Al rojo la campaña: DC cuestiona a Sichel por “boletas truchas” y la derecha apunta a Provoste por platas en APV

La tensión tiene marcada a fuego la campaña. La revelación de que la candidatura a diputado de Sebastián Sichel en 2009 fue financiada con los aportes de pesqueras ha desatado una serie de declaraciones cruzadas entre el comando del abanderado de Chile Podemos + y la Democracia Cristiana, que ha ido in crescendo.

Ayer, Sichel se defendió, y en plan de víctima -como ha sido su tónica durante la campaña- negó los hechos y disparó directamente a la DC, partido del que era militante en esa época. Pero no quedó allí, porque la teleserie continuó este jueves, con varios integrantes del "círculo de hierro" del candidato oficialista lanzando sus dardos contra la falange, como la vocera Katherine Martorell, el exdiputado Pedro Browne y el empresario Juan José Santa Cruz.

Pero en paralelo, la derecha sacó una carta bajo la manga y La Segunda publicó este jueves una denuncia contra la senadora DC de que conocerse en total posee tres APV por un total de $94,5 millones, los que le permitirán mejorar su jubilación futura obteniendo además franquicias tributarias.

El dato activó al oficialismo y rápidamente el jefe de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, junto al diputado Sergio Bobadilla, calificaron a la candidata presidencial de la centro izquierda, de “inconsecuente” y la emplazaron a que retire a la brevedad posible el proyecto de ley que busca “nacionalizar” los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas señalaron que “está absolutamente claro que lo que busca la candidata presidencial de la centro izquierda es asegurar su propia jubilación antes de expropiar y confiscar los recursos que con mucho sacrificio ha ahorrado cada trabajador”.

Por su parte, el diputado RN Tomás Fuentes calificó el dato como “insólito” y acusó a la senadora DC de “asegurar su pensión, pero juega con la de todos los chilenos. Las patitas...”

Con todo contra la DC

En el comando de Sichel, la tónica de este jueves fue disparar hacia la DC. Así lo hizo Katherine Martorell, dijo este jueves en Radio ADN que todo esto se trata de una operación orquestada por la DC: "Hemos visto cómo esto ha sido una seguidilla de hechos, como la afectación familiar, también la forma en que lo quieren hacer ver de que existía un pasado como lobista".

"Cuando uno tiene 30 años, difícilmente algún gerente o vicepresidente de una gran empresa te va a recibir. Todo se controlaba desde los partidos (...) hoy cualquiera puede saber quién le aporta, basta con meterse al Servel. Antes no", argumentó la exsubsecretaria de Prevención del Delito.

Además sostuvo que "desde mi perspectiva, es evidente que quisieron mostrar solamente una situación que el candidato ha dicho que no conocía, y que además funcionaba de una forma que en aquella época era regular, y que bueno que se cambió".

En la misma tónica, Pedro Browne consideró en Radio Duna que se trata de una "operación" para desacreditar la candidatura de Sichel: "A mi parece es bastante evidente que esto es una operación desde la Democracia Cristiana para intentar desacreditar la candidatura de Sebastián Sichel, porque llama la atención que hoy día se saque a la luz información que solo podría tener la DC: son solo militantes de ese partido los que la tienen y que aparezca ahora en un caso que no hay investigación alguna, la fiscalía y la justicia en nuestro país sabemos que investigó absolutamente todas las causas que tenían que ver con el financiamiento del 2009 y en donde estaba involucrada alguna empresa pesquera, entonces que hoy día aparezca eso, en donde no hay ni siquiera un indicio de alguna investigación, a lo menos es llamativo".

También dijo no saber quiénes son los "cómplices pasivos" que participaron de esta situación: "Evidentemente cuando se está en un partido político, personas que fueron militantes saben quiénes son los que conseguían financiamiento, los que entregaban financiamiento".

"Evidentemente aparecen algunos de ellos en los correos en la información que se entregó, etc, yo no conozco esa lógica interna, tampoco me interesa conocerla ni menos a esta altura, pero evidentemente aquí hay un grupo de personas desde la DC que evidentemente entregó esta información", agregó.

Por su parte, Juan José Santa Cruz descartó en Tele 13 Radio las acusaciones de lobby y arremetió contra la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, asegurando que "con tal de destruir y desprestigiar gente es capaz de mentir y de cualquier cosa".

