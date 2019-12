El SUV que se consolida como "Auto del año 2019"

Éxito de ventas en el extranjero y con más de 5 mil unidades vendidas en Chile durante 2019, la RAV4 impresiona por la comodidad y la combinación entre el motor a combustión y los motores eléctricos en su versión hibrida.

En Japón ya ganó el premio Japan Car of the Year, el galardón más prestigioso de la industria automotriz en ese país. Mientras en Australía, la guía CarsGuide lo eligió como el más destacado en las categorías “Car of the Year” y “CarsGuide Family”, obteniendo también el reconocimiento “Drive Car of the Year”.

En su 40° aniversario, la organización Japan Car of the Year se reunió con 60 miembros de un jurado representante de 40 de las publicaciones automotrices más influyentes del país para seleccionar los mejores autos de 2019, ganando el premio Toyota RAV4, por 436 votos.

Por otro lado, CarsGuide es una de las guías automotriz más importantes de Australia, desde 2002 viene evaluando vehículos disponibles para la compra con un volumen de ventas proyectado superior a 1000 unidades y lanzados en el año en el que son considerados. Como vencedor de la categoría “Car of the Year 2019” y “CarsGuide Family 2019”, RAV4 destacó por su integración híbrida, seguridad líder, practicidad y comodidad, características importantes para los compradores australianos.

Durante un año completo de pruebas y a través de una votación secreta, el premio australiano Drive Car Of The Year está centrado y orientado al consumidor. Uno de los factores cruciales que le hizo obtener el premio general es la seguridad: RAV4 Hybrid obtuvo cinco estrellas en las pruebas NCAP. Sumada a su combinación de accesibilidad, tecnología y una experiencia de conducción perfecta, se traduce en una propuesta convincente de compra.

“Estamos muy contentos por todos estos reconocimientos. La nueva generación de RAV4 es el resultado de la consolidación de un vehículo top en ventas en el país y a nivel mundial. Un vehículo que evoluciona y se acomoda a las exigencias de los mercados, transformándose en un referente para el segmento. Además, por el destaque por nuestro y compromiso con la seguridad, considerando el máximo puntaje que obtuvimos en el Test 2019 de LATIN NCAP”, señaló el gerente de Promoción y Comunicaciones de Toyota, Claudio Isgut.

En Chile, la décima tercera edición el premio Los Mejores 2020 eligió a RAV4 como uno de los finalistas en la categoría Mejor SUV/Crossover. La evaluación será realizada a través de una votación secreta por más de 14 expertos de medios de comunicación nacionales. Los vehículos serán puestos a prueba por el jurado en condiciones controladas y bajo estrictas normas de seguridad.