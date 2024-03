La batalla del litio: Tianqi se saca los guantes

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para algunos! Arranco esta edición con una invitación a entrar a un Universo Paralelo, el nuevo newsletter de El Mostrador, donde el físico Andrés Gomberoff los llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia.

También en esta edición:LarrainVial reconoce que el Fondo Corneta podría terminar siendo… bueno… no una muy buena inversión; y la vuelta de carnero del CEO de Colbún con respecto al gas inflexible.

1

TIANQI SE SACÓ LOS GUANTES

“Queremos saber qué hay detrás… no confiamos y no creemos”. La frase la dijo Frank Ha, CEO de Tianqi en una entrevista en La Tercera, y se refiere al acuerdo entre Codelco y SQM que deja a la minera estatal chilena en control del salar de Atacama y las mayores y mejores reservas de litio del mundo.

El gigante chino de litio está molesto y tiene dos grandes frustraciones en Chile.

La primera es por SQM y Codelco, que los tienen excluidos de los detalles del acuerdo que negocian, a pesar de que son los segundos mayores accionistas en SQM, con alrededor del 23%. Y es por eso que citaron a la junta extraordinaria de accionistas de la semana pasada, donde dejaron claro su enojo. La otra frustración es por la negativa de los reguladores chilenos a eliminar las restricciones a su participación en SQM y a las inversiones que puede hacer en Chile, que fueron parte del acuerdo con Corfo en 2018. Esas restricciones vencen este año y la empresa está buscando que se levanten, pero con pocos resultados hasta el momento.

El comunicado de Tianqi, luego de la junta extraordinaria de accionistas y las declaraciones del CEO de este fin de semana, dejan claro que los chinos ahora pasarán a la ofensiva. Durante mucho rato trataron de ir por la buena, pero recibieron puros portazos, dice un exfuncionario de Corfo que fue parte del equipo que negoció con Tianqi en 2018.

En el comunicado, Tianqi dice que las negociaciones han sido poco transparentes, que hay aspectos fundamentales del acuerdo que no están definidos o no han sido claramente explicados, y que la operación afecta transversalmente a SQM y no solo a su filial SQM Salar.

que hay aspectos fundamentales del acuerdo que no están definidos o no han sido claramente explicados, y que la operación afecta transversalmente a SQM y no solo a su filial SQM Salar. Y apunta directamente a la administración de SQM.Agrega que la información entregada por la administración designada por el grupo controlador “resultó, en nuestra opinión, aún escasa e insuficiente” e impide, a cualquier accionista distinto a los controladores, incluida Tianqi, poder evaluar de manera responsable los efectos patrimoniales, comerciales y de gobernanza que el acuerdo anunciado implicaría para la compañía.

La firma china también salió a apoyar a AFP Provida, que en la junta del jueves rechazó la decisión de la CMF y afirma que el acuerdo debe ser aprobado por los accionistas. Advierte que la operación afecta directamente el interés de los minoritarios y al mercado de capital chileno. Se da por descontado que el resto de las AFP se sumarán.

Ni la empresa china ni las AFP se oponen al acuerdo.Reconocen que podría ser beneficioso, pero plantean su preocupación sobre la enajenación de activos estratégicos sin consulta a los accionistas minoritarios, y se argumenta que esta decisión establecería un precedente delicado.

En el mundo legal interpretan la nueva ofensiva de Tianqi como un mensaje de que van a usar todas las herramientas que tienen para complicar el acuerdo y que redoblarán su apuesta para que les permitan un puesto en el directorio, que es uno de sus objetivos prioritarios. “No creo que Tianqi quiera ser un inversionista financiero”, dice un empresario minero con inversiones en litio.

Si Tianqi y las AFP deciden ir por la vía legal, pondrían el acuerdo Codelco/SQM en jaquey justo cuando Máximo Pacheco –presidente de Codelco– y La Moneda quieren que esto se haga rápido. Un director de SQM explica que, si esto se judicializa, no se puede cerrar el acuerdo con juicios pendientes.

El factor geopolítico. La ofensiva más mediática de Tianqi pone en el debate el rol de las empresas chinas en Chile. Ya controlan parte del sector energético y son actores con ambiciones en minería, obras públicas, infraestructura y salmones.

