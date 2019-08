World Beer Awards: marcas chilenas fueron galardonadas en premiación internacional de cervezas

Los World Beer Awards son un destacado premio global que selecciona las mejores cervezas del mundo -a nivel internacional y nacional- a través de distintas categorías. Los galardones se entregan anualmente desde hace más de 10 años, compitiendo cerca de 3.500 variedades cerveceras.

En la disputa dos marcas chilenas tuvieron un notorio lugar: Volcanes del Sur y Antillanca encabezaron sus respectivas clasificaciones en el área nacional. En la categoría "International Lager" la Premium Lager de Volcanes del Sur compitió con más de 15 marcas de chilenas, terminando con el título de la mejor Lager del país.

Los ganadores son los siguientes:

Winner en “International Lager” con Premium Lager de Volcanes del Sur.

Winner “Zwickl/Pale Kellerbier” con Sin Filtrar de Antillanca.

Silver en “International Lager” con Pale Lager de Antillanca.

“Todo esto no sería nada sin nuestros fanáticos cerveceros que nos apoyan constantemente prefiriendo nuestros productos 100% nacionales y artesanales. gracias infinitas”, señalaron desde Volcanes del Sur.

En estilos de cerveza, World Beer Awards comprendió 9 categorías: Cerveza Negra, Flavoured, Lager, Pale Beer, Sour & Wild Beer, Speciality Beer, Stout & Porter, Wheat Beer e IPA.

También hubo categorías en diseño, correspondiendo a las clasificaciones Best Bottle Design, Best Can Design, Best Label Design, Best Range y Best Multipack Design.