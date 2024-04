Radiografía a una élite empresarial en tensión con La Moneda en la víspera de la Enade 2024

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo! (o lunes para algunos) Incertidumbre y tensión. Son las dos palabras que describen el clima en que se desarrollará este jueves la Enade 2024, el principal encuentro empresarial del año y en donde participarán el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Tensión es lo que hay entre Boric, Marcel y los empresarios. Estos últimos no dan cuartel al Gobierno, a pesar de los gestos y señales que han hecho y enviado La Moneda y Hacienda para destrabar las reformas, haciéndose cargo de la realidad política que se instaló luego de la victoria del Rechazo a la primera propuesta constitucional. Desde el oficialismo, hay una parte de la coalición que insiste en sus prejuicios antiempresariales y que apuesta a la protesta social como contrapeso a la debilidad política en el Congreso.

Estos últimos no dan cuartel al Gobierno, a pesar de los gestos y señales que han hecho y enviado La Moneda y Hacienda para destrabar las reformas, haciéndose cargo de la realidad política que se instaló luego de la victoria del Rechazo a la primera propuesta constitucional. Desde el oficialismo, hay una parte de la coalición que insiste en sus prejuicios antiempresariales y que apuesta a la protesta social como contrapeso a la debilidad política en el Congreso. Incertidumbre es lo que hay en la economía mundial. Esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre la amenaza geopolítica que representa la escalada de la guerra en el Medio Oriente. Economías como la chilena y los mercados globales se preparan para posibles shocksenergéticos que podrían reavivar la inflación. Si eso no es suficiente, la Reserva Federal de Estados Unidos indicó esta semana que esperará más tiempo para recortar las tasas de interés. Ni hablar de la guerra fría entre China y Estados Unidos, y la volatilidad que le inyecta a los mercados el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a fines de este año.

Todo esto tiene al dólar escalando y el peso chileno bajo presión. Algunos economistas afirman que esta combinación de factores externos amenaza la recuperación económica pospandemia en la región.

El Banco Central (BC) advierte que “la alta volatilidad que han mostrado las tasas largas a noticias macroeconómicas de distinta índole transforma este elemento en una fuente de riesgo relevante en el encuadre macro global y para la economía chilena”.

El BCI, en un informe que envió a sus clientes, anticipa que el BC “irá recortando de manera más gradual su tasa de política monetaria en lo que resta del año”, y agrega que en 2024 “será el escenario externo, con todas sus complejidades y riesgos, el que marque con mayor fuerza la dinámica económica local y el desempeño de los mercados financieros”.

En esta edición de El Semanal: a propósito de la Enade y la tensión que hay entre La Moneda y los empresarios, te contamos sobre un análisis acerca de la calidad de las élites empresariales chilenas, basado en su capacidad para generar o para extraer valor agregado de nuestra economía.

Además, Codelco y SQM se ven obligados a salir a defender su acuerdo por el litio: Pacheco es citado al Congreso y la Cámara de Diputadas y Diputados oficia a la minera estatal, la CMF y Corfo para entregar más detalles. Casi en paralelo, SQM se ve obligada a citar a dos juntas de accionistas en una semana.

También en esta edición: la Comisión antidumping se atreve a tocarle las bolas a King Kong y le tira un salvavidas a Huachipato; las conversaciones de pasillo de los grandes empresarios mineros en la Semana Cesco; la advertencia de JP Morgan acerca de la inflación de servicios en nuestro país y lo que los economistas llaman “la tasa de interés neutral” en Chile; y un Luksic llega a la Champions League del polo en un proyecto que debe costar US$ 2 millones.

1

UNA RADIOGRAFÍA A LA ÉLITE EMPRESARIAL DE CHILE

¿Cuál es el rol de las élites empresariales en la economía chilena? ¿Aportan y generan más de lo que sacan y se llevan pa’ la casa? Desde hace cinco años, la Universidad suiza St. Gallen realiza un exhaustivo e influyente estudio para elaborar un ranking mundial de la calidad de las élites, basado en su capacidad para generar o para extraer valor agregado de sus economías.

En su última edición, publicada hace unos días, Chile ocupa el puesto 30 sobre un total de 151 países, o sea, nuestras élites empresariales están en el 20% a la hora de medir la relación de aportar valor agregado a nuestra economía.Es una ubicación similar a la del rankingde 2023, pero 10 puestos por sobre el de 2022.