2

OSTALÉ ESTARÍA DISPUESTO A SER CEO DE FALABELLA

Enrique Ostalé está en carrera para convertirse en el próximo CEO de Falabella. El hombre que llegó a la presidencia del holding en medio de una crisis de resultados y con las familias controladoras peleadas, ahora está interesado en dejar la silla de presidente, meterse al barro a ensuciarse las manos y convertirse en el nuevo gerente general del conglomerado.

Este medio habló con altas fuentes del directorio que, con más o menos matices, confirman que Ostalé es candidato y que sería una muy buena opción.Una de esas fuentes va más allá y revela que el ex-CEO de Walmart Chile y Walmart Latinoamérica está interesado en asumir esa responsabilidad, por lo que está haciendo un lobby silencioso con ese objetivo.

Hay que recordar que Ostalé es el primer presidente en la historia de Falabella que no pertenece a una de las familias controladoras (Solari, Cúneo y Del Río).

Un directorio que está dejando atrás sus divisiones y comprometido con encontrar consenso.

Por el momento no hay consenso para ofrecerle el puesto a Ostalé, pues quieren que la decisión sea unánime. "El nuevo gerente general y el nuevo presidente tienen que tener apoyo transversal del directorio y poner fin a las tensiones", dicen. Los que apoyan su nombre en el directorio señalan nadie en Chile sabe más del retail,que es el chileno que más alto ha llegado en esa industria en el mundo, y el objetivo del directorio es encontrar al mejor gerente general y al mejor directorio.

Uno obstáculo para Ostalé: su paso a la gerencia general abre un puesto en el directorio y la necesidad de encontrar un nuevo presidente que genere consensos. Y ahí se habla de Juan Benavides, histórico de la empresa, ex-CEO del holding y también expresidente de AFP Hábitat y de Codelco. Nadie duda de sus cualidades para ejercer el rol, pero hace ruido que esté en pareja con Paola Cúneo, directora de Falabella e hija de uno de los principales accionistas, Juan Cúneo.

Otras fuentes que conocen la situación alrededor de la búsqueda de un nuevo CEO afirman que la información sobre Ostalé parece mal intencionada “lo que será demostrado con los hechos que no tiene asidero al igual como fue mal intencionada la que algunos hablaban de su poca efectividad hace unas semanas lo que fue rectificado por los buenos resultados, mejora en 43% en el precio de la acción desde que asumió, cambios en la estrategia y estructura para seguir ganándose a los clientes y mejorando la rentabilidad. Los hechos van a hablar por sí solos también hacia el futuro”.

3

GRÁFICO DE LA SEMANA: LA FELICIDAD… JA – JA – JA

Menos felices que hace un año: Chile retrocede 3 lugares en el Reporte Mundial de Felicidad, pero 6 de cada 10 chilenos declaran vivir la vida contentos.

Esta semana se publicó el nuevo Reporte Mundial de la Felicidady ahí se registra que el país es menos feliz que el año pasado. Chile pasó del puesto 35 al 38 en el ranking. En América Latina nos superan Costa Rica, Uruguay, México y El Salvador, la tierra de Bukele.

El informe revela que en Chile los jóvenes y adultos mayores son los menos felices. Entre los menores de 30 años, Chile se ubica en el puesto 39 del ranking; y en los mayores de 60, ocupa el lugar 46. Los mayores de 40 y menores de 55 son los más felices, ocupando el lugar 32 en la medición.

Este año el reporte puso el foco en la desigualdad global en la felicidad y advierte que ha aumentado más del 20% en los últimos 12 años, en todas las regiones y grupos de edad.

4

LA FRASE DE LA SEMANA: EL VALOR DE SUFRIR

“Sin amplias dosis de dolor y sufrimiento no hay resiliencia. Y sin resiliencia no hay grandeza. La grandeza no es inteligencia. La grandeza proviene del carácter. Y el carácter no se forma a partir de personas inteligentes. Se forma a partir de personas que sufrieron”.

“Creo que una de mis grandes ventajas es que tengo expectativas muy bajas. La mayoría de los graduados de Stanford tienen expectativas muy altas al graduarse en una de las mejores instituciones del planeta. El problema es que la gente con expectativas muy altas tiene muy poca resiliencia y, por desgracia, la resiliencia es muy importante en el éxito”.

Las frases las dijo Jensen Huang, CEO de NVIDIA, en una charla con los estudiantes del Instituto de Investigación de Política Económica (SIEPR) de Stanford. Les contó que sufrió bullying y racismo de chico, pero que le sirvió para desarrollar carácter.

