AFP Habitat, el talibán de las reformas

Presentado por:

¡Buenas a un preocupante domingo! El mundo está en vilo y los mercados en alerta ante la nueva volatilidad e incertidumbre que generó el inédito ataque de Irán a Israel. Hay una carrera para evitar que el ataque no gatille una guerra total en la región. Hay algunos analistas que ya advierten que el precio del petróleo podría llegar a los US$ 250 el barril.

Alrededor del mundo los inversores sopesan el riesgo de represalias.El mayor peligro es que se disparen los precios del petróleo y la energía, gatillando una nueva escalada inflacionaria. Y eso se traduciría en tasas de interés más altas durante más tiempo. En Chile veremos la primera reacción en el tipo de cambio.

En esta edición de El Semanal: el borrador de propuesta que podría destrabar la reforma de pensiones, pero al que las AFP, y Habitat en particular, se oponen con firmeza. Además, la mano del PC en desordenarle el gallinero a Máximo Pacheco y sus negociaciones con SQM; los perros grandes salen a ladrar en la discusión del TDLC acerca del poder de los grandes grupos económicos; y las confesiones del nuevo CFO de Codelco.

También en esta edición: una mesa redonda que sugiere que estamos comenzando a superar las desconfianzas en las empresas; las cuentas alegres de Enap las celebra Hacienda; y el BCI se planta como el segundo banco más rentable de Chile e Ignacio Yarur revela secretos detrás de la irrupción de la entidad bancaria en Estados Unidos.

Antes de comenzar con lo que nos convoca, te quiero invitar a que compartas o te sumes a El Semanal, y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo. Suscríbanse o compartan este boletín.

1

AFP HABITAT, EL “DOCTOR NO” A LAS REFORMAS

Hace unos meses que anda dando vueltas una propuesta de reforma de pensiones que podría destrabar las negociaciones para poder finalmente llegar a un acuerdo, pero hay un obstáculo que hace que la propuesta no avance: las AFP, pero en particular AFP Habitat y el presidente del holding que la controla, Cristián Rodríguez.

El borrador de propuesta la armó un equipo cercano a la Sofofa, pero no es una propuesta oficial del gremio. También han cooperado cuadros técnicos de algunos de los grandes grupos económicos, expertos con experiencia en el sector público, y han dado su opinión y recomendaciones exdirectores de AFP y altos ejecutivos del sector privado con experticia en el tema que no quieren.

También han cooperado cuadros técnicos de algunos de los grandes grupos económicos, expertos con experiencia en el sector público, y han dado su opinión y recomendaciones exdirectores de AFP y altos ejecutivos del sector privado con experticia en el tema que no quieren. Más importante aún, el borrador cuenta con el apoyo reservado de cuatro de los cinco mayores conglomerados del país, que creen que es hora de avanzar y que la propuesta es una mejora sustancial a lo que actualmente está sobre la mesa.

Lo que los une: que es una gran oportunidad de lograr un acuerdo que tenga legitimidad social al tener la firma del Presidente Gabriel Boric, “un líder que encabeza la coalición más de izquierda desde la UP”, dice uno de los empresarios que es parte del grupo que armó la propuesta.

Cabe recalcar que dicha propuesta –a cuyo resumen tuve acceso bajo promesa de no revelar nombres de los involucrados–es algo informal por el momento y que no ha sido compartida con mucha gente, pero sí conversada con el Gobierno y otros actores claves, afirma una economista que es parte del grupo que la impulsa.

Cómo la ve el Gobierno. Fuentes que lideran la iniciativa aseguran que el borrador se compartió de manera informal y reservada con cercanos a Mario Marcel en Hacienda y que la respuesta fue: “Esto es un avance y puede ayudar a destrabar las negociaciones”. Las mismas fuentes cuentan que con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, la respuesta no fue tan positiva (después explico), pero que no fue un NO, POR NINGUN MOTIVO.

