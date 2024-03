Litio, energía, salmones y el lobby chino: el Dragón comienza a mostrar las garras en Chile

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Se viene Viernes Santo, así que en la edición de hoy trataré de hacerlo cortito y al pie.

Esta mañana tenemos nueva evidencia de que la economía agarra vuelo: la producción industrial tuvo su mayor alza en casi 6 años en febrero, el empleo tiene sus mejores cifras enun año y el comercio aceleró su repunte. Ayer supimos que las ventas del comercio en la Región Metropolitana suman ya dos meses al alza y los supermercados volvieron a cifras positivas. Si a eso sumamos la demanda de energía, todo apunta a que el Imacec de febrero mostrará una economía que está generando momentum.

¿Qué más esta semana? Hacienda hizo nuevos cambios a su propuesta de pacto fiscal y ahora volvió a la idea original de subirles los impuestos a los que ganan más de $4,5 millones. Aunque esa opción tampoco tiene los votos asegurados. Otro cambio: Marcel bajó la carga total que propone para los accionistas a 39%. Actualmente es de casi el 45%.

Y por último, siempre supe que el chocolate achica la ropa, pero ahora también es un peligro para el bolsillo. Esta semana la cocoa –el ingrediente clave para su fabricación– superó los US$ 10.000 la tonelada y está más cara que una tonelada de cobre.

Ahora a lo nuestro. En esta edición de El Semanal Exprés, el Dragón chino muestra sus garras, complica a La Moneda y desafía a la institucionalidad política y económica de Chile. Tener a China como principal socio comercial tiene sus costos.

Además, en la polémica del carbón, todos los dardos apuntan a Coordinador Eléctrico Nacional;Boric y los Luksic: La Moneda aclara el misterio de la frase “más Narbona y menos Craig”; no estamos solos: el gestor de fondos más grande del mundo advierte de una crisis global de pensiones; y muere el padre de la Economía del Comportamiento y el único no economista en haber ganado el Nobel de Economía.

1

EL DRAGÓN MUESTRA LAS GARRAS

La batalla sin cuartel que inició Tianqi contra SQM deja al descubierto algo que algunos analistas geopolíticos venían advirtiendo hace un rato: que tener a China como uno de tus tres principales socios comerciales, ser el principal destino de nuestras exportaciones y ser uno de los inversores más agresivos, viene con facturas asociadas que ahora el gigante asiático está comenzando a cobrar.

Actualmente empresas chinas controlan el 57% de la distribución eléctrica chilena; a través de Tianqi y su participación en SQM, China controla casi un tercio del salar de Atacama –donde están las mayores reservas de litio del mundo– y quiere ir por más; las exportaciones chinas son las que forzaron a la CAP a cerrar Huachipato; un gigante chino es dueño de una de las mayores salmoneras; y, en los últimos años, capitales chinos han venido haciendo apuestas fuertes al negocio agrícola y en inversiones en proyectos de infraestructura.

–donde están las mayores reservas de litio del mundo– y quiere ir por más; las exportaciones chinas son las que forzaron a la CAP a cerrar Huachipato; un gigante chino es dueño de una de las mayores salmoneras; y, en los últimos años, capitales chinos han venido haciendo apuestas fuertes al negocio agrícola y en inversiones en proyectos de infraestructura. A eso hay que sumar BYD y Tingaran, dos gigantes chinos que quieren entrar fuerte en la producción de cátodos de litio para baterías de autos eléctricos. De los sectores importantes, el financiero es uno en el que no tienen presencia por ahora, pero hace meses que hay rumores de dos bancos chinos buscando una entrada, ya sea orgánicamente o a través de una compra.

China muestra los dientes. Tanto en la disputa entre Tianqi y SQM como en la pelea entre Joyvio y el empresario Isidoro Quiroga por la venta de la salmonera Australis, la embajada local está operando con diplomacia, pero de manera asertiva. En paralelo hay una operación de lobby en el Congreso, en ministerios, reuniones con el ministro de Hacienda y en La Moneda.

En el tema Tianqi/SQM, varios concedores de la polémica aseguran que la ofensiva mediática de la empresa fue coordinada en parte con la embajada local.