Huang llegó de pequeño a Estados Unidos con su familia, escapando de Taiwán y China.Es el fundador y gerente general de NVIDIA. Domina el mercado de chips especializados en Inteligencia Artificial y videojuegos. Es una de las empresas más valiosas del mundo, con una valoración por encima de los 2 billones de dólares de capitalización bursátil. En 12 meses las acciones se han casi triplicado, en 5 años se han disparado 2.000% y, si hubieses invertido US$ 100 en 2004, hoy serías millonario con US$ 2.000.000.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– Al ministro de Transportes se le viene la noche. Varios problemas asoman en el sistema RED de transporte público y eso tiene complicado al ministro del ramo, Juan Carlos Muñoz.

El primero es del de los buses de dos pisos que fueron comprados por el Estado y traídos para mostrarlos en los juegos Panamericanos. Por el momento no pueden operar y están guardados. Son caros y no habría plata para pagarle al operador privado, además de problemas en las calles para su circulación.

Por el momento no pueden operar y están guardados. Son caros y no habría plata para pagarle al operador privado, además de problemas en las calles para su circulación. La evasión: los conductores están en alerta esperando que el ministro cumpla su palabra. A las empresas las obligaron a cerrar las puertas traseras de los buses para bajar la evasión y las personas agreden a conductores y rompen los vidrios. Además, fuentes que conocen el negocio dicen que a eso se suma el hecho de que tres empresas (dos de capitales extranjeros) están con pérdidas mensuales millonarias, pues los contratos de 2019 estarían mal hechos y el modelo de negocios no asegura un margen de ganancia.

– Una startup que, de la mano de BancoEstado, apunta a democratizar el acceso a los medicamentos y a una farmacia a lo largo de todo Chile. Se trata de Fracción, que la semana pasada concretó la apertura en bolsa vía ScaleX, el mercado de financiamiento para startups impulsado por la Bolsa de Santiago y Corfo. Fracción tiene como objetivo convertirse en la farmacia digital más importante del país.

BancoEstado Corredores de Bolsa fue el agente colocador.Fracción pudo colocar el 28,08% de la propiedad, a un precio de $18.152 por acción, recaudando US$ 1,7 millones.

– El caso del gas inflexible y la incómoda posición en la que está el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar. El gerente general de la generadora de los Matte es parte de los testigos considerados para declarar en el juicio contra la Comisión Nacional de Energía (CNE), ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

No será una situación cómoda para el ejecutivo, ya que Colbún se sumó a esta causa como tercer coadyuvante y se ha alineado con la CNE en la defensa de la normativa que permite el despacho del llamado “gas inflexible”, sobre la que las renovables alegan que beneficia a las generadoras tradicionales.

Pero hace poco tiempo, antes de llegar a Colbún, siendo presidente de Acera –el gremio de las renovables–, Escobar era de otra opinión. En una entrevista en la Revista de Electricidad dijo que “el gas inflexible es una distorsión enorme del mercado” y que “la aplicación de la norma de gas inflexible genera distorsiones en la generación eléctrica y en el mercado spot, lo cual nos parece grave”.

“Al tener el gas prioridad de despacho, desplaza generación renovable, lo que, unido a las congestiones existentes en el sistema de transmisión, se traduce en un recorte, más conocido como vertimiento, de energías renovables”.

– El extraño mensaje de Presidente Gabriel Boric a la familia Luksic. Lo dio durante la inauguración de la planta desalinizadora de la mina Los Pelambres, la más grande y rentable del holding minero de la familia. Es una inversión de unos US$ 2.200 millones y la presencia de Boric fue vista como una señal hacia el empresariado.

“Más Narbona, menos Craig”. Pero lo que generó mucho ruido y confusión entre los mismos empresarios, e incluso molestia entre algunos miembros de la familia Luksic, fue la siguiente frase del discurso del Mandatario:

“Hay que abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular (…) . Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”.

Pocos entendieron lo que quiso decir con esa metáfora y, como señaló El Mercurio este domingo, el consenso es que Boric se equivocó al decir Narbona y que quiso decir “más Fontbona, menos Craig”, lo que –sin querer quizás– busca diferenciar entre hermanos, haciendo un contraste entre ellos sobre la base del apellido de sus madres.

Jean Paul Luksic es de madre Fontbona y es el que maneja los negocios mineros de la familia.Andrónico es de madre Craig y es el líder de Quiñenco, el holding que agrupa a Banco Chile, CCU, Vapores y Nexans, entre otros.