Cercanos a Marcel señalan que él no ha visto ningún borrador. Fuentes con vínculos al equipo de la ministra Jara admiten que“hay algo así andando”.

¿Cuál es la propuesta y por qué las AFP son por el momento el principal obstáculo?:

La división de los 6 puntos de cotización adicional: 4 a las cuentas individuales y 2 a reparto, pero de inmediato, “a la vena”, para mejorar las pensiones ahora. Incluso las propuesta de los privados ofrece un punto adicional que vaya a salud y solucione la crisis de las isapres.

4 a las cuentas individuales y 2 a reparto, pero de inmediato, “a la vena”, para mejorar las pensiones ahora. Incluso las propuesta de los privados ofrece un punto adicional que vaya a salud y solucione la crisis de las isapres. División del negocio y competencia total. El borrador propone dividir la administración de las cuentas de la inversión de estas y que en ambos negocios se abran a la competencia, y es ese el punto con el que Habitat y el resto de las AFP no transan. O sea, JP Morgan o Fidelity o Fintual o un banco local pueden armar una AFP para administrar las inversiones y tercerizar la administración de las cuentas a una de las AFP actuales que hayan separado los negocios, o a un ente estatal o a una empresa de servicios que armen las grandes auditoras y compañías tecnológicas como Sonda.

El borrador propone dividir la administración de las cuentas de la inversión de estas y que en ambos negocios se abran a la competencia, y es ese el punto con el que Habitat y el resto de las AFP no transan. O sea, JP Morgan o Fidelity o Fintual o un banco local pueden armar una AFP para administrar las inversiones y tercerizar la administración de las cuentas a una de las AFP actuales que hayan separado los negocios, o a un ente estatal o a una empresa de servicios que armen las grandes auditoras y compañías tecnológicas como Sonda. La razón del rechazo de las AFP: temor a que se les vayan los mejores clientes y, además, pierden lo que es el lucrativo negocio de administrar las cuentas. “A las AFP no les importa de verdad la división de las cotizaciones. Es una excusa que esconde lo que realmente temen: la separación de la industria”, advierte uno de los autores de la propuesta.

Y lo explica de la siguiente manera: “Viene uno de los grandes como Goldman Sachs o Vanguard o Fidelity o los locales y les ofrecen a sus mejores clientes comisiones más bajas, mejores productos y servicio igual o mejor. ¡Se le van a ir en masa si no se ajustan!”. Y eso es lo que no quieren por ningún motivo.

Punto que complicaría al Gobierno también:la división de la industria. Los que estuvieron con el equipo de Jara reconocen que ella no es partidaria de meter competencia a ese negocio y que prefiere que sea un ente estatal. Pero desde los líderes de la propuesta creen que le pueden encontrar la vuelta.

El más agresivo en todas las reuniones con el equipo que armó la propuesta ha sido Rodríguez, del holding que controla a Habitat, afirman varios de los consultados. “Es un talibán y el resto de las AFP lo siguen. Están totalmente atrincherados. Es lo mismo que hizo cuando en Bachelet II el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tenía casi listo un acuerdo y Habitat fue una de las que argumentó en contra y que con el regreso de Piñera le ofrecerían algo mejor”.

AFP Habitat aclara que su posición respecto de una reforma al sistema de pensiones “es pública y ampliamente conocida”. Y agrega que “de hecho, en el marco de la octava cuenta pública anual realizada el martes 9 de abril expuso su postura, la cual ha sido consistente en el tiempo y es coherente con la que ha compartido la Asociación de AFP a través de los medios de comunicación, en distintas comisiones del Congreso y materializada en la propuesta ‘Hoja de Ruta 555’, documento que Habitat suscribe en su totalidad”.

