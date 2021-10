Analistas destacan la coordinación Boric-Provoste y califican a Sichel y Kast como los peores del debate presidencial

La fundadora de Mori Chile, Marta Lagos, y el analista político de la Universidad Diego Portales (UDP), Rodrigo Espinoza, analizaron los aspectos más relevantes del debate presidencial de anoche. En entrevista con El Mostrador en La Clave, ambos hicieron hincapié en ese universo de votantes de la derecha clásica que "hoy no tiene candidato", pues los aspirantes de ese espectro, el independiente Sebastián Sichel (Chile Podemos +) y José Antonio Kast (Partido Republicano), no están apelando a ese sector.

"Cuando tenemos a 15 millones de electores y vota la mitad, lo que se hace es activar votos. Anoche lo que pasó es que se deja activar un voto de la derecha. Si Kast se corre a la derecha como lo hizo anoche, y Sichel no apela al corazón de la derecha clásica, esa centroderecha se queda sin candidato, y esa gente no va a ir a votar. Lo que sucede es que disminuye el contingente de personas que van a votar", partió Marta Lagos.

"La derecha tuvo un avance de lo que se llamó el pinochetismo sociológico, que fue ese 44% que votó por Pinochet el 5 de octubre del 88, que fue recuperado por el liderazgo de Longueira en el Gobierno de Lagos, y tienes ahí un contingente de gente que le dio ese poder a la UDI en la Cámara de Diputados y que se pierde, y que ahora deja de estar activado, porque con el voto voluntario (...) la derecha es la que más pierde con el voto voluntario, porque pierde el voto de la UDI Popular, y ese voto es el que no encuentra su candidato porque claramente Sichel no apela a ese voto, ni tampoco lo hace Kast", dijo.

La también fundadora de Latinobarómetro sostuvo que "claramente Sichel puede apelar a ese voto nuevo, al voto disidente. Pero se les olvidó que también tienen que apelar a ese voto clásico de la derecha que hoy no tiene candidato".

Rodrigo Espinoza complementó esta tesis, indicando que "el tema del espacio político de la derecha, claramente me parece algo que está totalmente abierto y que está sujeto a cambios, más allá de que las encuestas no sean instrumentos precisos de cómo va a ser las votación, sí podemos mirar la tendencia, y estamos viendo que Sichel en algunas encuestas está ubicado en el cuarto lugar".

"Entonces José Antonio Kast (...) el día de ayer tuvo un desempeño muy bajo, así que habrá que ver qué dicen los datos de opinión pública acerca de un Kast al alza y un Sichel a la baja, pero dudo que Franco Parisi se tome ese espacio, porque al final de cuentas lo que queda ahí es la derecha clásica, y es lo que Kast está tratando de capitalizar en esta campaña presidencial", agregó.

Revise el panel político de El Mostrador en la Clave acá:



"Colusión" Boric-Provoste

Entrando más de lleno en el debate en general, Marta Lagos resaltó la "colusión" entre los candidatos de la izquierda, Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) que causó incomodidad tanto en Sebastián Sichel como en José Antonio Kast.

"Se vio claramente la colusión entre Boric y Provoste que lograron sacar de quicio tanto a Sichel como a Kast. Esa coordinación entre ellos funcionó bien. Provoste logra poner en jaque con el tema del gas, y Boric pone en jaque a Kast con el cuento de las inversiones en Panamá. Me parece que había una estrategia y funcionó", señaló Lagos.

"Por el lado de la derecha me parece que no había ningún entendimiento, y cada uno tratando de salvarse como podía. Desde ese punto de vista, claramente anoche ganó más la izquierda que la derecha", añadió.

Rodrigo Espinoza complementó esta idea, al argumentar que "Kast, como se esperaba en algún minuto, muy corrido a la extrema derecha, y creo yo que al final de cuentas fue muy bien contenido tanto por Gabriel Boric como por Yasna Provoste. Ambos fueron quienes tuvieron el desempeño más correcto en esta pelea que fue un tanto caótica debido al formato".

Y en relación al desempeño, Espinoza consideró que "quienes peor lo hicieron fueron Sichel con Kast. Sichel, su candidatura se ve absolutamente desgastada, no hay nada nuevo, y creo que en cuanto a su discurso con su trayectoria, experiencias de vida (...) no hay nada nuevo. Se ve muy solo, muy poco presidencial".

En esto también coincidió Marta Lagos, indicando que "da la impresión de que Sichel no logra ninguna ventaja, no logra recuperar su segunda posición que tenía al iniciar el primer debate, y da la impresión de que Kast pierde. Tenía una posición muy sólida ganada después del primer debate, y ayer retrocede a esa derecha extrema cuando dijo que quería salirse de Naciones Unidas. Me parece que retrocedió a recuperar ese electorado extremo del cual se había desembarazado tan rápidamente en el primer debate".

"Después tenemos a Yasna Provoste que claramente avanzó ayer. La pregunta es ¿Cuántos más de estos avances y retrocesos se van a producir? Porque quedan 40 días y viene después la franja que va a producir un impacto en cuanto a las posiciones", agregó.

Por otra parte, Espinoza consideró que "debate fue una pelea en el barro (...) en su mayoría fueron ataques entre las mismas candidaturas, al punto que fue ME-O el que puso un poco la voz de cordura diciendo 'hablemos de propuestas'".