Interbarómetro Presidencial: redes sociales “sueltan” a Sichel y los comentarios negativos se trasladan en Kast

¿De qué se habla en la red con cada mención a los candidatos presidenciales? Eso es lo que analizó el Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central de Chile, que publicó los resultados semanales de su Interbarómetro Presidencial, en el que se mide la presión del eco provocado en el ciberespacio cuando se habla de los actuales abanderados presidenciales, considerando que quedan cerca de tres semanas para los comicios.

En resumen, de las 7 candidaturas presidenciales de cara a noviembre analizadas en la semana del 15 al 21 de octubre, el que tiene mayor cantidad de activación positiva es Franco Parisi (PDG) con un 75%, seguido de José Antonio Kast (Partido Republicano) con un 72% y Eduardo Artés (UP) con un 53%. Si se compara con el anterior informe, se rotan los puestos entre el primero y el segundo. En cuanto a aquellos con menos mensajes positivos, se encuentran Sebastián Sichel (Chile Podemos +) con un 13%, Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) con un 15% y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) con un 18%.

Si se compara con la semana anterior, el único candidato que logra dar vuelta su situación -es decir, disminuir los comentarios negativos y aumentar los positivos- es Sebastián Sichel, ya que la semana pasada tenía 7% de comentarios positivos, 4% neutros y 89% negativos. En esta medición, si bien la tendencia es similar, en los comentarios positivos sube a 13% mientras que los negativos bajan a 80%. Semana clave para Sichel debido a que estuvo marcada por el anuncio donde dejó en libertad de acción a los partidos de Chile Podemos +. Y esto fue anticipado por las redes sociales, según explicó a El Mostrador Felipe González, director del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central.

"La diferencia principal que se observa entre este informe de la entrega de esta semana y la anterior tiene que ver con, quizás, el cómo la conversación digital anticipaba un poco lo ocurrido posteriormente el día lunes, con la bajada simbólica o con el tirar el mantel que hace Sichel. Ahí donde, por ejemplo, se observa que es el único candidato que invierte la tendencia, es decir, disminuye los niveles de conversación negativa y aumenta los niveles de conversación positiva. Eso quiere decir que sale un poco del centro mediático, del centro de la conversación digital, cediendo también el espacio a, ciertamente, José Antonio Kast. Esa es la primera diferencia más significativa", explica.

"La segunda tiene que ver con que el concepto, la palabra de Sichel, es decir, la conversación vinculada con el futuro de este candidato de la centroderecha, aún antes de que hiciera público este comunicado en el que obviamente, como decía anteriormente, tira el mantel y de alguna manera golpea la mesa y trata de una acción desesperada de rescatarlo, las fugas que estaba teniendo, bueno, las redes sociales también preanunciaban a quién puede afectar positiva o negativamente, ahí donde si uno observa los semánticos de José Antonio Kast y de Yasna Provoste son los únicos dos candidatos en donde el concepto 'Sichel' aparece con cierta relevancia al interior de la conversación que contiene. Eso refleja que no es el único candidato en el que varía la conversación o que varía en los términos. Por lo tanto, si ocurre con los demás", añade.

Relacionado con lo anterior, agrega González, "las diferencias significativas se van a ver en la medida en que ocurran eventos coyunturales importantes. Aquí yo siempre he hablado de que la red preanunciaba un poco lo que estaba pasando con Sichel. Es muy probable que en la próxima entrega, en donde se va a considerar porque el periodo va cubrir su comunicado y su conferencia de prensa, probablemente cambien o deban cambiar varios conceptos. No va a decrecer probablemente la conversación de Sichel en el semántico de Yasna Provoste, lo mismo en el semántico de José Antonio Kast. Entonces no va a ser está la tónica de las elecciones, va a cambiar en la medida que existan coyunturas relevantes, que sean preanunciadas o que sean recogidas como conversación de salida por parte de los internautas en las redes sociales".

Con respecto a los niveles de aprobación, "es más movilización de audiencias. Es decir, más que que exista una opinión pública que apruebe, de lo que estamos hablando aquí es de que existan ciertas audiencias que se movilicen y por allí las diferencias significativas tienen que ver con los cambios de tendencia. Por lo tanto, se puede observar que en esta semana se ve que la conversación negativa que tiene Sichel disminuye y se ve que la conversación positiva aumenta. Bueno, justamente en relación a lo que hemos conversado siempre y lo que hemos dicho siempre de lo que representa la conversación en redes sociales, uno podría, digamos, identificar esto como un dato positivo, toda vez que aparentemente no lo es porque sale del centro de la conversación y por tanto se les suelta un poco, se le deja de golpear, hay menos conversación negativa, hay más conversación positiva porque resaltan obviamente aquellos brigadistas digitales que todas las candidaturas tienen. Por lo tanto es ahí donde yo me concentraría más en ver la diferencias en los cambios de tendencia, más que las diferencias efectivas porque no cambia mucho los porcentajes en ese caso, pero evidentemente tiene un significado mucho más profundo".

A Provoste y Kast se le sigue apareciendo "Boric"

En el caso de la candidata Provoste y el candidato Kast, podríamos decir que "se les apareció Boric", ya que en ambos casos, la palabra que más se repite a ellos es la del candidato de Apruebo Dignidad. En cuanto a la senadora DC, además de "Boric", aparece junto a los términos "Violencia", "Sichel", "Himno" e "Indulto". En relación con la evolución de la conversación sobre la candidata, tiene un 15% de aprobación, a un 7% le es indiferente, mientras que el 78% de los comentarios son en tono negativo.

En el caso del candidato del Partido Republicano, además de "Boric", está ligado a los términos "Vuelta", "Panamá", "Sichl" y "Cadem". Kast tiene un 4% de comentarios neutros y un 24% de comentarios negativos.

El "mérito" de Sichel y la "violencia" de Boric

Sebastián Sichel es el único candidato que ha variado significativamente los términos con los que es asociado en redes sociales. En esta ocasión, la palabra que más se repite es "Mérito", seguida de "Provoste", "Boric" y "Piñera". En cuanto a los comentarios, un 13% son en tono positivo, un 7% neutro y un 80% negativos.

"Kast", "Provoste", "Violencia y "PP.OO" (Pueblos Originarios) son los términos asociados al candidato Gabriel Boric. Con respecto a los comentarios, un 18% son positivos, un 1% neutros y un 81% negativos.

"Kast", "Boric" y "Bachelet"

Los otros tres candidatos –ME-O, Artés y Parisi– están asociados, cada uno, a distintas personas.

ME-O (45% positivos, 2% neutros y 53% negativos) está relacionado con "Kast", "Historia", "Democracia". Cabe destacar que, en la anterior medición, ME-O registró solo un 14% de mensajes positivos.

Artés (53% positivo, 12% neutro y 35% negativo) está relacionado con los términos "Boric", "Liberación", "Allende" y "Profesor".

Parisi, finalmente, está asociado a "Bachelet", "Medios", "Propuestas", y "Miedo". Cuenta con 75% de aprobación, 8% de indiferencia y 17% de comentarios negativos.

Lea el estudio completo en el siguiente link.