Si quieres leer el análisis completo, más detalles de la propuesta y la discusión al interno del gremio, Suscríbansea El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

LA MANO DEL PC EN COMPLICARLE LA VIDA AL ACUERDO DEL LITIO

Esta semana Máximo Pacheco tiene que volver al Congreso obligado, a defender el acuerdo que negocia con SQM, el que, de concretarse, dejaría a Codelco –y, por ende, al Estado de Chile– en control del salar de Atacama, la mayor reserva de litio del mundo.

La citación es para el martes y tiene la firma de 55 diputados,pero los que conocen la operación dicen que es la bancada del Partido Comunista“la que le está haciendo el favor a Tianqi y poniéndole pelos en la sopa a Pacheco”.

La sesión busca “conocer en profundidad, analizar y discutir el anuncio de la asociación público-privada entre CODELCO y SQM (…) y las consecuencias que este acuerdo tiene para nuestro país”. Además de Pacheco, a la instancia han sido citados también la ministra de Minería, Aurora Williams, y el ministro de Economía, Nicolás Grau.

Los que conocen la operación precisan que al interior del PC hay un número importante de dirigentes y militantes que no se sienten cómodos con el acuerdo y también sienten cierta afinidad con la postura de Tianqi, el gigante chino que controla un cuarto de SQM y está revolviendo el gallinero para que el acuerdo se vote en una junta de accionistas, y que está en medio de una campaña agresiva de lobby con el fin de que le quiten las restricciones para participar en el directorio y en el negocio del litio en Chile.

Durmiendo con el enemigo. La otra gran molestia en la bancada PC es el rol de Jaime San Martín, gerente de Desarrollo de Negocios de Codelco y mano derecha de Pacheco en las negociaciones con SQM. El problema es que San Martín trabajó durante 15 años en SQM y era uno de los hombres de confianza de Julio Ponce Lerou en cargos como vicepresidente de Asuntos Mineros y vicepresidente de Operaciones. “Meter una persona tan cercana a Ponce nos hace ruido. Además, siempre ha mirado con buenos ojos que los privados sean parte del negocio”, dice una fuente que conoce la trama en el Congreso.

La otra gran molestia en la bancada PC es el rol de Jaime San Martín, gerente de Desarrollo de Negocios de Codelco y mano derecha de Pacheco en las negociaciones con SQM. El problema es que San Martín trabajó durante 15 años en SQM y era uno de los hombres de confianza de Julio Ponce Lerou en cargos como vicepresidente de Asuntos Mineros y vicepresidente de Operaciones. “Meter una persona tan cercana a Ponce nos hace ruido. Además, siempre ha mirado con buenos ojos que los privados sean parte del negocio”, dice una fuente que conoce la trama en el Congreso. También hay molestia por algo que reveló La Tercera el fin de semana y que no estaba claro en el acuerdo marco que se informó: que hasta 2030 el voto dirimente en la nueva sociedad será el de SQM. Un abogado con llegada a La Moneda asegura que en el Gobierno hay molestia con Pacheco, ya que afirman que ese punto no fue discutido.

La sesión en la Cámara de Diputados se informó en paralelo con la petición de Conadecus ante la Superintendencia de Pensiones para que se oficie a las AFP con inversiones en SQM, a fin de que expliciten su postura sobre la alianza entre Codelco y la minera no metálica.

En una presentación, el presidente de la agrupación, Hernán Calderón, pide a la Super que oficie a las Administradoras de Fondos de Pensiones para que también expliquen su posición ante la petición de Tianqi, que se discutió en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de marzo pasado, respecto a que el acuerdo se vote por todos los accionistas. SQM y la CMF dicen que el voto del directorio es suficiente.