El despliegue diplomático de Joyvio en la pelea con Isidoro Quiroga. La empresa china pagó casi US$ 1.000 millones por Australis al empresario chileno. Pero hace un año, la compañía presentó una querella por estafa, con un perjuicio patrimonial de US$ 921 millones, en contra del empresario y ejecutivos, acusándolos de esconder información sobre sobreproducción ilegal, por lo que pide que le devuelvan la plata. Por su parte Isidoro Quiroga y su equipo siempre ha acusado “la existencia de una estrategia extorsiva por parte de Joyvio”

En paralelo a las acciones legales, Joyvio han venido haciendo un lobby ante Hacienda, con reuniones con el ministro Mario Marcel en Santiago y luego en el Chile Day de diciembre de 2022 en Londres.

En esa reunión hubo un lobby reservado ante Marcel, donde los chinos habrían hecho hincapié en que Joyvio es el principal importador de fruta chilena y que China es el principal destino de las exportaciones de Chile. En abril de 2023, el embajador chino habló públicamente sobre el caso en El Mercurio: “El gobierno chino siempre pide a las empresas chinas en Chile que operen de conformidad con las leyes y normas. Y en caso de disputas comerciales, apoyamos a las empresas a defender sus derechos e intereses legítimos a través de canales legales”.

y que China es el principal destino de las exportaciones de Chile. En abril de 2023, el embajador chino habló públicamente sobre el caso en El Mercurio: “El gobierno chino siempre pide a las empresas chinas en Chile que operen de conformidad con las leyes y normas. Y en caso de disputas comerciales, apoyamos a las empresas a defender sus derechos e intereses legítimos a través de canales legales”. A esa entrevista le siguieron reuniones privadas del embajador con parlamentarios, en las que –según La Tercera– “el diplomático les planteó la preocupación del gobierno de Xi Jinping por asuntos económicos en Chile y también abordó el caso de Australis”. Este año el embajador Niu Qingbao volvió a intervenir en un caso cuya disputa es estrictamente legal, durante una visita a las oficinas de Australis, según el Diario Financiero.

Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados con respecto al litio. El mensaje fue claro durante la visita a Chile de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. La mujer más poderosa de Washington y una de las más influyentes del mundo, se tomó el tiempo de ir por 12 horas a Antofagasta a visitar la planta de litio de Albemarle, el productor norteamericano que produce en el salar de Atacama y es uno de los grandes rivales de SQM y Tianqi en el mercado global.

2

LA MESA: EL DON QUIJOTE DEL LITIO

Francisco Javier Errázuriz: “Pacto Codelco/SQM es un saqueo brutal que daña a la casta empresarial y a la casta política”.

El líder del Grupo Errázuriz sigue en su cruzada quijotesca para frenar el acuerdo por el litio del salar de Atacama . El empresario fue el invitado a La Mesa de El Mostrador de esta semana. Dice que SQM está haciendo un gran negocio, critica a la CMF y habla de la rivalidad histórica con Ponce Lerou.

. El empresario fue el invitado a La Mesa de de esta semana. Dice que SQM está haciendo un gran negocio, critica a la CMF y habla de la rivalidad histórica con Ponce Lerou. Insiste en que habría que licitar y que, bajo los actuales términos, SQM está pagando casi nada y con el flujo de la cuota adicional que va a recibir como parte del acuerdo, cuando debería pagar un mínimo de US$ 7.000 millones. Banqueros cercanos al acuerdo y analistas que siguen el proceso no concuerdan con el análisis de Errázuriz y, además, dicen que no incluye el hecho de que son pocos los dispuestos a tener como socio mayoritario al Estado de Chile.

y con el flujo de la cuota adicional que va a recibir como parte del acuerdo, cuando debería pagar un mínimo de US$ 7.000 millones. y, además, dicen que no incluye el hecho de que son pocos los dispuestos a tener como socio mayoritario al Estado de Chile. También hace críticas a Máximo Pacheco, presidente de Codelco, y a su equipo: “Lo que me irrita es que nos tomen por tontos. Codelco no sabe nada de litio. Está negociando sin saber”.

