68% de los chilenos ha evaluado la necesidad de un cambio de vivienda producto de la crisis sanitaria

Dando cuenta de los cambios que ha generado la pandemia en el mercado inmobiliario, Mercado Libre realizó una encuesta a sus usuarios para identificar cómo han enfrentado la pandemia y cómo ha sido la relación con sus viviendas, así como la percepción que tienen hacia el futuro. El estudio se realizó a nivel regional, entre el 22 de abril y 10 de mayo, a usuarios de Argentina, Chile y Uruguay.

"En estos complejos tiempos que estamos viviendo, el sector inmobiliario se ha adaptado con diversas soluciones que han permitido a los usuarios incrementar sus intereses por cotizar una propiedad. Considerando además que los chilenos están pasando mucho más tiempo en sus casas, configurando la forma de vivir y usar los espacios, es de esperar que muchos evalúen el buscar otra vivienda", aseguró el director de Clasificados de Mercado Libre, Daniel McCleary.

La primera parte del estudio evaluó el nivel de satisfacción de los usuarios con sus actuales viviendas. En ese ámbito, la mayoría de los encuestados dijo estar satisfecho tanto en Argentina, Chile y Uruguay, con un promedio de 63%. Los uruguayos parecen ser los más satisfechos con su actual vivienda, un 66,5% de los encuestados indicó esa respuesta, mientras que los argentinos son los menos satisfechos, con un 59,4%. Chile estaría en término medio, con el 62% de satisfacción:

En el caso de quienes señalaron no estar conformes, los resultados mostraron que la principal razón tuvo que ver con que el espacio es muy reducido para abordar las distintas actividades que se requieren en período de cuarentena o de mayor tiempo en el hogar. Otra de las razones más mencionadas fue no tener espacio exterior o que el patio/terraza es muy pequeño.

Al analizar el caso de Chile en particular, se observa que el 49% de los encuestados que se mostró inconforme con su vivienda lo atribuyó a un espacio muy reducido para realizar las tareas diarias, seguido del espacio exterior pequeño. En resumen, el espacio es el principal motivo de insatisfacción siendo poco relevante otras variables como el ruido, la vista. Llama la atención también el factor estético como motivo principal, corresponde solo al 4,3% de los casos de Chile y 1,9% en Uruguay, pero para Argentina este factor llegó al 11%.

Otro de los hallazgos relevantes que mostró la encuesta tiene que ver con las diferencias entre los países en cuanto a adaptarse al trabajo remoto. Los resultados mostraron que los chilenos fueron los que han tenido que adaptarse más ante la actual situación, ya que el 46% tuvo que preparar un lugar de su casa para trabajar de manera remota. En el caso de Argentina fue de un 31% y solo de un 22% en Uruguay. Así mismo, el 35% de los uruguayos dijo que no necesitaba un espacio especial para trabajar, frente a un 25% de los argentinos y solo un 12% en el caso de Chile. En los tres países, el espacio más utilizado durante la cuarentena fue en primer lugar el living, seguido del dormitorio. Sin embargo, en el tercer lugar se producen diferencias ya que mientras en Uruguay y Argentina fue la cocina, en Chile el comedor o la sala de estar fueron más utilizados.

Próximos meses: ¿subida o caída de precios?

Por otra parte, también se les preguntó a los usuarios de Portalinmobiliario.com sobre cómo perciben el futuro: ante la pregunta sobre cómo viviremos en los próximos meses o años, los resultados muestran que el 31% de los uruguayos cree que se retomará el ritmo normal previo a la pandemia, mientras solo un 14% de los chilenos y un 21% de los argentinos. Probablemente la diferencia en las respuestas esté muy ligada a los efectos de la cuarentena, donde en Uruguay ha tenido un efecto menor que en Chile y Argentina. A su vez el 36% de los argentinos cree que se podrá trabajar desde la casa, frente a un 23% en el caso de Chile y 20% de Uruguay.

También se les preguntó a los usuarios sobre cómo perciben la situación de los precios producto del coronavirus y el 29% de los argentinos creen que los precios de venta subirán más de un 15% anual, mientras en Uruguay solo el 11% cree que subirán y en Chile nada más que el 5%. Por otro lado, el 25% de los uruguayos cree que los precios se mantendrán contra un 13% de los chilenos y un 12% de los argentinos. Finalmente, y en el otro extremo, cerca del 20% de chilenos y argentinos creen que los precios bajarán más de un 15%, frente solo al 10% de los uruguayos.

Esta percepción es aún más fuerte en el mercado de arriendo, en el que un 38% de los argentinos encuestados cree los precios subirán de manera importante, frente a sólo un 7% de los chilenos que cree que eso sucederá y el 13% de los uruguayos. Los chilenos a su vez son los que tienen una mayor percepción de caída en los precios de arriendo, ya que el 55% de ellos cree que los precios bajarán. En el caso de Argentina solo el 17% cree que caerán y en Uruguay el 30%.

Búsqueda de viviendas antes, durante y después de la Pandemia

Uno de los impactos que se vieron con respecto a la búsqueda de viviendas a raíz del Covid fue una pausa, pues los resultados mostraron que quienes no estaban buscando viviendas aumentaron de manera considerable. Si antes de la crisis sanitaria en Argentina el 22% de los encuestados señalaba no estar buscando, esta cifra creció a 40% durante la pandemia. En Chile antes de la pandemia un 15% no buscaba y esto subió a un 35% durante el coronavirus. Finalmente, en el caso uruguayo de un 25% a un 40% subió la gente que no se encuentra buscando una propiedad.

Pese a la pausa en la búsqueda, un fenómeno interesante se da cuando se le pregunta a los usuarios si buscarán viviendas posterior a la crisis sanitaria. En los tres países esta intención aumentó y en el caso de Chile en particular subió a un 85% desde el 65% que señaló estar buscado durante la Pandemia.

Otro dato interesante es que la mayoría de los encuestados ha evaluado la necesidad de un cambio de vivienda producto de la crisis sanitaria. En promedio, un 65% del total de países encuestados declaró haberlo pensando, siendo Argentina el país que lidera la intención con 70%, seguido de Chile con 68% y Uruguay con 57%.

Finalmente, si nos referimos a las razones de cambio de vivienda, éstas difieren en los países analizados: para Chile el menor espacio exterior (patio y jardín) con 21%, en Uruguay el espacio interior reducido fue el principal motivo con 26% y para Argentina el factor económico con 20% jugó el principal rol. En todos los países consultados la ubicación fue lo más importante a la hora de escoger una vivienda post Covid-19, eligiendo este factor en un 32% por Argentina, un 30% Chile y 28% en Uruguay. Destacando espacio y tranquilidad para Chile.