Cabe recordar que, en dicha junta, AFP Provida dijo que apoyaba el acuerdo, pero que tenía que votarse en una junta de accionistas, argumentando sobre la institucionalidad y apelando a los derechos de los accionistas minoritarios. Se entendía que al menos otras tres AFP pensaban igual, pero ahora, sin hacer ruido, todas bajaron el moño. Hay versiones de que las matrices controladoras en Estados Unidos mandaron un mensaje de no ayudar a Tianqi y que detrás del mensaje está la Casa Blanca y su guerra fría con China y, en particular, por el litio. Los que conocen la interna de Provida y las otras AFP afirman que no quieren meter más ruido por temor a que se caiga el acuerdo “y eso es peor para nuestros afiliados”.

Se entendía que al menos otras tres AFP pensaban igual, pero ahora, sin hacer ruido, todas bajaron el moño. Hay versiones de que las matrices controladoras en Estados Unidos mandaron un mensaje de no ayudar a Tianqi y que detrás del mensaje está la Casa Blanca y su guerra fría con China y, en particular, por el litio. Los que conocen la interna de Provida y las otras AFP afirman que no quieren meter más ruido por temor a que se caiga el acuerdo “y eso es peor para nuestros afiliados”. Si quieres cuanto tienen las AFP invertido en SQM y el análisis completo,Suscríbansea El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

FINALMENTE SALEN A HABLAR LOS CONGLOMERADOS

Este lunes vence el plazo que dio el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que terceros aporten opiniones y antecedentes al expediente de recomendación normativa sobre el rol de los grandes grupos económicos en Chile.

Es un caso que apunta al corazón del modelo y sobre el cual hasta ahora hemos tenido poco debate en el círculo rojo del poder. Y es un primer paso que podría terminar abriendo la puerta para dividir a los grandes grupos económicos.

En la víspera de que venciera el plazo, finalmente los perros grandes empezaron a ladrar.Hablo de la Sofofa, Instituto Libertad y Desarrollo, el Ministerio de Economía y el Grupo Angelini. En las últimas semanas habían hablado la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Banco Central, el SII y el Ministerio de Hacienda. Los que siguen el caso dicen que las respuestas son sorprendentes, ya que muestran a los privados más abiertos a cierto tipo de regulación, mientras que Hacienda, el BC, la CMF y Economía le encontraron la vuelta administrativa para “no hacer mucho ruido”.

Caso aparte es la respuesta del LyD, que rechaza la competencia del TDLC para revisar “la organización económica de Chile abordando, como ya señalamos, materias de orden público económico

que exceden el ámbito de atribuciones del H. Tribunal”.

Además, agrega que es un error preocuparse por los grupos económicos o la denominada concentración económica agregada,y que “la política económica debe focalizarse en evitar, detectar y sancionar las conductas anticompetitivas, y reducir las barreras de entrada y de salida, muchas de las cuales encuentran su origen o causa en regulaciones mal diseñadas”.

El contexto. En septiembre pasado, el TDLC acogió a tramitación una presentación de Conadecus y, al acoger la petición, el TDLC abrió un inédito debate.

Conadecus le recomendó al TDLC proponer al Gobierno la presentación al Congreso de un proyecto de “Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada”.Pide imponer imposición de restricciones a estructuras societarias piramidales de grupos empresariales; la imposición de restricciones a la participación cruzada de grupos empresariales entre mercados financieros; la consideración de la participación de conglomerados al momento de asignar concesiones o derechos por parte del Estado; y el establecimiento de un registro de grupos empresariales que superen un determinado tamaño.

El caso lo llevó al TDLC el estudio del abogado Mario Bravo. A leer las opiniones y recomendaciones que entraron a la carpeta, dice que está sorprendido por la tibieza de las respuestas de las instituciones del Estado.

“Valoro las presentaciones de Sofofa, el grupo Angelini y del Instituto LyD, pues aún cuando rechazan una ley que regule los grupos económicos en Chile, dan su postura y argumentos fundándolos en razonamientos que, no obstante no compartimos, constituyen un aporte al proceso que iniciamos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de suerte que apreciamos su intervención”.

