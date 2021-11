Sichel, el resucitado: candidato asegura que militantes de la UDI lo felicitaron tras el debate y “volvieron a vitrinear para acá"

El último debate presidencial, realizado por Anatel, dejó diversas conclusiones respecto al desempeño de los candidatos. En la derecha, en particular, se alabó el rendimiento del candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, y se criticó, por otro lado, la performance del abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Fue tanta la diferencia entre ambos candidatos de derecha, que al menos algunos militantes oficialistas que ya habían decidido apoyar a una de las opciones, se han abierto a cambiar de opinión a días de las elecciones del 21 de noviembre. O eso es lo que cree el mismo Sichel.

“Ayer fui el que siempre fui: el de las primarias, el que fui como ministro. Traté de explicar y aclarar lo que decía mi programa, nosotros hemos hecho un programa bien serio y estaba muy tranquilo contando lo que queríamos para el país”, señaló en entrevista con Radio Universo.

“Vamos a ver qué pasa ahora después del debate. Ya lo vi ayer, para ser bien honesto. En mi WhatsApp vi que algunos que estaban vitrineando para otro lado volvieron rapiditamente a vitrinear para acá”, dijo.

¿Quiénes le enviaron estos mensajes de apoyo? “Gente de la UDI”, se limitó a decir.

Kast tuvo un debate "duro"

Durante esta jornada, el abanderado José Antonio Kast participó en un encuentro con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). A la salida, aseguró que ayer vivió un "duro" debate.

"Por lejos saqué el número premiado ayer, fui mencionado por todos, yo creo que eso en parte es, porque las encuestas han reflejado que tenemos una gran posibilidad de pasar a la segunda vuelta, eso recién lo vamos a saber el domingo, pero genera la inquietud en el resto de mostrar diferencias o tratar de repuntar en las últimas semanas. Nosotros seguimos con la misma humildad de siempre, enfrentando todos los temas, conversando de todos aquellos, reconociendo cuando hay algo que puede que no esté bien logrado en lo que uno pueda decir o en lo que uno pueda haber escrito, pero fue así, puede que haya sido duro, pero bueno", dijo.

En relación a si fue el más golpeado ayer durante el debate, el abanderado comentó que "yo creo que el gran derrotado ayer fue el país, porque no hablamos de los temas esenciales, no se mencionó la palabra delincuencia, terrorismo, narcotráfico, la palabra migración, pobreza, el tema de salud no estuvo. Yo entiendo que los periodistas tienen que buscar los temas que más les importan, harán sus paneles, pero yo no logro captar por qué no pudimos hablar de otros temas. Por lo tanto, en los debates a uno le puede ir bien, más o menos, mal, eso la verdad es que a mí eso no me afecta tanto".

La dispar opinión de Cubillos y Alvarado

La convencional UDI, Marcela Cubillos, fue una de las que alabó abiertamente el desempeño de Sichel. "Después de este debate, queda claro que Sebastián Sichel es el único que puede construir una mayoría que nos permita derrotar a la Izquierda en segunda vuelta", opinó.

En otro tuit, Cubillos alabó el programa económico de Sichel, y lo calificó de "serio, pro crecimiento, defendiendo a las mujeres, firme para proteger a las pymes y con todos los atributos para poder dar gobernabilidad en tiempos que Chile necesita paz".

"Debate anticipa campaña 2da vuelta. Clave votar por quien tiene programa para gobernar, sumar, incluir @sebastiansichel tiene firmeza para enfrentar la violencia. Pero tiene + que eso. Tiene propuestas serias en materia medioambiental, mujer, pymes, crecimiento, protección social".

Sin embargo, para el senador UDI Claudio Alvarado, la actuación de Sichel no alcanzará para superar a José Antonio Kast, quien en definitiva pasará a segunda vuelta. "Hay oportunidades que se juega mejor que otras, pero lo importante es clasificar y yo creo que no hay riesgo… no tengo duda que la clasificación a segunda vuelta va a estar dada con Boric y Kast”, dijo a radio Universo.