presidente de Codelco, y a su equipo: “Lo que me irrita es que nos tomen por tontos. Codelco no sabe nada de litio. Está negociando sin saber”. Sobre la pelea entre SQM y Tianqi –el gigante de China que controla el 23%–, se pone de parte de los chinos y, también, de las AFP. “Lo que hizo la CMF es barbárico y sienta un mal precedente para el prestigio institucional de Chile. Se están violando los principios básicos de los minoritarios”.

se pone de parte de los chinos y, también, de las AFP. “Lo que hizo la CMF es barbárico y sienta un mal precedente para el prestigio institucional de Chile. Se están violando los principios básicos de los minoritarios”. Errázuriz dice que no estaría dispuesto a asociarse con Codelco en el salar de Maricunga, donde ya tiene una planta piloto, pero sí estaría dispuesto a participar en una licitación.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen de portada.

3

NUEVA ARISTA EN LA POLÉMICA DEL CARBÓN QUE COMPLICAN A LA CEN

La polémica del carbón sube de temperatura y todos los dardos apuntan al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). A la disputa entre las renovables y AES Andes por el despacho de 94 mil toneladas de carbón como parte del cierre anticipado de la central carbonera Norgener en Tocopilla, ahora se suma una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por una denuncia de la Unidad de Monitoreo del CEN, por indicios de un atentado a la libre competencia.

Se trata de una investigación confidencial por abuso de posición dominante de AES por supuestamente distorsionar la información. El pedido formal de investigar lo hizo Juan Carlos Olmedo, Coordinador Eléctrico Nacional, pero la denuncia la hizo la Unidad de Monitoreo, que tiene independencia.

“Se solicita al señor Fiscal Nacional Económico que dicha información sea mantenida en carácter confidencial (…). El fundamento de la referida solicitud es que la información acompañada contiene antecedentes de carácter comercial de las compañías (…), resulta indispensable que se mantenga bajo estricta confidencialidad, pues su divulgación podría redundar en un desmedro competitivo para las empresas”.

Cómo se explica. Los que conocen el caso dicen que AES trajo un cargamento de carbón que tenía como destino sus plantas de Tocopilla y Mejillones. En la industria señalan que lo que hicieron es que depositaron todo en Tocopilla y ganaron en el precio de despacho. AES bajaba costos marginales y esto le hacía más sentido económico. Cercanos a AES disputan esa explicación y dicen que lo que hicieron fue aprovechar la normativa vigente de flexibilidad y que es algo que otros han hecho en el pasado. Que simplemente compitieron.

En la industria, en el Gobierno y entre líderes de organizaciones ambientalistas apuntan a que Olmedo, el coordinador, al igual que al momento de dar la luz verde a AES para el cierre anticipado y quemar 94 mil toneladas de carbón, fue laxo y poco transparente.

Un conocedor del caso y con amplia experiencia enel sector hace críticas a la decisión de Olmedo por la forma en que permitió y autorizó el cierre anticipado de Norgener. Explica que la operación forzada y el despacho priorizado de generación en razón del cierre de plantas no es algo contemplado en la ley y, por lo tanto, la autorización a la operación forzada de quema de las 94 mil toneladas de carbón se encontraría fuera de todo orden económico.

Una alta ejecutiva de una empresa rival de AES dice que la gravedad del caso se basa en el potencial e impacto medioambiental provocado por estas autorizaciones, además del impacto económico en otras generadoras de energía que quedaron desplazadas en el despacho, en particular generadoras renovables. El Ministerio de Energía tomó cartas en el asunto y ha venido pidiendo información al coordinado.

Esta semana, la Fundación de Sociedades Sustentables y Fundación Greenpeace interpusieron recursos de protección contra AES Andes y el CEN. Cabe mencionar que hasta ahora las mediciones que se han hecho durante marzo no muestran un impacto.