"Primero no ha hecho lobby, aquí tiene en general ese mismo mundo y el mundo de la izquierda un desprecio absoluto por trabajar en el sector privado (...) y todo lo ven turbio. Sebastián Sichel ha sido abogado, ha trabajado en el sector público y privado, cosa que aquellos les disgusta, y todo lo que puede hacer un abogado ahora lo cuestionan, lo trataban de la peor forma, de mentiroso, de que no hizo esto, trabajaba como abogado, no era lobbista", indicó.

También sostuvo que "Yasna Provoste lo acusa no tan solo de eso, sino que además lo acusa de que trabajaba para gas, no es efectivo y lo trata de mentiroso. Le voy a decir una cosa, si la primera mentirosa es ella, yo la vi a la Yasna Provoste que acusaba a la Mariana Aylwin que lucraba con la educación, lo dijo 200 veces, que Mariana Aylwin tenía colegios y es mentira y la Yasna Provoste sabía que era mentira. Entonces a mí me van a decir quién es la mentirosa, la conozco, con tal de destruir y desprestigiar gente es capaz de mentir y de cualquier cosa".

Y en relación al financiamiento de la candidatura de Sichel en 2009, Santa Cruz manifestó que "la relación con el empresariado la tenía el partido (...) Primero, en esa época las empresas sí podían aportar plata, segundo, la DC no es que el empresariado se acercara para donar plata, la DC visitaba todas las empresas para pedirles plata, cosa que me consta. Luego, la mayoría de las gestiones que se realizaban, se realizan para recaudar plata para el partido y para distintas candidaturas. Hoy se entrega una información y esa información la entrega la propia gente de la DC. Yo lo encuentro una operación de una bajeza absoluta".

El emplazamiento de Sichel

A estos antecedentes, se suma un nuevo flanco revelado este jueves por el diario El Mostrador, respecto a que entre los aportantes de Sichel para la carrera a La Moneda, se cuentan empresas del gas, mercado fuertemente cuestionado en los últimos días luego del lapidario informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que dejó un olor a “colusión” rondando en el ambiente.

El exministro de Desarrollo Social respondió a estos hechos, indicando que "cuando alguien aporta en el Servel, nosotros no tenemos idea donde trabaja esa persona (...) lo raro es que haya candidaturas que veo que viajan por el país, no aparezcan con aportes ¿Quién las financia?", cuestionó, al tiempo que emplazó a Provoste y Boric a que renuncien a su sueldo de parlamentarios: "Siguen recibiendo sueldo por recorrer Chile pagados por el Estado mientras son candidatos, y cuestionan a todos los que aportan a la campaña transparentemente por el Servel".

Fuad Chahín: "La mentira es la lógica permanente de Sichel"

Desde la Democracia Cristiana reaccionaron a las declaraciones de Sichel y su equipo. El expresidente de la falange, Fuad Chahín acusó en Radio Cooperativa que "los ciudadanos conocen al candidato Sichel, saben que la mentira es su lógica permanente, y a mí me parece que lo que ha hecho Juan José Santa Cruz es más bien una auto-denuncia".

"En el tiempo en que yo fui presidente, no pedimos ni obtuvimos por ninguna vía el financiamiento de ninguna empresa, ni siquiera de personas naturales ajenas a las cuotas de los militantes del partido. Nos financiamos solo con el financiamiento público".

Y remató diciendo que "si alguna vez alguien tocó las puertas de las empresas para pedir financiamiento, fue justamente cuando Juan José Santa Cruz era el tesorero del partido, y por lo tanto, su denuncia es una autodenuncia".

Ascencio cuestiona la emisión de "boletas truchas"

Por otra parte, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio aclaró en 24 Horas que no critica a Sichel por recibir aportes de privados "porque eso era legal", sino que cuestiona "es emitir boletas truchas y falsas".

"No es legal emitir boletas ideológicamente falsas, eso se cuestiona porque eso no solo es irregular, sino ilegal", dijo Ascencio. "Hay mucha rabia y enojo y le echan la culpa a la DC, pero no veo a Carmen Frei junto al periodista Daniel Matamala en una operación para perseguir a Sichel", agregó el parlamentario.

También sostuvo que "uno espera que Sichel diga por qué transforma en víctima a su amigo Cristóbal Acevedo. Le dice que él es responsable, pero pedimos que diga por qué se emitieron boletas falsas a una empresa para recibir dinero en su campaña. Es solo eso, no hay para qué enojarse".