Estancados desde 2014. El informe confirma lo que ya sabemos: que hace una década que el crecimiento medido en PIB per cápita ha sido casi nulo. Destaca que en 30 años nos convertimos en una economía de ingresos medios altos, se redujo la pobreza y la desigualdad, pero que ahora estamos atrapados.

¿Y las razones? Las tensiones entre amplios grupos sociales no elitarios y élites dentro de la sociedad chilena. “El talón de Aquiles del modelo chileno es la severa dependencia en un crecimiento económico sostenido para legitimar las actuales estructuras de élite”.

El origen del estallido.El informe afirma que, mientras se crearon empleos en una economía estable con salarios crecientes, el tejido social se mantuvo estable. “Sin embargo, en el momento en que el crecimiento económico se debilitó (o, en este caso, desapareció), los (la falta de) mecanismos de seguridad social fueron insuficientes para mantener las tensiones sociales bajo control”.

Y advierte que el sistema político y las élites tienen un nuevo “contrato social” como asignatura pendiente para el futuro.

Cómo se elabora el ranking. El economista y periodista argentino Juan Manuel Telechea explica que los países con puntuaciones comparativamente altas en el ranking tienen élites que crean más valor del que capturan. “Estos países aumentan el pastel económico y pueden esperar niveles más altos de desarrollo económico y humano. Los países rankeados de la mitad para abajo tienen élites que capturan más valor del que crean. Estas élites aumentan su porción del pastel en lugar del pastel. Sus países verán más instituciones extractivas y un desarrollo menos inclusivo”.

La medición se arma a partir de dos dimensiones (la política y la económica) y dos ejes, el nivel de poder y de capacidad de generar valor agregado.

El informe destaca algo que sorprenderá a todos: que aún tenemos bajos niveles de corrupción política en relación con la región y mercados emergentes; también, que tenemos “puntajes excepcionalmente buenos en el Índice de Libertad Académica y un gobierno relativamente abierto”.

Los peros y sin embargos:tenemos un puesto increíblemente bajo en movilidad social, en la participación del 10% superior antes de impuestos en la renta nacional y coeficiente de Gini en nivel de distribución de riqueza nacional neta (puesto #140).

El documento señala que, si analizamos esas variables, se explica por qué en Chile el área mejor clasificada de nuestra élite es el Poder Económico (puesto #20), mientras que el peor puntaje es el Valor Económico que aporta (puesto #40).

El exhaustivo estudio dice que el gran debate social entre las élites chilenas y la sociedad debe ser resuelto. Este contrato social, pendiente de resolución desde hace mucho tiempo, “ha generado estancamiento y frustración. Y si las élites son incapaces de idear un modelo social y de legitimación, el malestar social podría volver a estallar. En ese sentido, una prioridad es que se desarrollen modelos de negocios de élite más inclusivos, como el primer paso hacia una solución duradera”.

Ahora vinculemos este informe con la tensión en la que este año se celebrará la Enade. El lema de este año es “Contra Inmobilis”, que en español significa “Contra el Inmovilismo”. Y el mensaje traducido es la urgencia de avanzar en los problemas que más aquejan a la ciudadanía: seguridad y crecimiento, según los empresarios.

El tema en el que hace hincapié el estudio de la universidad suiza parece que ya desapareció de la agenda de nuestro país. Al principio del posestallido sí era tema. Habían escuchado a la gente. Pero ahora parece que ya no. Al menos para los empresarios. No lo mencionan los presidentes de las mayores empresas de Chile en las cartas que en las últimas semanas les han escrito a sus accionistas.

Al principio del posestallido sí era tema. Habían escuchado a la gente. Pero ahora parece que ya no. Al menos para los empresarios. No lo mencionan los presidentes de las mayores empresas de Chile en las cartas que en las últimas semanas les han escrito a sus accionistas. Los grandes grupos económicos como los Matte, Luksic, Angelini y Carozzi han sido contundentes en estas semanas:todo lo malo que pasa en Chile parece que es culpa de las reformas de Michelle Bachelet o de las reformas estructurales que impulsa Boric.

