"Bad" idea: cuestionan que Gabriel Boric vaya a programa de Franco Parisi y piden que no valide su "populismo"

Franco Parisi sacó el tercer lugar en las elecciones presidenciales, sin haber asistido a ningún debate presencial y haciendo campaña de manera telemática, desde Estados Unidos y con una millonaria deuda por pensión de alimentos. Nada de esto fue un impedimento para que el exabanderado del Partido de la Gente (PDG) extienda una invitación a los dos aspirantes que quedan en la carrera por La Moneda, a debatir en su programa "Bad Boys" que se transmite por Youtube.

José Antonio Kast fue el primero en aceptar la invitación, con un sencillo "ahí estaremos". Más tarde fue el turno de Gabriel Boric, quien se mostró "dispuesto a ir a todos los lugares para conversar". Según detalló el propio Parisi, que ya comenzó a calentar motores pidiendo preguntas a sus seguidores para hacerle a los candidatos, Kast participará este domingo 5 de diciembre en la transmisión del programa, mientras que Boric hará lo suyo el martes 7.

Los invitados ya están confirmados, sin embargo, la asistencia del abanderado de Apruebo Dignidad a "Bad Boys" genera desazón en distintos frentes; desde donde le lanzan advertencias e incluso señalan que existe el riesgo de que le hagan una "encerrona económica".

Y es que a pesar de ser calificado como un candidato derechamente populista Parisi ha tomado gran relevancia en las aspiraciones presidenciales de Boric y Kast, pues ambos se encuentran buscando apoyos para sumar votos de cara a la segunda vuelta, y en ese contexto, se cree que los votantes del ingeniero comercial podrían inclinar la balanza a favor de uno u otro.

Para Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, "validar a Parisi, ir de manera genuflexa a su show populista plagado de noticias falsas, no es un error es un horror que se pagará caro. Ojalá nuestras instituciones sean lo suficientemente fuertes para resistir la ola populista que deviene en autoritarismo que encarna".

El abogado constitucionalista Javier Couso coincidió y además sugirió que "un movimiento de 'Mujeres x Boric' le solicite formalmente no ir al programa 'Bad Boys' a validar a un individuo (Parisi) que tiene orden de arraigo por no pago de alimentos a sus hijos y que, por ese motivo, no se atreve a pisar Chile".

El doctor en ciencia política y profesor titular de la Universidad de Talca, Mauricio Morales sostuvo que "Kast no tiene de otra que asistir al programa Bad Boys de Parisi". En tanto, a Boric, "le recomendaría no asistir pues se expone a una eventual 'encerrona económica'. Es decir, que más que una entrevista, esto sea un interrogatorio sobre cifras económicas, asunto que no es su fuerte".

El visto bueno de Gabriel Boric tampoco fue bien visto desde sectores de la oposición. Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia (PPD), criticó la decisión del candidato. "Lo de Parisi es pan para hoy y hambre para mañana. Conversar con sus electores, por cierto”, indicó la timonel e integrante del Nuevo Pacto Social, que el pasado 21 de noviembre definió su respaldo a Boric de cara a la segunda vuelta.

Piergentili asegura que con esto se contribuye "a levantar un líder errático y con sus antecedentes", tratándose de "un grueso error" por parte de Gabriel Boric.