencosud son las que más presencia tienen. Más de la mitad (55,2%) de los presidentes de las empresas IPSA tiene cuenta en la plataforma y el más activo es Claudio Melandri, presidente del Santander. La mala noticia es que sólo un 27% (8) aporta con publicaciones y comentarios con cierta periodicidad.

y el más activo es Claudio Melandri, presidente del Santander. La mala noticia es que sólo un 27% (8) aporta con publicaciones y comentarios con cierta periodicidad. Los CEOs son más activos. El informe muestra que un 79,3% de los gerentes generales de las mayores empresas de la bolsa chilena tiene cuenta en Linkedin. De ellos, 18 publican e interactúan (62,1% del total). Las cifras totales representan un avance sostenido respecto de años anteriores: en 2020 sólo publicaban 6 (20%), mientras que en 2022 la cifra alcanzaba a 11 CEOs (39%).

El con más seguidores por lejos es Roberto Alvo, CEO de Latam, seguido de José Ignacio Escobar, gerente general de Colbún.

– La papelera sale al mercado con un bono de US$ 500 millones. CMPC dice que los fondos se utilizarán para la gestión de responsabilidades y fines corporativos generales. La agencia clasificadora de riesgo le dio un rating Triple B, un rating consistente con el que tiene el resto de los bonos de la empresa de los Matte.

Fitch dice que el rating reflejan “la posición de CMPC como el cuarto mayor productor de celulosa de mercado a nivel mundial y el mayor productor de tissue de consumo en América Latina”.El informe destaca la estructura de bajo costo de la compañía, “que le permite generar fuertes flujos de efectivo operativos durante las crisis del mercado”.

Fitch tiene a CMPC y Arauco entre un grupo de 6 empresas chilenas que enfrentan importantes vencimientos de bonos en dólares este año. En 2023 la Papelera emitió bonos por alrededor de US$ 688 millones.

La emisión del bono coincide con que Wall Street reconoció a CMPC como una de las empresas más sostenibles del mundo. En la edición 2024 del S&P Global Sustainability Yearbook, la empresa se ubicó dentro del 1% de las mejores compañías evaluadas a nivel global, lugar donde solo estuvieron dos empresas latinoamericanas. También lideró la categoría que mide a la industria papelera y forestal en el mundo. El informe evalúa a más de 9.400 compañías de todo el mundo y es considerado uno de los índices de sostenibilidad corporativa más importante del mundo.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.