No hay muchas referencias ni explicaciones a que en Quiñenco les paguen $1.800 millones de pesos al año a sus directores, que a los de Vapores les paguen US$ 2 millones a cada uno “para observar qué pasa en Hapag-Lloyd, empresa de la cual es dueña del 30% y nombra 2 directores remunerados”, como criticó el economista Paul Fontaine; o que en Falabella aumentaran la dieta a sus directores aunque la empresa perdió plata; que en el BCI el controlador se paga 100 millones de pesos al mes como presidente del directorio, ¿plata que en parte quizás debería ir a los accionistas minoritarios con un mejor dividendo?

Ah, y a propósito de Carozzi, el año pasado, en medio de esta pesadilla económica en la que su presidente afirma que está viviendo Chile, el grupo ganó US$ 110 millones, un 23% más que en 2022.

2

ACUERDO CODELCO Y SQM ENTRA EN ÁREA PANTANOSA

Esta semana Máximo Pacheco, presidente de Codelco, y Ricardo Ramos, gerente general de SQM, tendrán que salir a explicar y defender el acuerdo marco en que esta última acordó ceder el control de la explotación del salar de Atacama –la mayor y mejor reserva de litio en el mundo– a Codelco y, por ende, al Estado de Chile.

En las últimas semanas se les abrieron tres frentes a Pacheco y Ramos: uno político; otro con el segundo mayor accionista de SQM, el gigante chino Tianqi; y uno en Sanhattan. Y esta semana tendrán que dar batalla en todos. Y no son pocos los que dicen que en juego está que el histórico acuerdo llegue a buen puerto.

Y este es el escenario que enfrentan: el lunes, la Comisión de Minería y Energía del Senado hace de anfitriona de un seminario para analizar la Estrategia Nacional del Litio, donde el foco estará puesto en las negociaciones entre Codelco y SQM. Ahí estarán presentes la ministra de Minería, Aurora Williams; Juan Luis Castro, presidente de la Comisión; Santiago González, el exministro de Minería y actual rector de la Universidad Central; y donde yo también he sido invitado a participar.

el lunes, la Comisión de Minería y Energía del Senado hace de anfitriona de un seminario para analizar la Estrategia Nacional del Litio, donde el foco estará puesto en las negociaciones entre Codelco y SQM. Ahí estarán presentes la ministra de Minería, Aurora Williams; Juan Luis Castro, presidente de la Comisión; Santiago González, el exministro de Minería y actual rector de la Universidad Central; y donde yo también he sido invitado a participar. El martes Máximo Pacheco está citado a una sesión especial en Diputados. La sesión busca “conocer en profundidad, analizar y discutir el anuncio de la asociación público-privada entre CODELCO y SQM (…) y las consecuencias que este acuerdo tiene para nuestro país”. Además de Pacheco, a la instancia han sido citados también la ministra de Minería, Aurora Williams; el ministro de Economía, Nicolás Grau; y el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente. La sesión originalmente era para el martes de la semana pasada, pero el circo sobre la presidencia de la Cámara hizo que se postergara.

El rol del PC. La citación del martes tiene la firma de 55 diputados, pero –como les conté en este espacio hace una semana– los que conocen la operación dicen que es la bancada del Partido Comunista “la que le está haciendo el favor a Tianqi y poniéndole pelos en la sopa a Pacheco”. Se anticipa que en la sesión habrá ásperos intercambios y que el presidente de Codelco no iría con la misma paciencia con la que ha asistido a las citaciones anteriores en el Congreso.

Al interior del PC hay un número importante de dirigentes y militantes que no se sienten cómodos con el acuerdo y también tienen cierta afinidad con la postura de Tianqi,que está revolviendo el gallinero para que el acuerdo se vote en una junta de accionistas, y que se encuentra en medio de una campaña agresiva de lobbycon el fin de que le quiten las restricciones para participar en el directorio y en el negocio del litio en Chile. La otra gran molestia en la bancada comunista es el rol de Jaime San Martín, gerente de Desarrollo de Negocios de Codelco y mano derecha de Pacheco en las negociaciones con SQM. El problema es que San Martín trabajó durante 15 años en SQM y era uno de los hombres de confianza de Julio Ponce Lerou.

En paralelo a la trama en Diputados, los parlamentarios oficiaron a Codelco, Corfo y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que entreguen una serie de informes acerca de las negociaciones con SQM, el acuerdo original entre Corfo y SQM para el arriendo del salar de Atacama, y a la CMF para que explique por qué decidió que el pacto solo tiene que aprobarlo el directorio y no una junta de accionistas, como pide Tianqi y como en su momento lo solicitó AFP Provida.