Y agrega: “En cambio, nos sorprende y decepciona la precaria y ambigua respuesta que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y de Economía, han entregado al tribunal, prácticamente queda la impresión de que los grupos económicos y los centros de estudios e instituciones gremiales ligados al empresariado están más abiertos a regular a los grupos económicos que el Gobierno”.

Si quieres leer el análisis completo,Suscríbansea El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: GENERANDO CONFIANZAS

“Diálogos Evolutivos” para generar confianzas fue el foco de una nueva serie de mesas redondas y jornadas de diálogos que organiza todos los años ProHumana. En medio de un escenario de desconfianzas en las instituciones, este año el objetivo fue conocer cuáles son las dificultades que entorpecen generar diálogos en confianza entre Empresa, Sociedad Civil y Estado.

Estamos conversando más. La buena noticia es que la mayoría de los participantes y encuestados evalúan muy positivamente, con nota entre 5 a 7 (en escala de 1 a 7), sus diálogos con actores claves de la empresa. Y dicen que el consenso, la confianza y el éxito en las instancias de diálogo se están cumpliendo.

La buena noticia es que la mayoría de los participantes y encuestados evalúan muy positivamente, con nota entre 5 a 7 (en escala de 1 a 7), sus diálogos con actores claves de la empresa. Y dicen que el consenso, la confianza y el éxito en las instancias de diálogo se están cumpliendo. La no tan buena noticia es que la evidencia apunta a que los procesos para facilitar los diálogos y promoverlos no están siendo adecuados y los resultados tampoco.

Para ver el informe completo, haz clic en este enlace.

Un mensaje de Tenpo

Tenpo suma a Ignacio Briones y a reconocido ejecutivo brasilero al directorio de su futuro banco digital.

Texto

Tenpo dio un importante paso estratégico en el marco del proceso de obtención de su licencia bancaria para convertirse en el primer banco 100% digital de Chile.La cuenta digital más grande del país anunció que fichó al exministro de Hacienda y economista, Ignacio Briones, y al VP de Tecnología y Negocios de Cielo, el brasilero Carlos Alves, para el directorio de su futuro neobanco.

Estos nombramientos son parte de la estrategia de Tenpo para seguir reforzando su gobierno corporativo de manera robusta, independiente y de excelenciapara fortalecer su posición en la industria financiera y respaldar su proceso de construcción de la primera institución bancaria 100% digital.

Ambos vienen a completar el directorio de las sociedades del Grupo Tenpo en Chile compuesto por: Adolfo Vinatea, CEO de Krealo -Corporate Venture Capital del grupo Credicorp y accionista de Tenpo-, y los directores independientes Hanoi Morillo, CEO y Co-Founder de la fintech estadounidense Fivvy, y Harold Marcenaro, experto en transformación digital, gestión de riesgos y banca retail.

“Nos entusiasma sumar la expertise de Ignacio y Carlos a nuestro trabajo para ofrecer un nuevo estándar en servicios bancarios en Chile, acelerando la inclusión financiera”,dijo Fernando Araya, Co-Founder y CEO de Tenpo.

5

EL POSTEO DE LA SEMANA: ASÍ TAMBIÉN SE JODE EL MODELO

El posteo es del analista y trader Tomás Casanegra @tomcasanegra y apunta a prácticas que también dañan las confianzas.

Su punto es que hace menos de un año el controlador, Itaú Brasil, lanzó una OPA a $8.500 por el paquete de acciones que aún no controlaba de Itaú Chile,a un valor que era fracción del valor libro. Y 6 de 7 directores escribieron su posición, recomendando a los minoritarios vender a ese valor.

El voto disidente: Octavio Bofill, el del abogado que representaba a los minoritarios en el directorio. Dijo que el precio de la operación no reflejaba el del banco, dado su patrimonio y el Retorno Sobre Patrimonio proyectado (ROE, por sus siglas en inglés). Bofill ahora representa a Tianqi en su pelea con SQM.