– LarrainVial reconoce que el Fondo Corneta… bueno… al final podría terminar siendo una no muy buena inversión. A través de un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma advirtió que “con la información disponible a la fecha por parte de la Administradora, se informó que se estimaba que el recupero del Fondo en este escenario, no superaría un 30%”.

El Fondo Corneta(así se refieren al fondo informalmente al interior de la CMF) fue un vehículo que armó LarrainVial para solucionar los problemas de deuda de Antonio Jalaff, parte de la familia que hasta hace poco controlaba el Grupo Patio y que, junto a otros socios, acordó la venta de su paquete accionario a las hermanas Gabriela y Paola Luksic y al empresario Eduardo Elberg, quienes actualmente ya tienen más del 50%.

parte de la familia que hasta hace poco controlaba el Grupo Patio y que, junto a otros socios, acordó la venta de su paquete accionario a las hermanas Gabriela y Paola Luksic y al empresario Eduardo Elberg, quienes actualmente ya tienen más del 50%. El fondo de LarrainVial ofrecía capitalizar las millonarias deudas de Antonio con su parte que tiene en Patio. Pero la operación de venta está detenida por la ofensiva judicial de Rodrigo Topelberg –socio enemistado de los hermanos Sauer y parte del caso Audios/Factop–.

6

AGENDA DE LA SEMANA: CORTA Y SANTA

– El plato fuerte de la semana se sirve el jueves 28, cuando el INE publique las cifras sectoriales y de consumo de febrero. En el mercado apuntan al consumo eléctrico y otros datos para proyectar que la actividad económica del mes pasado fue incluso más dinámica que la de enero. Los economistas privados están actualizando al alza sus proyecciones para el año y en Hacienda apuntan a una cifra anual cercana al 3%.

El miércoles sabremos lo que piensan en Sanhattan, al momento en que el Banco Central publique la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de abril. Tanto los datos del INE como los de la EOF se dan a conocer a una semana de que el BCCh publique el primer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año y el Consejo se reúna para decidir cuánto recortar la tasa de referencia.

– También en la agenda de la semana: este lunes el BC publica las estadísticas del Mercado de Valores (EMV) del 4° trimestre, informe del Mercado de Derivados Financieros y la serie de datos bancarios.

SURA Investments se mete de cabeza en el debate político.Este lunes organiza un seminario para sus clientes donde participan Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia y quien lidera las encuestas presidenciales; el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara; y el analista político y exdiputado Pepe Auth (ex-PPD). Dos a uno gana la derecha en el panel.

7

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: EL CASO CONTRA APPLE

Estados Unidos demanda a Apple por monopolio ilegal y acusa a la compañía de abusar de su posición de dominio con el iPhone. La demanda acusa al gigante de Silicon Valley de encerrar a los usuarios del teléfono y enriquecerse injustamente a expensas de potenciales rivales.

Es la batalla legal más importante en la historia de Apple y es parte de la cruzada de la administración de Joe Biden contra el poder de las grandes tecnológicas. La fiscalía debe demostrar que Apple monopoliza el mercado de teléfonos inteligentes y, luego, demostrar que está abusando de su poder.

La Casa Blanca ha emprendido una ofensiva contra lo que considera prácticas monopolísticas ilegales de compañías como Alphabet (Google), Amazon y Microsoft. Es un debate acerca del poder de estos gigantes versus el de una democracia y un Estado soberanos, en medio de la arremetida de la Inteligencia Artificial y la amenaza que representa para la forma en que trabajamos.

Es un debate acerca del poder de estos gigantes versus el de una democracia y un Estado soberanos, en medio de la arremetida de la Inteligencia Artificial y la amenaza que representa para la forma en que trabajamos. Los fiscales han comparado la demanda contra Apple con otros grandes casos antimonopolio históricos, como los presentados contra AT&T y Microsoft.En el juicio se debatirá sobre el papel de los iPhone, iOS, y si Apple ha sido demasiado cerrado con ellos. En Europa ya la multaron por US$ 2.000 millones.

La respuesta de Apple. Dijo que la demanda “amenaza lo que somos y los principios que distinguen a los productos de Apple en mercados ferozmente competitivos. También sentaría un precedente peligroso, al permitir al gobierno tomar una mano dura en el diseño de la tecnología de las personas”.

Este reportaje del New York Times en Español pone el caso en contexto y cuenta lo que está en juego.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.