A eso se suma que se prepara un par de citaciones de las comisiones de Trabajo de ambas Cámaras al super de Pensiones y a las AFP,para que expliquen qué está pasando. Paralelamente, la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus) solicitó ante la Superintendencia de Pensiones que se oficie a las AFPcon inversiones en SQM, a fin de que expliciten su postura sobre la alianza entre Codelco y la minera no metálica. Las AFP tienen el 14% de SQM.

Y si eso no es suficiente, el miércoles 24 y el jueves 25, SQM citó a dos juntas de accionistas separadas. La del miércoles es una junta extraordinaria a petición de Tianqi, donde se entregarían más detalles de las negociaciones, pero NO se transa en la decisión de no someter el acuerdo al voto de los accionistas. La junta del jueves es la sesión anual donde se elegirá al reemplazante de uno de los 3 directores nombrados por Tianqi, que renunció hace unos días. Se da por descontado que la agenda será dominada por preguntas y discusiones acerca del acuerdo.

3

…Y AL FINAL EL GOBIERNO SE ATREVIÓ A “TOCARLE LAS BOLAS A KING KONG”

La Comisión Antidistorsiones decidió revisar su decisión original y elevó las sobretasas a las importaciones de barras y bolas de acero chinas. La sobretasa será de 24,9% para las “barras de acero para la fabricación de bolas convencionales para molienda” y de 33,5% para las importaciones de “bolas de acero para molienda”.

Los denunciantes, CAP Acero y Molycop, habían pedido una tasa de 25% para las barras y de 33% para las bolas de acero . En marzo, la Comisión admitió la existencia de dumpingpor parte de los productores chinos, pero fijó unas tasas promedio de 15%. CAP dijo que dichas tasas eran “insuficientes y no garantizan que (…) se eliminen las distorsiones”.

. En marzo, la Comisión admitió la existencia de dumpingpor parte de los productores chinos, pero fijó unas tasas promedio de 15%. CAP dijo que dichas tasas eran “insuficientes y no garantizan que (…) se eliminen las distorsiones”. La nueva decisión de la Comisión es provisoria y se mantendrá vigente hasta el 9 de septiembre –de ahí la misma instancia debe pronunciarse de forma definitiva–.Cabe recordar que el fallo original fue dividido: los dos consejeros del Banco Central y la Fiscalía Nacional Económica votaron en contra de aplicar sobretasas.

El costo de la decisión: enojar a China. El mercado de las bolas de acero es de aproximadamente US$ 500 millones. US$ 300 millones en producción local y US$ 200 millones en importaciones. Además se exportan casi US$ 110 millones al año. Un arancel de 25% a US$ 200 millones de importaciones equivale a US$ 50 millones al año de subsidio indirecto para proteger a Huachipato y los puestos de trabajo, explica una fuente que ha hecho los números.

Pero advierte que, si China decide responder imponiendo una tasa de 15% a los cerca de US$ 2.300 millones de cerezas que les vendemos al año

El impacto en Elecmetal. Es la gallina de los huevos de oro del Grupo Claro (Cristalerías Chile) y es el principal importador de bolas de acero para la minería desde China, donde tienen una planta productora.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: JP MORGAN PREOCUPADO POR LA INFLACIÓN EN SERVICIOS

Esta semana va un tema que puede ser técnico y complicado para algunos, pero es requetecontra importante para la economía, la inversión y el crecimiento. Se trata de la tasa de interés natural o de equilibrio de la economía (R*). Se define como el tipo de interés real que prevalece cuando la actividad económica agregada se mantiene en su nivel potencial.

En el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre del año pasado, el Banco Central estimó que la tasa de interés natural para la economía chilena es de 4%.

No confundir con la Tasa de Política Monetaria, que es la que define el Consejo del BC.

Inflación en servicios. Bueno, esta semana JP Morgan publicó un informe que generó todo tipo de discusiones, en donde advierte que, a pesar de los grandes y exitosos avances en controlar la inflación, el componente servicios del IPC en Chile sigue alto, lo que atribuye en gran parte a políticas fiscales expansivas y a un aumento en el déficit estructural.