“No me gustó que sueltos de cuerpo recomendaran vender a un valor que era casi la mitad del balance que ellos mismos aprobaron y que está mark to market, o sea, que los activos y pasivos están a valor de mercado, por lo tanto el patrimonio también. Los que no aceptaron la recomendación de ese entonces hoy tienen una acción que vale $10.400”, dijo Casanegra.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Las sorpresas que arrojó la entrevista al nuevo CFO de Codelco. Es la primera que da Alejandro Sanhueza desde que asumió y fue con el DF. Reveló que la empresa está pagando US$ 800 millones anuales de interés por su deuda y adelantó que el Ebitda este año será mejor que el año pasado, que cayó 25%.

Además, hizo énfasis en que la caída de la ley fue otro factor clave en los malos resultados. Sanhueza confirmó que la deuda actual es de US$ 20.500 millones, pero que este año ya está financiado. Y ante el boom de los precios del cobre, explicó que por cada diez centavos que sube el precio de este, sus ingresos aumentan en US$ 300 millones al año.

Sanhueza confirmó que la deuda actual es de US$ 20.500 millones, pero que este año ya está financiado. Si quieres leer el análisis completo sobre Codelco, Suscríbansea El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Si Codelco es la que trae malas noticias a La Moneda, ENAP lleva ya 3 años mostrando cuentas alegres. El viernes reportó un aporte anticipado de US$ 400 millones de las utilidades al fisco, asociadas a los ejercicios 2023 y 2024. En la Junta Extraordinaria de Accionistas estuvieron presentes los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Energía, Diego Pardow.

ENAP registró favorables resultados durante el período enero-junio de 2023, al obtener un Ebitda de US$ 716,3 millones y lograr utilidades por US$ 341,3 millones. Además, volvió a recortar su deuda y mantuvo su plan de inversiones por casi US$ 3.500 millones para 2024-2028. En 18 meses Enap recortó su deuda en US$ 1.000 millones.

– Lo que revela del BCI la entrevista de Ignacio Yarur en un evento del Council of the Americas en Miami. El que, como todo indica, será el próximo líder del BCI y del Grupo Yarur habla poco en Chile, pero acá se sentía cómodo y habló de la gran apuesta del banco a la inclusión financiera y tiró un dato que me hizo ruido: el 50% de los adultos en Chile tiene cuenta o tarjeta en Match, el banco digital del BCI.

Y dice que eventualmente quieren que sus clientes miren su relación con el banco como la que tienen con una App o Netflix. “Los bancos que van a tener éxito son los que van a estar solucionando las necesidades diarias de la gente, no el que te dé mejor crédito y mejores tasas”.

“Los bancos que van a tener éxito son los que van a estar solucionando las necesidades diarias de la gente, no el que te dé mejor crédito y mejores tasas”. Reveló que estuvieron a punto de comprar un banco en Argentina, pero al final optaron por Citi National Bank. Cabe mencionar que el BCI es el mayor banco latinoamericano en Estados Unidos medido por activos. Y contó que la entidad bancaria está haciendo una apuesta fuerte al multiculturalismo, ya que en Chile “no teníamos el talento y el capital humano para esta nueva etapa”.

Cabe mencionar que el BCI es el mayor banco latinoamericano en Estados Unidos medido por activos. Y contó que la entidad bancaria está haciendo una apuesta fuerte al multiculturalismo, ya que en Chile “no teníamos el talento y el capital humano para esta nueva etapa”. La entrevista coincide con el buen momento que vive el banco.En el primer trimestre del año se consolidó como el segundo que más plata gana, detrás de Banco Chile. Si quieres leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Tiembla Sanhattan y el mundo de los tributaristas. Este lunes el juez del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Santiago, Óscar Meriño, declara como Denunciante en el caso de coimas y cohecho que lo tiene a él y a otros tres funcionarios en el ojo de la investigación del fiscal Jaime Retamal –de la Fiscalía Centro Norte–.

