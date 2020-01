Ventas inmobiliarias bajaron un 30% en el último trimestre de 2019 por temor a invertir

Las cifras son reveladoras. Según el "Informe de Oferta Inmobiliaria" correspondiente al cuarto trimestre de 2019, realizado por GfK Adimark, la demanda por comprar una vivienda disminuyó en cerca de un 30% en comparación al trimestre anterior.

Es así como en se vendieron 1.078 casas y 4.930 departamentos, lo cual implica una caída con respecto al trimestre anterior de 29,4% en la venta de casas, y de 31,3% en los departamentos. Una desaceleración en las ventas que, si se considera desde el año 2000, es la más profunda desde la crisis del 2008. ¿Qué pasó con el precio? El precio del mts2 percibió una elevación cercana a 1 UF.

A esto se suma, otro estudio del portal Enlace Inmobiliario, que señala que, en los últimos tres meses de 2019, el rechazo en las solicitudes de créditos hipotecarios online aumentó en seis puntos porcentuales, situándose en un 30% en octubre y un 36% en diciembre. Esto se debe principalmente a que, si bien las políticas de riesgo no han cambiado, el aumento de las tasas de interés, sumado a desempleo, son factores que inciden. Hoy para los bancos, quienes representan más riesgos son aquellos que quedan sin trabajo, los que tienen renta variable y han visto disminuido sus ingresos por pérdidas de negocios o clientes y quienes tienen pymes afectadas por la crisis.

Tras este contexto país, la pregunta es ¿qué es lo que más está preocupando a las personas que antes del mes de octubre estaban pensando en invertir en una propiedad? La empresa Capitalizarme desarrolló un estudio, basado en el análisis de los mayores temores que sus clientes y posibles clientes tienen a la hora de comprar una vivienda, donde concluyó:

“La industria en general está lenta. Existe temor por perder el trabajo, el alza en las tasas de interés, sumado a la desvalorización de algunos sectores, donde hemos detectado los principales temores en los posibles compradores, por lo que buscamos ofrecerles soluciones a la medida de sus necesidades para que tomen la decisión final”, explica Cristóbal Izquierdo, Gerente General de Capitalizarme.

Las principales razones señaladas por los clientes para postergar la decisión de compra, aun teniendo el poder adquisitivo para hacerlo, son:

· ¿Cuáles son las consecuencias si me retracto de la compra una vez reservada la propiedad?

· ¿Qué ocurre si compro un departamento y luego no puedo pagar el dividendo?

· ¿Qué ocurre si me quedo sin trabajo más adelante?

Cómo enfrentar temores

Existen algunas opciones para disminuir el riesgo de inversión inmobiliaria.

Reserva sin riesgo: Si reservas una unidad y luego te arrepientes o no te dan una pre- aprobación bancaria, Capitalizarme te devuelve el monto de la reserva. La ventaja de reservar es que te aseguras la unidad que elegiste (stock).

Arriendo asegurado: Disminuyes el riesgo de no poder pagar tu dividendo por no tenerlo arrendado. Si no tienes arrendatario, el dividendo se paga igual. Las condiciones para obtener este arriendo asegurado son:

- Se debe usar los servicios de la inmobiliaria o Capitalizarme Rent.

- El canon de arriendo está predefinido por la inmobiliaria y es informado al cliente.

- El beneficio rige desde que se le entrega la unidad al cliente por el período de 1 año.

Libre cesión: Si por motivos de fuerza mayor la persona no puede seguir pagando la cuota, podrá disponer del departamento para que Capitalizarme busque un nuevo comprador y así cederle la promesa de compra venta. Para más detalles y ver la factibilidad de esta opción, debes comunicarte directamente con Capitalizarme.