Apunta a que, mirando el IPC de servicios en Chile, el impulso secuencial de estos se sitúa en el 6,8%, un desvío dramático al alza del promedio, entre 2014 y 2019, de 3.2% puntos.

“Las políticas fiscales ejercen presiones al alza, particularmente en los sectores no financieros. Precios transables, principalmente servicios. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa ver un IPC de servicios subyacente más alto en los países que han mostrado más acomodación fiscal”.

Y agrega que “medidas fiscales expansivas suelen tener implicaciones a largo plazo (…), desafiando la noción de una política fiscal expansiva y sin costos”.

Ahora hay que pagar el costo. El informe de JP Morgan estima que estos factores fiscales estructurales que mantienen la inflación de servicios alta podrían quedar integrados en expectativas de inflación y, para combatir eso, sería necesaria una tasa de interés natural de 50 puntos base por encima de lo que estima actualmente el Banco Central.

5

SEMANA EN REDES: LA DÉCADA ESTANCADA CON PERAS Y MANZANAS

El economista Arturo Claro @ArturoClaro es ya un habitué de este espacio. El analista de Econsult explica lo complejo en fácil y este hilo es para guardarlo: zanja el debate sobre el origen del estancamiento de la economía y cómo pasamos de acercarnos al nivel de desarrollo de Portugal y, luego, a partir de 2014, comenzamos a retroceder.

“Dejamos de crecer en la década de 2014-2023, ¿por qué lo hicimos? ¿Qué pasó con las tres fuentes de crecimiento: la fuerza de trabajo, la productividad y el capital (inversión)?” .

. Si no eres economista y te interesa el tema, no te pierdas el hilo.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– En qué están invirtiendo las AFP en la bolsa local. En marzo redujeron su exposición a SQM y vendieron acciones por el equivalente a US$ 14,8 millones. También fueron vendedores netos de CMPC (-US$ 13.4m) y Banco Chile (-US$ 10.4m), entre otros. Un informe de JP Morgan dice que, en total, las AFP hicieron ventas netas de acciones chilenas por el equivalente a US$ 35.3 millones.

Por el lado de las inversiones, las AFP apostaron fuerte al sector supermercadista y a empresas que se beneficiarán por el repunte del consumo este año. En Cencosud invirtieron US$ 28.9 millones, en Parque Arauco US$ 7.3 millones y en SMU US$ 5.5 millones.

En Cencosud invirtieron US$ 28.9 millones, en Parque Arauco US$ 7.3 millones y en SMU US$ 5.5 millones. Por su parte, los fondos mutuos hicieron compras netas de acciones chilenas por US$ 168.6 millones en marzo.Sus principales apuestas fueron SQM (en contraste con lo que hicieron las AFP), Santander Chile y Falabella. Sus principales desinversiones fueron las acciones de Itaú Chile, Parque Arauco y Enel Chile.

– Lo que se habló en la Semana Cesco, el evento que congrega a los poderosos VIP de la minería mundial todos los años en Chile. El tema macro que dominó las charlas oficiales fue el de los desafíos de Codelco, y la minería de cobre en general en nuestro país, de satisfacer el boom de demanda que está gatillando la transición verde.

Pero los que estuvieron en el evento dicen que la copucha más sabrosa de la semana, que dominó las charlas de pasillo, fue el desembarco del Grupo Luksic en la minera Buenaventura, en Perú. Nadie cree que será una inversión pasiva por mucho tiempo. La manera sigilosa en que compraron suficientes acciones (19% x US$ 540 millones) para negociar la entrada al directorio es el primer capítulo de una historia que terminará con ellos como controladores, era el consenso abrumador.

Nadie cree que será una inversión pasiva por mucho tiempo. La manera sigilosa en que compraron suficientes acciones (19% x US$ 540 millones) para negociar la entrada al directorio es el primer capítulo de una historia que terminará con ellos como controladores, era el consenso abrumador. Los Luksic nunca son minoritarios.O controlan con mayoría de 50+1, con pacto de accionistas o controlando el mayor paquete de acciones dentro de la sociedad (como es el caso de Hapag-Lloyd / Vapores), es como lo explica un director histórico de empresas de los Luksic, “por lo que es cuestión de tiempo y eventualmente la familia pasará a controlar la minera peruana”.