La investigación la destapamos hace unos meses en este espacio y ha seguido su curso bajo estricta reserva. Meriño al inicio habría cooperado con la investigación, pero eso duró poco. Actualmente está suspendido. En la citación de la Fiscalía aluden a, hasta ahora, desconocidas declaraciones previas del juez ante la Corte de Apelaciones de Santiago. “Cabe señalar que el tenor de su declaración versará respecto a los hechos que usted puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago y que dicen relación con las declaraciones prestadas por testigos ante el Ministerio Público”, dice el documento.

Meriño al inicio habría cooperado con la investigación, pero eso duró poco. Actualmente está suspendido. En la citación de la Fiscalía aluden a, hasta ahora, desconocidas declaraciones previas del juez ante la Corte de Apelaciones de Santiago. “Cabe señalar que el tenor de su declaración versará respecto a los hechos que usted puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago y que dicen relación con las declaraciones prestadas por testigos ante el Ministerio Público”, dice el documento. En el mundo de abogados tributaristas que siguen el caso de cerca especulan que, en su nueva calidad de DENUNCIANTE,el juez Meriño apostaría a victimizarse y apuntar a otros involucrados. Sin embargo, un exfiscal señala que el juez podría haber decidido “cantar y abrir la lista de todos los que participaban en el esquema”.

– Marcel y Costa se van de viaje. El ministro de Hacienda y la presidenta del Banco Central viajan esta semana a Washington para participar en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Si el foco de las reuniones iba a ser inflación y crecimiento, creo que la agenda la dominará el nuevo escenario geopolítico que emerge luego del ataque de Irán a Israel.

– El miércoles sabremos lo que piensa el Consejo del Banco Central acerca de la inflación. Es cuando se publica el acta de la última Reunión de Política Monetaria, en que el BC decidió recortar la tasa de interés en 75 puntos base. En el IPoM que presentó a principios de mes, el banco muestra una postura más moderada acerca del ritmo de los recortes para el resto del año, con un ojo puesto en el tipo de cambio.

La consultora Gemines ha sido crítica del Consejo . Y en su último informe advierte que el BC“ha incurrido en un costo excesivo en su política antiinflacionaria desde que inició el proceso de reducción de la TPM a mediados del año pasado. Ha permitido que el mercado anticipe masivas rebajas en la TPM durante demasiado tiempo, lo que se ha traducido en un tipo de cambio muy debilitado y una inflación mayor a la necesaria o razonable. Dicho de otra manera, de haber mantenido una actitud más parecida a la de la Reserva Federal, la TPM podría estar igual de baja, el peso algo más fuerte y la inflación por debajo de donde está”.

. Y en su último informe advierte que el BC“ha incurrido en un costo excesivo en su política antiinflacionaria desde que inició el proceso de reducción de la TPM a mediados del año pasado. Ha permitido que el mercado anticipe masivas rebajas en la TPM durante demasiado tiempo, lo que se ha traducido en un tipo de cambio muy debilitado y una inflación mayor a la necesaria o razonable. Dicho de otra manera, de haber mantenido una actitud más parecida a la de la Reserva Federal, la TPM podría estar igual de baja, el peso algo más fuerte y la inflación por debajo de donde está”. Si quieres leer la agenda completa,Suscríbansea El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

8

EL VIDEO “CRINGE” DE LA SEMANA: M&M

El encuentro entre Javier Milei y Elon Musk en Texas es la consumación de un “amor platónico” mutuo que hasta ahora se manifestaba en redes. Este viernes se conocieron. “Muchas gracias por lo que hacés por el mundo”, le dijo Milei.

También hablaron de inversiones en litio, de que Musk arme una fábrica de Teslas en el país vecino y de hacer juntos un “gran evento” en la Argentina.

Pero salvo que uno sea barra brava del presidente argentino, ver este video da un poquito de “vergüenza ajena”.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.