Militantes DC ponen presión al Consejo Nacional del partido para que no esperen la Junta Nacional y declaren su apoyo a Boric tal como lo hicieron con Guillier

La presidenta Carmen Frei y la ex candidata de Nuevo Pacto Social Yasna Provoste ya entregaron su apoyo al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta presidencial donde se enfrentará a la carta de Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. Pero aún faltaban otros militantes de la Democracia Cristiana que esperaban la realización de la Junta Nacional para definir su voto en el balotaje.

A esos dudosos en apoyar a Boric en segunda vuelta -y al Consejo Nacional DC- va dirigida una carta firmada por 41 militantes -entre los que se encuentran expresidentes de la JDC, de federaciones de estudiantes, y un par de ex ministros como Pablo Badenier-, en la que llaman a votar a favor del candidato de la izquierda y a no esperar la Junta Nacional para definir esto, ya que puede ser muy tarde.

"Jamás imaginamos que a esta altura un candidato ultraderechista como José Antonio Kast podría estar a pasos de convertirse en Presidente de la República. Los desafíos de la historia nos invitan a hacer todo lo que esté en nuestras manos para enfrentar a la ultraderecha y trabajar con todas las fuerzas del apruebo al actual gobierno para proteger, en especial, el proceso constituyente", señalan.

En esa línea, y al igual que lo hizo Provoste durante esta jornada, recordaron lo hecho por el Frente Amplio hace cuatro años, cuando dudaron muchos días en apoyar al entonces candidato Alejandro Guillier. "Tal como lo señalara la Senadora Provoste, no hagamos lo que el Frente Amplio hizo el 2017 o MEO en el 2009 y no posterguemos una decisión fuera de cualquier sentido común, ¿qué va a discutir la Junta? ¿libertad de acción? ¿apoyar a Kast?", cuestionan. "Creemos que la Directiva o el Consejo Nacional tiene total poder y plenas facultades para decidir con total convicción que cualquiera de las opciones antes señaladas no es posible y no va en línea con la Democracia Cristiana", agregan.

"Sin pedir nada a cambio, ni condiciones, ni nada por el estilo, llamamos a votar por Gabriel Boric, aunque su trato hacia con nosotros está lejos de ser el mejor, el país siempre está primero. Esto no significa de ninguna manera entrar a un eventual futuro gobierno, por el contrario, la ciudadanía con claridad nos puso en la oposición y desde ahí debemos ser capaces de reinventarnos", cierran la misiva.

Choque con los "díscolos"

La declaración firmada por 41 militantes va al choque directamente con otras posturas dentro de la DC, las que quieren esperar la realización de la Junta Nacional e, incluso, las que critican la reunión que sostuvo Carmen Frei con Gabriel Boric.

Uno de esos fue el jefe de bancada de diputados DC, Gabriel Ascencio: "En la Junta es evidente que hay distintas posturas: muy probablemente habrá una cantidad importante de camaradas que van a querer libertad de acción y otros que van a querer apoyar al candidato Boric sin condiciones. (...) Ahora, Carmen Frei recibe en su living a Boric, ella está en su derecho, solo quisiera hacer la reflexión de que me habría gustado que el candidato Boric en vez de ir a la casa de la presidenta vaya a la casa del partido. Y sería más interesante que vaya a la Junta y se presente de cara a los más de 500 delegados".

Otro fue el ex presidente de la DC, Fuad Chahin: "Me parece que la forma es impresentable; esto no se hace en la casa de la presidenta como si fuera un tema privado. Es un error de ambos, de ella y de Boric. Boric debió esperar que la DC libremente tomara su decisión. Con esto pierde sentido la Junta del fin de semana".