– Y a propósito de los Luksic, uno de la familia llega a la Champions League del polo. Se trata de Jean-Paul Luksic, el que lidera el negocio minero de la familia y que hace al menos 20 años “taquea” por el mundo y juega con hándicap 2 (10 es el más alto).

Todos los años juega la Triple Corona chilena, incluyendo el Abierto de Chile, pero en esta primavera europea jugará la temporada de alto hándicap inglesa, incluyendo la Queen’s Cup, uno de los 3 torneos más importantes del mundo y el más prestigioso por la presencia histórica de la familia real. Es reservado para equipos de hándicap 22. A modo de referencia, en la Triple Corona Argentina juegan equipos con hándicaps de entre 35 y 40 goles. Luego viene la Queen’s Cup y la Gold Cup británicas y el US Open.

uno de los 3 torneos más importantes del mundo y el más prestigioso por la presencia histórica de la familia real. Es reservado para equipos de hándicap 22. A modo de referencia, en la Triple Corona Argentina juegan equipos con hándicaps de entre 35 y 40 goles. Luego viene la Queen’s Cup y la Gold Cup británicas y el US Open. El equipo que armó Jean-Paul para la temporada inglesa de alto hándicap se llama Gaston y además de él están dos estrellas argentinas: Eduardo Heguy hijo (hándicap 8) y Juan Martín Nero (hándicap 10). A ellos se suma Ollie Cudmore, un profesional local.

Eduardo Heguy hijo (hándicap 8) y Juan Martín Nero (hándicap 10). A ellos se suma Ollie Cudmore, un profesional local. El precio de llegar a las grandes ligas del polo: US$ 2 millones. Es lo que afirma un exjugador argentino de alto hándicap que ahora se dedica a las finanzas en Londres: “Entre caballos, administración y lo que el mecenas del equipo les tiene que pagar a las dos estrellas, esa cifra es, te diría, hasta conservadora”.

7

AGENDA DE LA SEMANA: JUNTAS DE ACCIONISTAS

– El foco de esta semana no estará en la economía sino que en las juntas de accionistas de SQM, Entel, Quiñenco y Falabella, entre otras. La temporada de juntas anuales de accionistas está entrando en la recta final, donde el hilo conductor de la mayoría han sido cartas de presidentes de directorios tirándole palos al Gobierno.

Las dos juntas que acaparan la mayor atención son las de SQM. Como dije más arriba en esta entrega, el miércoles hay una junta extraordinaria a pedido de Tianqi, para discutir el acuerdo por el litio con Codelco, y al día siguiente se vuelven a reunir para la sesión anual de accionistas.

Como dije más arriba en esta entrega, el miércoles hay una junta extraordinaria a pedido de Tianqi, para discutir el acuerdo por el litio con Codelco, y al día siguiente se vuelven a reunir para la sesión anual de accionistas. Las de Falabella y Entel son el martes. En la del retailerhabrá mejor ánimo que el año pasado. Hay nuevo CEO y el presidente cumple un año en el puesto, con evidencia de que están dando vuelta los resultados. La de Entel ocurre en un marco en que las telecoms están bajo presión para explicar cómo van a repuntar los números. Los márgenes están muy apretados, las clasificadoras de riesgo las tienen en la mira y WOM está en Chapter 11, tratando de evitar la quiebra.

– El resto de la agenda. El Banco Central publicará el PIB Regional trimestral, el Informe del Mercado de Derivados Financieros de Chile marzo, y datos bancarios de febrero. El miércoles el INE publicará la inflación mayorista de marzo.

8

DANOS UNA MANO CON LAS PREGUNTAS

Necesitamos de tu curiosidad y ganas de invertir. Esta semana vamos a grabar un taller especial con Omar Larré, uno de los fundadores de Fintual, la ya no tan startup chilena que está tratando de democratizar el mundo de las finanzas e inversiones.

Lo están haciendo apuntando a la tecnología, transparencia y comisiones bajas. Es una fintech que les está compitiendo a los fondos mutuos y a las AFP, pero va por más y de eso vamos a hablar con Omar.

Es una fintech que les está compitiendo a los fondos mutuos y a las AFP, pero va por más y de eso vamos a hablar con Omar. Y si tienen alguna pregunta para Omar, acá tienen la oportunidad.Lo único que pedimos es que no sea muy larga. El taller se graba el martes y luego lo vamos a subir a todas las plataformas de El Mostrador y de El Semanal. ¡Toma nota!