Los que conocen por dentro el proceso de toma de decisiones de AES cuentan una historia distinta. Dicen que en la empresa reconocen que le salieron mal las cosas, pero que no han hecho nada fuera de la norma y que no hay ventaja económica para ellos, ni un daño al medioambiente mayor. Y apuntan a que en todo el cierre adelantado van a quemar 1.500.000 toneladas de carbón menos de lo que se hubiese despachado si se cerraba en 2025. Y revelan que en la operación van a perder US$ 20 millones.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Se acabó el misterio y era lo que decíamos. Este miércoles, La Moneda finalmente salió a explicar la frase “más Narbona, menos Craig”, que el Presidente Gabriel Boric dijo durante la inauguración de la planta desalinizadora de la mina Los Pelambres, la más grande y rentable del holding minero de la familia Luksic. Es una inversión de unos US$ 2.200 millones y la presencia del Mandatario fue vista como una señal hacia el empresariado.

Pocos entendieron lo que quiso decir con esa metáfora, pero los que conocen la interna afirmaban que Boric se equivocó al decir Narbona y que quiso decir “más Fontbona, menos Craig”, haciendo referencia a los hermanos Luksic.

al decir Narbona y que quiso decir “más Fontbona, menos Craig”, haciendo referencia a los hermanos Luksic. Esto lo confirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicando –en conversación con radio Duna– que efectivamente la frase se refería a la familia Luksic. Muchos de nosotros la entendimos como un intento de hacer una diferencia entre Andrónico Luksic Craig y Jean Paul Luksic Fontbona. Tohá precisó que la intención del Mandatario era señalar que “tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a puerto (…). Yo creo que la declaración del Presidente iba en esa dirección, es decir, más estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación”.

En los pasillos de La Moneda apuntan a este posteo de Andrónico como lo que gatilló la decisión de Boric de mandarle un mensaje a la familia.

– Y ya que estamos hablando del evento en Los Pelambres, hay una parte del discurso de Boric que fue opacada por el pequeño escándalo que generó la frase “más Narbona, menos Craig”. En La Moneda lamentan que haya pasado inadvertido.

Mensaje al PC que pasó inadvertido. En el arranque de su discurso, el Presidente hizo hincapié en destacar el proyecto de los Luksic y la inversión, afirmando que es el tipo de inversiones que el país necesita y que su Gobierno apoya. ¿Quién estaba sentado en primera fila mirando al Mandatario?

– La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) le tira las orejas al Santander Chile. Lo multó en UF 400 por no remitir, de forma total y oportuna al Ministerio Público, antecedentes bancarios requeridos por la Fiscalía en una investigación penal.

– Uno de los inversores más influyentes del mundo advierte que se nos viene una crisis global de pensiones. Se trata de Larry Fink, el fundador y CEO de BlackRock, el mayor gestor de fondos del mundo con 10 billones de dólares en activos, más de la mitad de los cuales están destinados a la jubilación. Otro dato: BlackRock administra parte importante de las inversiones de las AFP fuera de Chile.

Fink escribe que es necesario cambiar la forma en que se gestiona la jubilación en todo el mundo. “Muchos países alcanzarán un punto crítico de envejecimiento en los próximos 20 años –según su carta anual a los accionistas–, pero la mayoría de las personas no están ahorrando lo suficiente para cuando dejen de trabajar”, señala.

“Muchos países alcanzarán un punto crítico de envejecimiento en los próximos 20 años –según su carta anual a los accionistas–, pero la mayoría de las personas no están ahorrando lo suficiente para cuando dejen de trabajar”, señala. Un dato para poner en contexto. Actualmente una persona a los 65 tiene una esperanza de vida de 86. O sea, a la hora de jubilarse tiene que tener ahorros o el Estado contar con fondos para financiar 21 años de vida.

– Daniel Kahneman, Q.E.P.D. Se nos fue un grande de verdad. Se trata del psicólogo que creo la Economía del Comportamiento, junto a su colega Amos Tversky, y de paso se ganó el Premio Nobel de Economía. Ninguno de los dos estudió economía. Su trabajo puso en duda la racionalidad de la toma de decisiones que dominaba a la teoría económica moderna.

Si quieren leer su historia, les recomiendo el fascinante libro de Michael Lewis sobre la amistad y el trabajo de Kahneman y Tversky,The Undoing Project (Deshaciendo errores, en la versión en español).

